Vinhomes - Mitsubishi hợp tác kiến tạo chuẩn mực sống mới tại The Beverly Solari

Tạo lối đi khác biệt trên thị trường

Cuối năm 2021, thị trường bất động sản xôn xao khi "đại gia" ngành bất động sản Việt Nam - Vinhomes quyết định bắt tay cùng "ông lớn" địa ốc Nhật Bản - Mitsubishi Corporation. Sự hợp tác nhằm phát triển các sản phẩm mang thương hiệu Vinhomes tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh phát triển sản phẩm mới, cú "bắt tay" này được các bên tập trung vào nâng cấp chất lượng sống cho cư dân dựa trên 3 mũi nhọn: Phát triển đô thị và kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị thông minh và chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng.

Cái bắt tay hợp tác chiến lược toàn diện giữa Vinhomes và Mitsubishi (Ảnh: Vinhomes).

Cụ thể, 2 bên sẽ hợp tác để kiến tạo các khu đô thị phức hợp quy mô lớn với tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, đẳng cấp để từ đó nâng cao chất lượng sống cho người dân và góp phần thay đổi diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Vinhomes và Mitsubishi Corporation cũng sẽ phối hợp để áp dụng các giải pháp thông minh vào quá trình vận hành, quản lý các tòa nhà, mang tới cho khách hàng cuộc sống hiện đại, tiện nghi ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới.

Sự hợp tác này còn hứa hẹn góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như tối ưu hóa sử dụng năng lượng để cắt giảm lượng khí thải CO2, phát triển đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đô thị hóa gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng xã hội bền vững.

Nhiều chuyên gia đánh giá cú "bắt tay" gây bất ngờ cho giới đầu tư cũng như các nhà phát triển bất động sản bởi Vinhomes đang tạo lối đi riêng khác biệt trên thị trường. Vinhomes không chỉ nhắm tới những sản phẩm có chất lượng vượt trội mà còn là những tiêu chuẩn sống cao cấp, giàu giá trị cho cư dân.

The Beverly Solari hướng tới chuẩn mực sống mới

Để hiện thực hóa những cam kết đó, 2 ông lớn bất động sản vừa cho ra mắt phân khu căn hộ cao cấp cuối cùng tại đại đô thị Vinhomes Grand Park với tên gọi The Beverly Solari.

Một góc quảng trường Golden Eagle dự án The Beverly Solari (Ảnh phối cảnh minh họa).

The Beverly Solari được Vinhomes và Mitsubishi Corporation kiến tạo theo chuẩn sống cao cấp phong cách bờ Tây nước Mỹ với 3 phân khu chính: The Oasis, The Tropical và The Sunset. Trong đó, mỗi phân khu được định hình theo một chuẩn sống đặc trưng, thiết kế kỳ công dành cho những chủ nhân danh giá.

Phân khu The Oasis được ví như một ốc đảo riêng tư - nơi tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng với chuỗi tiện ích độc đáo như: Bể bơi ốc đảo, suối cảnh quan, vườn cọ California… mang đậm chất sống từ bờ Tây nước Mỹ.

Trong khi đó, phân khu Tropical lại tái hiện không gian nhiệt đới ngập tràn cây cỏ, mang tới cuộc sống đậm chất phồn hoa, vui tươi. Chuỗi tiện ích được sáng tạo nhiều điểm nhấn như thác nước, sân gym ngoài trời, sân cỏ đa năng, bể bơi nhiệt đới, vườn cọ nhiệt đới… mang tới chuỗi ngày sống và tận hưởng không khí trong lành, tươi mới hiếm có.

Phân khu The Sunset lấy cảm hứng từ thành phố biển Malibu (California, Mỹ) xinh đẹp, với những buổi chiều thả mình thư giãn tại bể bơi kết Malibu độc đáo. Dự án nằm tiếp giáp trung tâm thương mại Vincom Mega Mall và quảng trường Golden Eagle sẽ nâng tầm đẳng cấp sống cho cư dân The Sunset.

Ngoài chuỗi tiện ích nội khu theo phong cách riêng, The Beverly Solari còn dành riêng cho cư dân những tiện ích đặc biệt. Tâm điểm là quảng trường trung tâm Golden Eagle rộng lớn, với điểm nhấn nổi bật là hồ nước Golden Eagle rộng 2.000 m2, mang hình dáng một chú chim đại bàng khổng lồ đang sải cánh mạnh mẽ trên bầu trời tự do.

Cùng với đó, các tiện ích như đồi Beverly, đường dạo Hoa Giấy, kênh đào Thounsand Flowers, vườn cọ, hàng chà là Canary, điểm ngắm cảnh trên đồi, điểm phun nước nghệ thuật, thác nước tầng… đưa những cư dân The Beverly Solari tự do tận hưởng khí chất phóng khoáng đặc trưng nước Mỹ ngay tại trung tâm mới TP Thủ Đức mà không cần đi đâu xa.

Bên cạnh giá trị trải nghiệm cuộc sống thượng lưu đến từ gần 300 tiện ích nội - ngoại khu nổi bật nhất khu vực, cư dân The Beverly Solari còn có thể sống thảnh thơi, đẳng cấp với đại lộ mua sắm Rodeo sầm uất và Vincom Mega Mall lớn nhất miền Nam. Nơi đây quy tụ số lượng lớn nhãn hàng xa xỉ, thỏa mãn nhu cầu của các tín đồ mua sắm thời thượng.

Đại diện Vinhomes cho biết, việc ra đời The Beverly Solari là minh chứng cho sự thành công cho sự hợp tác giữa Vinhomes và Mitsubishi, đem tới sức sống mới cho thị trường bất động sản và nâng tầm chuẩn sống người Việt.