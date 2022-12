Vĩnh Yên - Nhiều khu đô thị mới vẫn hút khách

Từ nửa cuối năm 2022, do biến động của kinh tế thế giới và trong khu vực, thị trường bất động sản của Việt Nam bước vào giai đoạn trầm lắng. Dù vậy, những địa phương, doanh nghiệp có chính sách cởi mở, cơ chế ưu đãi vẫn thu hút được nhiều nhà đầu tư và khách hàng xuống tiền.

Vĩnh Phúc là một trong những thị trường có tiềm năng bởi lợi thế giao thông liên kết vùng thuận tiện và hạ tầng đô thị ngày càng được nâng cấp hiện đại. Riêng thành phố Vĩnh Yên đang trên đường trở thành đô thị loại I, cơ bản trở thành "đô thị xanh" và từng bước xây dựng thành phố thông minh. Những nỗ lực này đã thu hút nhiều nhà đầu tư từ những nền kinh tế mạnh trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu với những thương hiệu toàn cầu như Toyota, Honda, Piaggio... đến đặt nhà máy, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế toàn tỉnh.

Với những lợi thế về vị trí địa lý và có hướng đi đúng, kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc có bước phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách luôn nằm trong nhóm đứng đầu cả nước và thu nội địa nhiều năm liên tục đứng thứ hạng cao tại miền Bắc.

Đến nay, tỉnh đã quy hoạch 18 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, chất lượng cơ sở hạ tầng được đánh giá tốt, nằm trong top đầu cả nước. Tỉnh cũng xếp trong nhóm có thứ hạng cao về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và là một trong những "điểm sáng" của khu vực phía Bắc về thu hút đầu tư.

Bên cạnh phát triển công nghiệp, Vĩnh Phúc còn có môi trường sống ôn hòa, cảnh quan đẹp phù hợp để phát triển du lịch. Điều này càng khiến thị trường bất động sản ở Vĩnh Phúc nói chung, thành phố Vĩnh Yên nói riêng hấp dẫn nhà đầu tư.

Với hàng chục vạn lao động đang sinh sống và làm việc trên địa bàn, thành phố Vĩnh Yên vẫn là nơi có nhu cầu cao với bất động sản, đặc biệt là những dự án nhà ở xã hội, căn hộ thương mại cao cấp, nhà phố kinh doanh có pháp lý minh bạch.

Trong đó, khu đô thị VCI Mountain View với biệt thự liền kề, nhà phố và chung cư thương mại cao cấp VCI Tower được phát triển bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Phúc (VCI GROUP) - chủ đầu tư sở hữu nhiều dự án bất động sản ở thành phố Vĩnh Yên. Khu căn hộ VCI Tower tọa lạc tại cửa ngõ khu đô thị VCI Mountain View ngay vòng xuyến ngã 6, có 3 trục đường lớn chạy qua, dễ dàng kết nối trung tâm thành phố với các khu công nghiệp trọng điểm và những điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng như Tam Đảo, hồ Thanh Lanh, hồ Đại Lải.

Hay dự án sở hữu nhiều tiện ích sinh hoạt, giáo dục, giải trí, văn hóa phong phú với kiến trúc mang đậm nét châu Âu, được quy hoạch đan xen giữa không gian xanh mát với tổng diện tích dự án lên tới gần 17 hecta - VCI Sky Garden - tại trung tâm thành phố Vĩnh Yên với những sản phẩm tiêu biểu như nhà phố liền kề, shophouse… Tất cả hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao cho các chủ nhân tương lai.

Ảnh thực tế khu đô thị VCI Mountain View nhìn từ trên cao (Ảnh: VCI Group).

Theo chủ đầu tư, giá bán của VCI Tower đang ở tầm trên dưới 20 triệu đồng mỗi m2 với nhiều lựa chọn sở hữu căn hộ, căn hộ thông tầng (duplex penthouse) hoặc căn hộ thương mại (shophouse) ở khối đế tòa nhà. Mức giá này phù hợp cho nhiều mục đích đầu tư, vừa dễ tiếp cận cho nhóm gia đình trẻ mua làm nơi an cư vừa làm tài sản có khả năng gia tăng giá trị trong tương lai. Tiêu biểu, căn hộ một phòng ngủ 47,5m2 ở VCI Tower có giá mua khoảng một tỷ đồng.

"Những bước chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa tích cực sẽ khiến thị trường chung cư Vĩnh Yên phát triển. Lợi thế của một dự án được đầu tư bài bản hòa hợp cùng sự phát triển đúng hướng của địa phương là đòn bẩy cho tiềm năng sinh lời tầm cao của VCI Tower, góp phần làm gia tăng giá trị tài sản cho nhà đầu tư", chủ đầu tư nhận định.

Những quần thể khu đô thị của VCI Group được đầu tư đồng bộ với hệ thống tiện ích khép kín "all in one". Nhờ diện tích mảng xanh lớn, đan xen giữa các công trình sân chơi, công viên, vườn nghệ thuật, đường dạo bộ... tạo thành không gian vui chơi, vận động trong lành cho các cư dân.

Anh Nguyễn Văn Toản, một trong những cư dân đầu tiên sinh sống tại đây, cho biết: "Vị trí này gần với các khu công nghiệp lớn nên sau này sẽ đón nhiều chuyên gia cao cấp nước ngoài đến thuê ở, hình thành một môi trường đa văn hóa văn minh. Cộng đồng chan hòa, dân trí cao là yếu tố quan trọng nhất với tôi để nuôi dưỡng sự phát triển lành mạnh của con".

Quần thể cảnh quan xanh mát tại VCI Mountain View (Ảnh: VCI).

Bên cạnh yếu tố như lợi thế pháp lý, sẵn sàng bàn giao, hỗ trợ về tài chính cũng được các nhà đầu tư cân nhắc. Khi nhà nước đang áp dụng chính sách siết tín dụng thì chủ đầu tư đã tung ra chính sách hấp dẫn nhân dịp cuối năm. Với mỗi giao dịch của VCI Tower chiết khấu lên đến 4% với tiến độ thông thường hay 6,5% khi thanh toán sớm 95%. Người mua còn được hỗ trợ lãi suất từ chủ đầu tư lên tới 2% đối với khách hàng cần vay vốn ngân hàng và nhiều chính sách ưu đãi khác, nổi bật như chuyến du lịch Singapore - Malaysia trị giá tới 60 triệu đồng và chương trình "Vạn quà Tết - kết lộc xuân" với 20 voucher có mệnh giá 50, 80 và 100 triệu đồng/mỗi giao dịch.

Phối cảnh tổng thể khu đô thị VCI Sky Garden (Ảnh: VCI).

Với VCI Sky Garden, chủ đầu tư "tung" chiết khấu lên đến 10% đối với khách hàng thanh toán sớm 95%, tặng gói nội thất tương ứng với 2% giá trị đất hay voucher "hái lộc cuối năm" có giá trị lên đến 100 triệu đồng và giãn tiến độ thanh toán lên tới 330 ngày.

Phối cảnh tuyến phố khu đô thị VCI Sky Garden (Ảnh: VCI).

