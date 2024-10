Vì sao OneHousing dám cam kết bán nhà nhanh cho chủ nhà trong 48 giờ?

Khả năng thanh khoản nhanh từ nguồn khách hàng tiềm năng và mạng lưới 10.000 môi giới

Để thanh khoản nhanh, nguồn khách hàng chất lượng là yếu tố quan trọng bậc nhất. Đây là thế mạnh của OneHousing nhờ sở hữu nguồn khách hàng sơ cấp dồi dào và chất lượng hàng đầu thị trường từ các chủ đầu tư hàng đầu như Masterise Homes, Vinhomes... Đây là tệp khách hàng có vị thế tài chính và luôn sẵn sàng đầu tư bất động sản ở nhiều phân khúc nên cũng giúp chủ nhà thanh khoản nhanh chóng ngôi nhà của mình.

OneHousing sở hữu mạng lưới môi giới hùng hậu, khớp nối nhu cầu chủ nhà và khách mua.

Bên cạnh đó, OneHousing sở hữu đội ngũ môi giới chuyên nghiệp và am hiểu sâu sắc thị trường lên tới gần 10.000 đối tác, có khả năng khớp nối nhu cầu khách hàng nhanh chóng, giúp tăng khả năng thanh khoản khi chủ nhà bán qua OneHousing.

Nền tảng công nghệ và dữ liệu hàng đầu thị trường nhà ở

Không thể đi đến thỏa thuận giá cuối cùng là "điểm gãy" lớn nhất trong giao dịch bất động sản. Vì thế, OneHousing với lợi thế về dữ liệu thị trường giao dịch nhà ở trong suốt 10 năm qua, có thể đưa ra mức giá hợp lý cho cả người bán và người mua.

Cụ thể, OneHousing đang sở hữu bộ từ điển về nhà ở hàng đầu tại Việt Nam với dữ liệu hơn 5 triệu căn hộ tại 1.000 dự án. Đây là nguồn dữ liệu đầu vào để OneHousing đưa ra các công cụ định giá sát với giao dịch của thị trường.

Sau khi nhập thông tin bất động sản lên OneHousing, chưa tới 5 phút, chủ nhà đã nhận được đề nghị giá lần đầu. Mức giá đề xuất minh bạch, công khai thuế, phí; đảm bảo công bằng cho chủ nhà. Trong khi đó, người mua tiếp cận được bất động sản đúng giá trị giao dịch của người bán. Vì thế, giao dịch được thúc đẩy nhanh hơn nhờ sự minh bạch và đảm bảo quyền lợi cho cả người mua, người bán.

Giải pháp bán nhà nhanh, đúng giá qua OneHousing.

Năng lực am hiểu thị trường vượt trội

Bên cạnh thế mạnh về nguồn dữ liệu độc quyền về nhà ở và công cụ công nghệ, OneHousing có sự am hiểu sâu sắc thị trường với đội ngũ chuyên gia từ trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing.

Dựa trên những dữ liệu đã tổng hợp, đội ngũ chuyên gia của OneHousing sẽ phân tích xu hướng thị trường để đưa ra các dự báo, khuyến nghị tới người bán nhà cũng như xây dựng chân dung khách mua tiềm năng, giúp khớp nối nhanh nhất nhu cầu 2 bên, đơn giản hóa quá trình và rút ngắn thời gian giao dịch.

Hậu thuẫn tài chính vững mạnh

Để có thể triển khai được giải pháp bán nhà siêu tốc này, nguồn vốn là yếu tố tiên quyết. Bởi chỉ trong vòng 48 giờ, nếu mức giá OneHousing đưa ra đáp ứng được yêu cầu của chủ nhà, giao dịch đã có thể hoàn tất và chủ nhà sẽ nhận được tiền cọc ngay để giải quyết vấn đề cá nhân.

Chuyên viên kinh doanh OneHousing tư vấn khách hàng.

Là thành viên Tập đoàn One Mount - hệ sinh thái công nghệ hàng đầu Việt Nam, OneHousing được bảo chứng thương hiệu để khách hàng an tâm ký gửi nhà. Thay vì giao dịch với các môi giới tự do với nhiều rủi ro, chủ nhà yên tâm làm việc trực tiếp với OneHousing với hệ thống hỗ trợ phía sau hỗ trợ toàn trình trong quá trình giao dịch, từ việc định giá, kết nối khách mua, hỗ trợ thủ tục sang tên và các dịch vụ sau bán hàng.

Việc nằm trong hệ sinh thái chiến lược cùng các đối tác hàng đầu là Masterise Homes và Techcombank, giúp OneHousing đưa ra được các giải pháp tài chính mạnh mẽ, linh hoạt để khơi thông thanh khoản, hỗ trợ người mua tiếp cận được gói vay tốt nhất cũng như sẵn sàng giải ngân cho các chủ nhà cần tài chính nhanh.

