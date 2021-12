VietnamGroove khai trương chi nhánh TP Thủ Đức, phục vụ người mua bất động sản khu Đông

Dân trí Ngày 9/12, Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản VietnamGroove khai trương chi nhánh thành phố Thủ Đức tại số D9-56 Manhattan Vinhomes Grand Park, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Buổi lễ khai trương với sự tham gia của đại diện các cơ quan ban ngành, đại diện các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vinhomes, Masterise Homes, Novaland Group…, khách hàng thân thiết, các đại lý Vinhomes, đối tác, ban lãnh đạo cùng toàn thể cộng sự công ty VietnamGroove.

Đây là văn phòng thứ 3 của VietnamGroove tại TP Hồ Chí Minh, ngoài 2 văn phòng tại số 07, đường 41, An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM và tại lầu 4 Vincom Thảo Điền - 161 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP HCM.

Văn phòng mới tọa lạc ngay khu thương mại sầm uất The Manhattan của đại đô thị thông minh Vinhomes Grand Park, đối diện trung tâm thương mại Vincom Megamall. Chi nhánh VietnamGroove còn được bài trí trong tòa nhà 5 tầng với thiết kế sang trọng, thân thiện với môi trường, mang đến trải nghiệm thuận lợi và thú vị cho khách hàng cũng như môi trường làm việc hiện đại, năng động cho cộng sự VietnamGroove.

Văn phòng VietnamGroove chi nhánh TP Thủ Đức.

Giữa lúc phân khu The Beverly với tầm view độc bản ra sông Đồng Nai và công viên 36 hecta đang thu hút nhà đầu tư, chi nhánh TP Thủ Đức của VietnamGroove chỉ cách The Beverly 300m, thuận lợi cho khách hàng tham quan dự án thực tế, thực hiện giao dịch.

VietnamGroove được chủ đầu tư Vinhomes lựa chọn làm đại lý độc quyền 1 phần của 4 tòa The Beverly. Nhờ đó, khách hàng của VietnamGroove có đặc quyền lựa chọn giỏ hàng phong phú, dễ dàng sở hữu các căn hộ có vị trí đẹp của phân khu sang trọng này cùng nhiều phần quà hấp dẫn tại các sự kiện bán hàng do VietnamGroove tổ chức hoặc phối hợp tổ chức cùng chủ đầu tư.

Tại lễ khai trương, nhiều khách hàng của công ty đã sở hữu những căn hộ The Beverly ưng ý. Những khách hàng may mắn đã trúng thưởng các căn hộ tầm view độc bản.

Tầm view sông Đồng Nai và công viên 36 hecta từ căn hộ The Beverly.

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, bà Lê Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc VietnamGroove chia sẻ, bất động sản là loại hàng hóa đặc biệt, không đơn thuần là một mặt hàng, mà là cả tài sản, gia tài của khách hàng. Vì vậy, VietnamGroove luôn đặt quyền lợi, sự an toàn, an tâm của khách hàng lên cao nhất. Đó là lý do doanh nghiệp có thể chinh phục một trong những thị trường "khó tính" nhất là Nhật Bản, trở thành đại lý chiến lược của chủ đầu tư Vinhomes tại thị trường Nhật Bản.

Doanh nghiệp nỗ lực xây dựng đội ngũ cộng sự chuyên nghiệp, nhiệt huyết, trang bị đầy đủ kiến thức để cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác về sản phẩm; góc nhìn, những phân tích sâu sắc đa chiều về thị trường để đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Tập thể cộng sự VietnamGroove làm việc và rèn luyện để tốt hơn mỗi ngày dựa trên giá trị cốt lõi của công ty được cô đọng trong 6 chữ "Nhân-Ái-Tín-Tâm-Trí-Tốc" nhằm duy trì và nâng cao 2 chỉ số quan trọng là "chỉ số đóng góp giá trị cho xã hội" và "chỉ số hạnh phúc của cộng sự"."

Đội ngũ cộng sự VietnamGroove tại lễ khai trương.

Để đáp ứng quy mô phát triển ngày càng mở rộng, thời gian qua, VietnamGroove đã tuyển dụng thêm cộng sự kinh nghiệm, vững vàng về chuyên môn, nhờ đó số lượng giao dịch tăng, tần suất giao dịch dày và đồng đều ở tất cả các thành viên.

Khách hàng cũ phát sinh giao dịch mới chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng số giao dịch căn hộ The Beverly tại VietnamGroove. Điều này chứng tỏ khách hàng hài lòng với sự chăm sóc của đội ngũ cộng sự bán hàng cũng như tin tưởng VietnamGroove. Mỗi tháng, khi đề xuất cộng sự xuất sắc, niềm vui lại lớn dần cùng với số lượng giải thưởng tăng đột biến, ông Trần Trọng Nhân, Giám đốc sàn giao dịch VietnamGroove 1 phát biểu trong lễ khai trương.

"Với chính sách trọng thị cộng sự, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân tình của VietnamGroove là thỏi nam châm thu hút hiền tài. Tuyển dụng được nhiều cộng sự giỏi khiến tôi vô cùng hạnh phúc, khi bộ phận kinh doanh lớn mạnh đồng nghĩa công ty cũng sẽ lớn mạnh, nâng cao niềm tin với khách hàng khi giao dịch tại VietnamGroove", bà Trần Huyền Anh, Giám đốc sàn giao dịch VietnamGroove 2 chia sẻ.

Cũng trong buổi lễ khai trương chi nhánh mới, VietnamGroove đã vinh danh và trao thưởng cho các cộng sự có thành tích xuất sắc trong tháng 11, đây là giải thưởng hàng tháng nhằm tiếp thêm động lực cho cộng sự trên chặng đường "Mang giá trị đến khách hàng".

"Ngôi nhà mới" tại đại đô thị công viên Vinhomes Grand Park được kỳ vọng sẽ là môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, hướng tới mục dài hạn "tạo ra thật nhiều giá trị đóng góp cho xã hội, lọt vào top đại lý bán hàng xuất sắc nhất của Vinhomes, thành công vượt trội trong việc đưa bất động sản Việt Nam đến với thị trường Nhật Bản".

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản VietnamGroove Chi nhánh Vinhomes Grand Park TP Thủ Đức đi vào hoạt động để phục vụ khách hàng từ ngày 9/12/2021.

Thông tin liên hệ Chi Nhánh VietnamGroove

Địa chỉ: D9-56 Manhattan Vinhomes Grand Park, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 0909 318 336

Website: https://vietnamgroove.com.vn/

Trường Thịnh