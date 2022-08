Văn Phú - Invest chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

Các công trình của Văn Phú - Invest hướng tới việc chống lại các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Đánh giá hệ lụy của biến đổi khí hậu, đại diện Văn Phú - Invest, một chủ đầu tư với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai các dự án bất động sản đô thị cho biết, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược phát triển bất động sản dựa trên việc giảm thiểu tác động của tự nhiên, để mỗi tòa nhà trở thành một "cỗ máy" có thể tự sản xuất và tái tạo năng lượng xanh.

Giải pháp chống biến đổi khí hậu

Đại diện Văn Phú - Invest nhận định các giải pháp chống biến đổi khí hậu cho công trình buộc phải dựa trên quá trình nghiên cứu chuyên sâu, từ đó đưa ra các thiết kế, vật liệu xây dựng tối ưu và phù hợp nhất.

Lấy dẫn chứng cho vấn đề nêu trên, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ, biến đổi khí hậu khiến trái đất nóng lên, gây ra những hiện tượng thời tiết tiêu cực và tác động trực tiếp lên đời sống con người như mùa hè nóng hơn và mùa đông rét hơn. Đi cùng với nó là sự tiêu hao năng lượng điện, nước dùng để làm mát hay sưởi ấm. Như một vòng tròn luẩn quẩn, các thiết bị này lại phát thải khí nóng, khí ô nhiễm ra môi trường.

Để giải quyết vấn đề, Văn Phú - Invest hướng tới các công trình chống lại tác động của thời tiết, đơn cử như dự án The Van Phu - Victoria tại Hà Nội với thiết kế đặc trưng. 3 tòa tháp tại dự án ở Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông này được thiết kế theo hình elip xoay nghiêng 45 độ. Thiết kế này không chỉ đơn thuần mang tính thẩm mỹ, tạo dấu ấn về kiến trúc mà còn có ý nghĩa thực tiễn.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng địa hình, hướng nắng, gió tại khu vực triển khai, doanh nghiệp đã đưa ra thiết kế nhằm giúp 100% các căn hộ được tiếp sáng và thông gió tự nhiên, tránh nắng chiếu trực diện vào mùa hè và ảnh hưởng gió lạnh mùa đông. Nhờ đó, các căn hộ tại The Van Phu - Victoria giảm thiểu tối đa tiêu thụ năng lượng điện phục vụ chiếu sáng, chạy quạt, điều hòa... góp phần giảm phát thải ra môi trường xung quanh.

Tòa The Van Phu - Victoria với góc nghiêng 45 độ giúp tránh được nắng gắt chiếu trực diện mùa hạ (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Bên cạnh các thiết kế tổng thể bên ngoài, Văn Phú - Invest còn chú trọng đến việc gia tăng các mảng xanh bên trong dự án. Như tại The Terra - An Hưng, Oakwood Residence Hanoi, Grandeur Palace - Giảng Võ, chủ đầu tư tận dụng tối đa các khoảng không gian công cộng để trồng cây, tạo nên các mảng xanh theo chiều ngang, mặt đứng hay đường chéo, làm nên môi trường vi khí hậu trong lành ngay bên trong mỗi tòa nhà.

Không chỉ trồng cây hay tận dụng lợi thế về kiến trúc, thiết kế để giảm thiểu tác động của khí hậu đến đời sống cư dân, Văn Phú - Invest còn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, là giải pháp xây dựng bền vững. Đơn cử, tòa tháp cao 22 tầng tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ được Văn Phú - Invest bao phủ bề mặt bằng kính low-e (Low Emissivity). "Đây là loại kính tiết kiệm năng lượng, có bức xạ thấp và khả năng cản nhiệt cao cũng như giảm thiểu khả năng phát nhiệt ra môi trường. Sử dụng loại kính này, các căn hộ bên trong không những được cung cấp nguồn sáng tự nhiên dồi dào mà còn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, mùa hè sẽ mát hơn và mùa đông bớt lạnh hơn.", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Kính low-e vừa giúp không gian thêm sang trọng vừa có tác dụng bảo vệ môi trường (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Việc ứng dụng vật liệu thân thiện với môi trường như gạch không nung, đá chẻ, bê tông nhẹ, sơn sinh thái… kết hợp cùng thiết kế thông minh được xem là những mẫu số chung trong các dự án do Văn Phú - Invest triển khai. Văn Phú - Invest cho hay nhiều dự án của đơn vị này như The Terra - An Hưng, Oakwood Residence Hanoi đã được cấp chứng nhận cao nhất trong hệ thống chứng chỉ xanh quốc tế EDGE.

Chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) hay chứng chỉ công nhận công trình xanh là một hệ thống đánh giá sử dụng tài nguyên hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng. Để đạt chứng chỉ EDGE, các dự án đảm bảo ít nhất 20% mức giảm tiêu thụ năng lượng, qua đó giảm phát thải khí nhà kính, giảm tiêu thụ điện, nước, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm chi phí cho chính cư dân.

Nâng cao ý thức cộng đồng

"Các giải pháp về thiết kế, vật liệu đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro từ biến đổi khí hậu nhưng đó chỉ là điều kiện cần, chưa phải điều kiện đủ. Bởi vòng đời của dự án còn kéo dài khi cư dân bắt đầu chuyển về ở, hay đồng nghĩa rằng quá trình vận hành sẽ đóng vai trò lớn trong duy trì và đảm bảo sự bền vững của mỗi công trình. Vì vậy ý thức của người dân là yếu tố then chốt giúp bảo vệ môi trường sống dài lâu", đại diện Văn Phú - Invest nhấn mạnh.

Cũng theo chia sẻ của đơn vị, tại các dự án do Văn Phú - Invest triển khai, các hoạt động khuyến khích cộng đồng trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường thường xuyên được tổ chức. Đồng thời, Văn Phú - Invest còn đầu tư xây dựng các khu vực công cộng đẹp, xanh và có giá trị để cả cộng đồng cùng gìn giữ.

Văn Phú - Invest tạo nên một khu vực cảnh quan đẹp, hiện đại, phục vụ khai thác du lịch cho người dân địa phương (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Đơn cử, tại dự án Vlasta - Sầm Sơn, Thanh Hóa, Văn Phú - Invest cho xây dựng bên trong và xung quanh dự án hệ thống đường xá hiện đại với cây xanh, công viên, vườn hoa, khu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời, làm sạch bãi biển, xây dựng cầu cảnh quan vươn ra biển có kiến trúc độc đáo… hứa hẹn biến nơi đây trở thành một khu vực check-in thu hút đông đảo du khách trong tương lai.

Chia sẻ lý do xây dựng các công trình phụ cận này, đại diện Văn Phú - Invest nhấn mạnh: "Khi có không gian cảnh quan đẹp, thu hút du khách, cả chủ đầu tư và người dân địa phương đều có thể đồng khai thác nguồn lợi chung. Vì vậy, các cá nhân, gia đình tại khu vực xung quanh dự án sẽ tự động có trách nhiệm song hành cùng chủ đầu tư trong việc bảo vệ môi trường, thay đổi tư duy làm du lịch và đó là mục đích sâu xa Văn Phú - Invest đã và đang hướng tới".

Bằng những giải pháp kỹ thuật hiện đại, thiết kế tiên tiến, kết hợp cùng các hoạt động giúp nâng cao ý thức sống của người dân, Văn Phú - Invest nỗ lực ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu lên đời sống con người, thể hiện vai trò đồng hành cùng cư dân, gắn lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng, phù hợp với triết lý kinh doanh Văn Phú - Invest đã và đang theo đuổi.