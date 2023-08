Vì sao nên sơn nhà màu trung tính?

Màu sơn có vai trò quan trọng trong việc định hình phong cách ngôi nhà, không chỉ thể hiện tính cách chủ nhà mà còn giúp căn nhà thêm phần nổi bật. Thay vì màu sặc sỡ, ngày nay, đa số người mua hay xây nhà đều lựa chọn những màu trung tính và đây được coi là quyết định đúng đắn.

Có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, thi công công trình nhà ở, kiến trúc sư Duy Sơn đưa ra những lý do và lời khuyên rằng hãy sơn nhà màu trung tính, thay vì những gam màu nổi bật.

Kiến trúc sư đưa ra lời khuyên về việc nên lựa chọn màu sơn trung tính (Ảnh: Duy Sơn).

Anh nói, việc chọn màu sơn chưa bao giờ là dễ dàng vì màu thực tế thường khác so với màu sơn trên bảng sơn của hãng do phụ thuộc điều kiện ánh sáng. Do vậy, trước khi quyết định màu sơn, bạn hãy sơn thử trên những bức tường đã có sơn bả và sơn lót để biết màu thực tế, thay vì chỉ nhìn bảng màu.

Khi lựa chọn được tông màu ưng ý, chủ nhà nên lựa chọn thêm 2 màu sơn cùng tông, từ đó quyết định mã màu phù hợp nhất. Việc này chỉ tốn thêm chút thời gian nhưng sẽ mang lại hiệu quả lớn, giúp chủ nhà tiết kiệm tiền bạc nếu không may chọn phải màu sơn không ưng ý.

Tiếp theo, về lý do nên chọn màu sơn trung tính cho ngôi nhà, kiến trúc sư Duy Sơn cho rằng trung tính là màu sắc an toàn, là nền tảng để thay đổi các chi tiết liên quan đến màu sắc.

Lợi ích của việc sơn nhà màu trung tính

Đầu tiên, việc sơn nhà màu trung tính mang lại cảm giác yên tĩnh về mặt thị giác do chế độ bão hòa màu. Đa số con người sẽ cảm thấy yên bình khi ở trong ngôi nhà được sơn màu trung tính.

Lý do thứ hai chủ nhà nên chọn màu sơn trung tính là bởi khi ngôi nhà có màu chủ đạo trung tính thì việc lựa chọn những món đồ làm điểm nhấn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc chủ nhà sử dụng những món đồ trang trí có họa tiết nổi bật hay hoa văn sẽ khiến cho tổng thể nhìn dịu mắt hơn.

Dù chủ nhà muốn tổng thể ngôi nhà theo phong cách cổ điển hay hiện đại, màu trung tính luôn là lựa chọn phù hợp.

Ngôi nhà có màu sơn trung tính mang lại cảm giác yên tĩnh về mặt thị giác (Ảnh: Duy Sơn).

Không những vậy, màu trung tính khiến ngôi nhà không bị lỗi thời. Chủ nhà sẽ không tốn thời gian phải cập nhật xu thế và chạy theo những màu sơn mới ra trên thị trường.

Ngôi nhà có màu sơn trung tính thì trông "đắt tiền"

Ngoài thẩm mỹ, ứng dụng cao, việc sơn nhà màu trung tính có ý nghĩa lớn trong việc thanh khoản. Theo phân tích của trang web trung gian mua, bán Webuyanyhousefast, việc sơn nhà màu trung tính sẽ giúp căn nhà được bán nhanh chóng bởi hầu hết người mua nhà đều muốn một ngôi nhà mà khi họ chuyển đến sẽ không tốn quá nhiều công sức, thời gian để sửa chữa.

Khi bạn sơn nhà màu nổi bật, khách hàng sẽ cảm thấy khó để phù hợp và ái ngại khi mua. Hãy đặt bản thân vào vị trí người mua để hiểu rằng việc mua lại căn nhà có màu sơn trung tính sẽ khiến chủ tiếp theo cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn.

Cuối cùng, đơn vị trung gian này khẳng định nếu nghĩ đến việc sẽ bán lại ngôi nhà, đừng lựa chọn màu sơn nổi bật. Hãy chọn những gam màu trung tính như trắng, be, xám, ngà để chắc chắn rằng người mua của bạn sẽ thấy yên tâm.