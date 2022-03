View sân golf triệu USD của những căn biệt thự nhà vườn Mậu Lâm

Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm là tổ hợp đô thị khép kín tại thị trường Vĩnh Yên do Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị (CUD) là chủ đầu tư và Công ty TNHH Phát triển Nhà Vĩnh Yên phát triển. Dự án sở hữu vị trí chiến lược: Phía Bắc tiếp giáp các khu đô thị mới; phía Nam tiếp giáp đường Đinh Tiên Hoàng; phía Tây tiếp giáp với hồ Đầm Vạc và sân golf Đầm Vạc (Heron Lake Golf Course); phía Đông tiếp giáp với khu dân cư Đôn Hậu, trung tâm mua sắm Big C và siêu thị điện máy Trần Anh (TP Vĩnh Yên). Ngoài ra, dự án chỉ cách TP Hà Nội chưa đầy một giờ lái xe, cách sân bay Quốc tế Nội Bài 25 km với hạ tầng giao thông phát triển.

Toàn cảnh dự án khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm với view hướng hồ và sân golf Đầm Vạc (Ảnh phối cảnh tổng thể).

Với vị trí trung tâm đắc địa phía Nam thành phố, cư dân khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm có thể di chuyển dễ dàng đến các khu vực trọng yếu lân cận như trung tâm hành chính tỉnh Vĩnh Phúc, trường học, bệnh viện, siêu thị, khu phố cổ …

Chủ đầu tư CUD cho biết, việc lựa chọn vị trí dự án nằm liền kề sân golf Đầm Vạc đã được tính toán kỹ lưỡng để khai thác tối đa lợi thế "vàng" về giá trị sinh lời. Đây là sân golf 18 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế và là sân golf đầu tiên tại Việt Nam được chọn là nơi tổ chức Seagame cho các golfer châu Á năm 2021. Ngoài ra, những cư dân khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm luôn được tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành từ hệ sinh thái tự nhiên với 500 hecta diện tích mặt nước hồ Đầm Vạc.

Biểu tượng tháp đồng hồ và những căn biệt thự phong cách châu Âu tại khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm (Ảnh: CUD).

Không chỉ vậy, khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam tỉnh Vĩnh Phúc - một trong những vùng kinh tế trọng điểm của miền Bắc với thế mạnh công nghiệp phát triển mạnh mẽ, kinh tế xã hội tăng trưởng ấn tượng trong những năm qua. Thu nhập bình quân của Vĩnh Phúc luôn thuộc top dẫn đầu cả nước. Vĩnh Phúc cũng là điểm kết nối giao thương quan trọng giữa Hà Nội và các tỉnh khu vực miền núi Tây Bắc thông qua các tuyến giao thông huyết mạch, trong đó có cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Chia sẻ về quá trình đầu tư phát triển dự án, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị cho biết: "Đây là dự án được chúng tôi dành nhiều tâm huyết xây dựng, với mong muốn tạo nên một khu đô thị kiểu mẫu, mang đến một diện mạo mới tại TP Vĩnh Yên. Trong thời gian tới, khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm sẽ trở thành tổ hợp đô thị sầm uất, kiến tạo nên phong cách sống tiên phong cho các cư dân thành đạt".

