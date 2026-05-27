Vincom Collection: Mảnh ghép thương mại thế hệ mới tại Vinhomes Global Gate

Điểm hẹn của Expo, dòng cư dân và hạ tầng liên vùng

Trung tuần tháng 5, sau buổi tham dự sự kiện tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) ở Đông Anh, anh Quốc Huy, chủ một chuỗi cà phê tại Hà Nội dành thêm gần một giờ khảo sát khu vực Vinhomes Global Gate.

Điều khiến anh chú ý không chỉ là quy mô đại đô thị mà là khả năng hội tụ nhiều nguồn khách.

“Ngành hàng ẩm thực sợ nhất là nhà hàng chỉ đông lúc khai trương, sau đó vắng dần. Ở đây, cư dân tạo nhu cầu hằng ngày, Trung tâm Triển lãm tạo dòng khách theo sự kiện, còn hạ tầng giúp khách đến thuận tiện hơn, bài toán kinh doanh sẽ khác hẳn”, anh Huy nói.

Nhận định này có cơ sở từ những điều kiện đang hình thành tại Vinhomes Global Gate. Trước hết, VEC có tổng diện tích hơn 900.000m², được định vị là tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và thuộc nhóm 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Sức hút của VEC đã được kiểm chứng qua các sự kiện quy mô lớn. Triển lãm Thành tựu đất nước năm 2025 ghi nhận kỷ lục gần 1,3 triệu lượt khách trong ngày cao điểm; Hội chợ Mùa Xuân đón trung bình 40.000 lượt khách/ngày; đại nhạc hội V-Concert thu hút 30.000 khán giả; LCK Roadshow có khoảng 36.000 khách tham dự… Những con số này cho thấy VEC có khả năng tạo dòng khách khổng lồ từ các sự kiện lớn, bổ sung lực cầu cho các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, giải trí…

Bên cạnh lực hút từ VEC, hạ tầng kết nối cũng là yếu tố quan trọng. Vinhomes Global Gate nằm trên trục Trường Sa, kết nối trung tâm Hà Nội, sân bay Nội Bài và các trục giao thông phía Đông Bắc Thủ đô. Cầu Tứ Liên đang được thúc đẩy tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2027.

Về dài hạn, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh với nhà ga nằm ngay trong trung tâm đại đô thị sẽ tiếp tục bổ sung lợi thế kết nối. Dự án có tốc độ thiết kế lên tới 350 km/h, khi vận hành từ 2028 sẽ rút ngắn hành trình Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút.

Khi các lớp hạ tầng này hoàn thiện, Vinhomes Global Gate có thể trở thành điểm đến đón khách từ nhiều hướng: cư dân, khách sự kiện, khách nội đô, khách sân bay và khách liên vùng.

Vincom Collection Bazaar: Hình mẫu của mô hình thương mại mở

Trong cấu trúc đó, Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate giữ vai trò là mảnh ghép thương mại trung tâm. Mô hình này không phát triển như một dãy mặt bằng bán lẻ đơn thuần, mà được định vị theo hướng khu phố thương mại - trải nghiệm mở.

Sau hành trình trải nghiệm sự kiện tại VEC, thay vì lên xe ra về ngay, khách có thể tiếp tục đi bộ sang khu phố thương mại bên cạnh, uống cà phê, dùng bữa, giải trí, gặp đối tác hoặc mua sắm.

“Nếu khách sự kiện có thêm lý do ở lại một, hai giờ sau chương trình, F&B và bán lẻ sẽ hưởng lợi”, anh Quốc Huy tính toán.

Đó cũng là logic vận hành của Vincom Collection Bazaar. Lấy cảm hứng từ “Hà Nội 36 phố phường”, Vincom Collection Bazaar được phát triển theo mô hình “Phố Hàng 2.0”, kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, check-in (chụp ảnh) và hoạt động cộng đồng.

Vincom Collection Bazaar nằm ở trung tâm của mạng lưới hạ tầng đa phương thức, tiện lợi cho kết nối cư dân, khách sự kiện và khách liên vùng

Khu phố thương mại này còn có quảng trường khoảng 1,9ha, hồ Hà Thành khoảng 1,65ha và hai tầng hầm hơn 4.400 chỗ đỗ xe. Các yếu tố này phục vụ trực tiếp cho khả năng vận hành: có không gian tập trung dòng người, có cảnh quan để khách dừng chân và có hạ tầng đỗ xe giúp việc tiếp cận thuận tiện hơn.

Thay vì chỉ phụ thuộc vào một nhóm khách hoặc một khung giờ cao điểm, Vincom Collection Bazaar tạo nhiều lý do để khách ghé thăm và quay lại. Khách triển lãm có thể dùng bữa sau sự kiện; cư dân có thêm không gian xuống phố cuối tuần; nhóm bạn trẻ có thể đến vì check-in, âm nhạc, ẩm thực hoặc hoạt động cộng đồng.

Khi dòng khách từ Expo, cư dân nội khu, khách vãng lai và khách liên vùng cùng gặp nhau trong một không gian thương mại - trải nghiệm được quy hoạch bài bản, mô hình này có cơ sở duy trì nhịp kinh doanh quanh năm. Đây là lý do Vinhomes Global Gate được xem là hình mẫu vận hành của dòng bất động sản thương mại thế hệ mới Vincom Collection Bazaar.