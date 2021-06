Vì sao bất động sản phía Tây Hà Nội thăng hạng?

Dân trí Là khu vực được chú trọng đầu tư hạ tầng, trong khi nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao, song phía Tây Hà Nội vẫn thiếu hụt nguồn cung căn hộ cao cấp.

Đặc biệt là các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, thiết lập tiêu chuẩn "sống sang" cho cư dân.

Những đòn bẩy tăng trưởng của bất động sản khu Tây

Mặc dù liên tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song thị trường bất động sản Hà Nội vẫn giữ nhiệt tốt trong suốt thời gian qua. Số lượng giao dịch được duy trì, giá bán ổn định và nhu cầu nhà ở tiếp tục neo ở mức cao.

Nhìn toàn cảnh thị trường bất động sản Hà Nội, khu Tây nổi bật hơn cả khi trở thành động lực tăng trưởng chính. Báo cáo quý I của Savills Việt Nam cho biết trong năm nay, nguồn cung lớn nhất của thị trường Hà Nội thuộc về khu Tây mà cụ thể là hai quận Bắc Từ Liêm - Nam Từ Liêm với tỷ trọng lên tới 59 %.

Báo cáo quý I của Collier cũng nhận định, thị trường chung cư Hà Nội ngày càng nhận được sự quan tâm của người mua, đặc biệt là ở phân khúc trung cấp và cao cấp với 1.300 căn hộ mới được chào bán. Trong đó, khu vực phía Tây Hà Nội đang nhận được sự quan tâm đặc biệt đối với các dự án căn hộ cao cấp. Lý giải về điều này, Collier nhấn mạnh bởi khu Tây đang trên đà phát triển mạnh về kinh tế và hạ tầng.

Quan sát thực tế cho thấy, nhiều năm qua, TP. Hà Nội đã tập trung đầu tư nguồn kinh phí lớn cho các dự án mở rộng, xây dựng mới các tuyến đường tại phía Tây Thủ đô. Nhiều dự án trọng điểm tại khu vực này hiện đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện, có thể kể đến như: Đường vành đai 3,5 (đoạn nối Quốc lộ 32 với đại lộ Thăng Long dài gần 8km tại khu vực giáp ranh quận Nam Từ Liêm và huyện Hoài Đức), đường Lê Quang Đạo kéo dài (đoạn nối từ trụ sở Bộ Ngoại giao trên đại lộ Thăng Long tới khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông dài hơn 4km) hay đường Ngô Thì Nhậm kéo dài (nối qua khu đô thị Văn Khê, kết nối tới khu vực Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm…).

Sự hình thành của những tuyến đường nghìn tỷ không chỉ làm gia tăng khả năng kết nối giữa các khu vực, mở ra khả năng tạo quỹ đất hai bên đường mà còn được ví như lực đẩy giúp giá trị bất động sản lên cao, nâng tầm sự phát triển của khu vực.

Biểu đồ nguồn cung căn hộ trong tương lai theo phân khúc (Nguồn: báo cáo quý I năm nay, Collier).

Cùng với sự phát triển về hạ tầng, giá trị bất động sản tại khu Tây những năm qua ghi nhận mức độ tăng trưởng rất đáng kể. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên, khu vực ngoài trung tâm có giá bán cao hơn cả những dự án nằm giữa vành đai 2 và vành đai 3.

"Nếu như khoảng 3 năm trước chỉ khoảng 35 - 45 triệu đồng/m2 thì hiện nay đã đạt tới ngưỡng 50 - 60 triệu đồng/m2", bà Hằng nhấn mạnh.

Những tín hiệu đó cho thấy phân khúc cao cấp tại khu Tây đang trở thành điểm sáng khi có sự bứt tốc mạnh, hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng tốt, vượt qua những tác động của dịch bệnh Covid-19 cũng như các diễn biến của tình hình kinh tế xã hội năm qua.

Sự chênh lệch cung - cầu ở phân khúc căn hộ đạt chuẩn quốc tế

Quan sát thực tế thị trường khu Tây hiện dự án căn hộ cao cấp có thể kể đến một số cái tên như: The Zei, The Matrix One, The Summit hay The Nine… Tuy nhiên, đa số các dự án chưa có đủ quy mô, tiện ích để tạo thành những quần thể tiêu chuẩn quốc tế và được vận hành bởi những đơn vị quản lý uy tín. Trong khi đó, nguồn cầu bất động sản cao cấp ở khu Tây ngày càng tăng, bởi khu vực này đang trở thành điểm đến của các trụ sở, tòa nhà văn phòng hạng A, thu hút lực lượng lao động người nước ngoài sinh sống với tiêu chuẩn sống ngày một nâng cao.

Dự án căn hộ cao cấp - Masteri West Heights mới ra mắt tại phía Tây Hà Nội.

"Một dự án cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn sống quốc tế không chỉ được xác định bởi giá bán, mà còn phải thể hiện được dấu ấn đẳng cấp riêng, cùng nhiều giá trị vô hình khác. Để phát triển các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, đòi hỏi chủ đầu tư cần có năng lực tài chính vững mạnh cũng như tầm nhìn dài hạn, kinh nghiệm triển khai và tâm huyết dành cho mỗi dự án", đại diện Masterise Homes phân tích.

Vị đại diện Masterise Homes cũng nhấn mạnh, với lợi thế từ đội ngũ nhân sự quốc tế dày dạn kinh nghiệm, cùng việc hợp tác với nhiều đối tác tầm cỡ quốc tế, Masterise Homes mong muốn mang đến những sản phẩm cao cấp mới với chất lượng tốt cho thị trường, tạo nên những đột phá về phong cách sống.

Đánh giá cao tiềm năng và sự chênh lệch nguồn cung của thị trường phía Tây, Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu với hàng loạt dự án trải dài từ Nam ra Bắc mới giới thiệu ra thị trường dự án Masteri West Heights. Nằm tại vị trí trung tâm đại đô thị Smart City (Nam Từ Liêm), không gian sống tại Masteri West Heights được kiến tạo theo phong cách hiện đại duy mỹ với những tiện nghi đẳng cấp và độc quyền.

Việc dụng công chăm chút cho dự án ở tất cả yếu tố từ kiến trúc, nội thất đến cảnh quan nhằm tạo nên một không gian sống gần gũi, chuẩn quốc tế đã giúp Masteri West Heights nhận được phản hồi tích cực từ thị trường.

Trong khi thị trường bất động sản khu Tây Hà Nội nguồn cung còn hạn chế, những sản phẩm cao cấp sẽ là nơi lý tưởng để bảo toàn và gia tăng giá trị tài sản, bởi tiềm năng tăng trưởng về giá trị rất lớn, kể cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Trường Thịnh