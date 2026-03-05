Vinhomes hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng

Chu kỳ biến động và phép thử nền tảng tài chính của doanh nghiệp

Thị trường bất động sản (BĐS) gần đây chịu tác động từ biến động của mặt bằng lãi suất. Cụ thể, nhóm ngân hàng thương mại nhà nước điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà lên mức 13-14%/năm. Việc này nhằm kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng BĐS trong năm 2026.

Ngược lại, lãi suất ở các ngân hàng tư nhân và nước ngoài - vốn còn dư địa lớn cho vay BĐS - vẫn tương đối “dễ thở”, như: Eximbank (từ 6,5%/năm), GPBank (từ 6,9%/năm), HDBank (từ 7,8%/năm), SCB (từ 7,9%/năm), VRB (từ 6,5%/năm), Woori Bank (7,2-8,7%/năm), Shinhan Bank (8%/năm cố định 24 tháng đầu)… Tỷ lệ vay phổ biến từ 80% giá trị tài sản, có ngân hàng cho vay tới 100% nhu cầu vốn.

Dù chỉ diễn ra ở một nhóm ngân hàng quốc doanh, song, thông tin lãi suất tăng đã khiến nhiều khách hàng, nhà đầu tư lo lắng, thậm chí trì hoãn kế hoạch mua nhà.

Biến động lãi suất còn tác động trực tiếp tới doanh nghiệp BĐS. Khi chi phí vốn gia tăng, một số chủ đầu tư buộc phải điều chỉnh chiến lược bán hàng, rút ngắn thời gian hỗ trợ lãi suất, thay đổi điều kiện thanh toán hoặc giãn tiến độ triển khai dự án nhằm giảm áp lực tài chính.

Trong bối cảnh đó, tiêu chí lựa chọn của khách hàng cũng thay đổi. Bên cạnh ưu đãi giúp giảm gánh nặng tài chính, người mua ngày càng quan tâm tới tiến độ dự án, pháp lý và lịch sử thực thi cam kết của chủ đầu tư.

Trong đó, uy tín được kiểm chứng qua lịch sử bàn giao đúng tiến độ và việc duy trì cam kết ngay cả khi thị trường bất lợi. Còn năng lực tài chính chính là nền tảng để dự án tiếp tục được triển khai, bảo vệ quyền lợi khách hàng và đồng hành tới khi tài sản đi vào vận hành.

Đứng trước phép thử đó, những chủ đầu tư đủ nguồn lực và bản lĩnh để hấp thụ một phần biến động chu kỳ, thay vì chuyển rủi ro sang phía người mua, sẽ góp phần duy trì niềm tin và giữ nhịp vận hành liên tục của thị trường.

Chia sẻ rủi ro chu kỳ, Vinhomes thành điểm tựa cho người mua nhà

Vinhomes là một trong những chủ đầu tư có cách tiếp cận khác biệt trong thời điểm thị trường lãi suất nhiều biến động. Tại các dự án, doanh nghiệp vẫn duy trì các gói hỗ trợ lãi suất 0% kéo dài 24-36 tháng, được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất thị trường hiện nay.

Đơn cử, tại Vinhomes Golden City (Hải Phòng), giao dịch vẫn không bị đứt mạch khi khách hàng được hỗ trợ vay tới 80% giá trị căn với lãi suất 0% trong 36 tháng.

Anh Mạnh Tuấn, nhà đầu tư vừa xuống tiền một căn thấp tầng trị giá 6 tỷ đồng tại đây cho biết, anh chỉ phải thanh toán 20% chi phí ban đầu, còn lại 80% là vay ngân hàng, tương đương 4,8 tỷ đồng.

“Tôi không bị căng thẳng với biến động lên xuống của lãi suất và có thể phân bổ dòng tiền cho các kênh đầu tư khác”, anh Tuấn phân tích.

Vinhomes Golden City áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất tới 36 tháng, hấp dẫn bậc nhất thị trường (Ảnh: CĐT).

“Thay vì chờ đợi lãi suất hạ nhiệt thì tranh thủ ưu đãi để sở hữu sớm tài sản vẫn là giải pháp thông minh”, anh Tuấn so sánh.

Khác với nhiều doanh nghiệp lựa chọn giãn tiến độ thi công, hoãn ra hàng hay thu hẹp hoạt động tiếp thị - bán hàng khi lãi tăng, Vinhomes vẫn đang duy trì các hoạt động bán hàng đều đặn.

Trong chu kỳ điều chỉnh, lãi suất chỉ là biến số ngắn hạn, còn cam kết và năng lực tài chính của chủ đầu tư mới là yếu tố dài hạn quyết định niềm tin. Đây cũng là một trong những lợi thế riêng có tạo nên sức hút và giá trị của BĐS Vinhomes trên thị trường.