Vinhomes Golden Avenue định hình chuẩn sống và kinh doanh mới tại Móng Cái

Tại Việt Nam, Vinhomes Golden Avenue, nơi “xuống ga là thấy phố”, tái hiện mô hình này, trở thành điểm đến an cư, đầu tư và kinh doanh cho người Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Xu hướng đô thị hóa gắn với nhà ga và cửa khẩu quốc tế

Tại châu Á, Johor Bahru (Malaysia) là một ví dụ điển hình cho xu hướng đô thị hóa gắn với nhà ga và cửa khẩu quốc tế. Thành phố này liền kề và kết nối với Singapore bằng một tuyến đường sắt hiện đại. Những năm gần đây, Malaysia và Singapore còn xây dựng thêm tuyến đường sắt tốc độ cao (RTS) với khả năng vận chuyển tới 10.000 khách/giờ, giúp nâng tầm vị thế cho Johor Bahru.

Tại Trung Quốc, thành phố cửa khẩu Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây) đã bước sang trang mới, khi được kết nối vào mạng lưới đường sắt cao tốc dài 42.000km, trở thành một “cứ điểm” kinh tế, du lịch hùng mạnh tại quốc gia tỷ dân.

Phát triển đô thị theo các trục giao thông, tức TOD (Transit-Oriented Development) đang trở thành xu hướng tất yếu trong quy hoạch. Nhờ đó, các thành phố biên mậu sở hữu hạ tầng như đường sắt kết nối không chỉ là một cửa ngõ giao thương đơn thuần, mà còn là hạt nhân của việc phát triển thương mại, dịch vụ, logistics, là điểm hội tụ của dòng vốn, dân cư và lao động.

Phát triển đô thị gắn với nhà ga, cửa khẩu quốc tế đang là xu hướng nổi bật (Ảnh: Vinhomes).

Trong bối cảnh trên, Móng Cái (Quảng Ninh) là một điểm sáng nổi bật. Đô thị biên mậu này những năm qua đã phát triển nhanh chóng, nhất là về hạ tầng kết nối. Đặc biệt, khi Móng Cái tiếp giáp Đông Hưng (Trung Quốc) có những tuyến tàu cao tốc tới thẳng Quảng Đông, Quý Châu, Tứ Xuyên, Thiểm Tây…

Móng Cái được kỳ vọng sẽ “lột xác” trở thành đô thị cửa khẩu đầu tiên của Việt Nam gắn liền với mạng lưới đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Nhờ vậy, Móng Cái đón được dòng hàng hóa, hành khách khổng lồ từ Trung Quốc và nhiều nơi trong nước đổ về.

Vinhomes Golden Avenue - Tọa độ đón sóng giao thương tỷ đô

Toạ lạc tại phường Móng Cái 1 (trung tâm của thành phố Móng Cái cũ), Vinhomes Golden Avenue được đánh giá là khu đô thị tích hợp kiểu mẫu theo mô hình TOD, khi có thể kết nối vào mạng lưới đường sắt tốc độ cao của Trung Quốc.

Nhờ vị trí chiến lược, ngay trước cụm cửa khẩu Bắc Luân I - II - III, Vinhomes Golden Avenue hứa hẹn là nơi đặt chân đầu tiên của thương nhân, hành khách Trung Quốc khi tới Việt Nam. Lợi thế án ngữ điểm cuối của tuyến cao tốc huyết mạch Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái cũng đưa dự án trở thành điểm đến của người Việt Nam khi muốn sang Trung Quốc.

Nhờ đó, Vinhomes Golden Avenue trở thành trung tâm giao thương mới, nơi hội tụ của dòng hàng hoá, hành khách, dân cư, lao động của cả 2 quốc gia. Đây cũng là nền tảng vững chắc cho mọi mô hình và cơ hội đầu tư, kinh doanh với tỷ suất lợi nhuận lớn.

Vinhomes Golden Avenue là đô thị tích hợp kiểu mẫu mô hình TOD tại biên giới với Trung Quốc.

Các sản phẩm tại Vinhomes Golden Avenue được thiết kế thông minh để tối ưu hoá khả năng khai thác. Mỗi căn shophouse có mặt tiền rộng tới 5m, cao 5 tầng, giúp chủ sở hữu linh hoạt sắp xếp, tùy nghi biến tấu với đa công năng, từ không gian cho thương mại (kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán lẻ, cửa hàng), khu vực cho lưu trú (cho thuê ngắn hạn với khách vãng lai, dài hạn với chuyên gia), đến không gian cho sinh hoạt (cư dân sống và làm việc tại chỗ). Mỗi căn nhà, mỗi khu phố luôn duy trì nhịp sống sôi động, sinh lời bền vững.

Những tuyến phố thương mại sầm uất tại Vinhomes Golden Avenue còn đi kèm hệ sinh thái Vingroup với những tiện ích vượt trội: Cung điện Kỳ sắc bốn mùa, công viên trung tâm, phòng khám Vinmec, trường học Vinschool… Những tiện ích này không chỉ đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu an cư, tận hưởng cuộc sống đẳng cấp chưa từng có tại vùng biên, mà còn gia tăng thêm giá trị khai thác, kinh doanh của các bất động sản.

Sức hút của Vinhomes Golden Avenue còn nằm ở việc các sản phẩm đều có pháp lý minh bạch, dễ giao dịch, dễ thế chấp. Đây là yếu tố khác biệt căn bản so với các khu kinh doanh tiểu ngạch thường thiếu quy hoạch, hay gặp vướng mắc về pháp lý. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi Vinhomes Golden Avenue lọt “mắt xanh” của giới đầu tư tinh anh.

TS Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu thị trường - giá cả (Bộ Tài chính), đánh giá: “Vinhomes Golden Avenue là khu đô thị chuẩn mực ở biên giới phía Bắc hội tụ đủ cả tính quốc tế, tính đa dạng và đi trước đón đầu”.

Trên thực tế, các khu đô thị của Vinhomes đều đáp ứng tốt các nhu cầu của giới thượng lưu toàn cầu, từ hạ tầng, môi trường sống đến tiện ích và dịch vụ cao cấp. Với Vinhomes Golden Avenue, đó còn là hấp lực của tiềm năng sinh lời và gia tăng giá trị không giới hạn, được thúc đẩy không ngừng bởi giao thương vùng biên với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.