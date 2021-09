Văn phòng "All in one" đáp ứng nhu cầu khách VIP

Dân trí Văn phòng "All in one" cung cấp các dịch vụ tài chính, bất động sản, thương mại… chuyên nghiệp trong không gian số hóa, theo mô hình 5 sao quốc tế, đáp ứng nhu cầu khách hàng VIP.

Văn phòng "All in one" cho khách hàng VIP

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là ngành dịch vụ, dẫn đến sự ra đời của hệ thống các văn phòng như: Phòng giao dịch ngân hàng, văn phòng môi giới bất động sản, văn phòng bảo hiểm, tư vấn đầu tư…

Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại thì nhu cầu của con người cũng thay đổi. Khách hàng mong muốn đa dạng hóa trải nghiệm, hưởng thụ trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích - dịch vụ trong một điểm đến hấp dẫn và cao cấp hơn.

Mô hình văn phòng giao dịch "All in one" của KSFinance.

Nếu như trước đây, văn phòng hạng A, văn phòng đa chức năng được xem là chuẩn mực cho không gian giao dịch hiện đại, chuyên nghiệp, thì giờ đây, chừng đó là chưa đủ. Các yếu tố về tính thẩm mỹ, công năng sử dụng, trang thiết bị hiện đại, máy móc tối tân… mới chỉ là phần nổi. Điều khách hàng mong muốn còn phải là "chiều sâu" trong những dịch vụ được cung cấp. Từ đó, văn phòng không chỉ là nơi giao dịch thuận tiện mà trên hết, đó phải là địa điểm hỗ trợ đắc lực, khởi nguồn cho những giá trị vượt trội về kinh tế trong thương vụ mua bán, đầu tư tài chính... thông qua các dịch vụ, công nghệ hiện đại mang lại.

Với tầng lớp VIP như nhà đầu tư, doanh nhân, CEO... , nhu cầu này lại càng cấp thiết, bởi sự bận rộn khiến họ không muốn tốn nhiều thời gian cho việc di chuyển giữa các địa điểm. Do đó, văn phòng giao dịch "All in one" ra đời và được các công ty tài chính trên thế giới chú trọng phát triển, hướng đến tích hợp tất cả dịch vụ tài chính và tiện ích trong cùng một địa điểm. Không gian cao cấp với mọi hoạt động được "số hóa" trên cơ sở nền tảng công nghệ hiện đại.

Văn phòng "All in one" thiết kế theo chuẩn phòng chờ khách sạn với hạ tầng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu của khách hàng VIP.

Theo đó, mô hình này giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, có thể sử dụng tất cả dịch vụ - tiện ích từ các giao dịch tài chính, chứng khoán, ngân hàng cho đến hoạt động đầu tư bất động sản, bảo hiểm, thậm chí là mua sắm các mặt hàng thời trang xa xỉ… mà không cần phải đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Với xu thế phát triển ngày nay, "All in one" là điểm mấu chốt đem lại sự khác biệt cho doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Mô hình văn phòng này có ở trung tâm tài chính quốc tế tại Dubai, Hongkong, Thượng Hải… Ở Việt Nam, "văn phòng VIP dành cho khách hàng VIP" như thế này vẫn còn hiếm.

KSFinance và bước đi tiên phong kiến tạo mạng lưới văn phòng giao dịch "All in one" 5 sao

Tại Việt Nam, KSFinance phát triển hệ thống văn phòng giao dịch "All in one" 5 sao, có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phan Thiết, TPHCM.... Doanh nghiệp kỳ vọng mang tới trải nghiệm vượt lên trên nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là khách VIP. Chỉ với một điểm đến, giới đầu tư, doanh nhân, CEO với quỹ thời gian eo hẹp sẽ được đáp ứng tối đa những đòi hỏi khắt khe của mình.

Hệ thống văn phòng giao dịch "All in one" của KSFinance có mặt ở Hà Nội, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Phan Thiết, TPHCM....

Hệ thống văn phòng kiểu mẫu của KSFinance thiết kế theo mô hình không gian số 5 sao chuẩn quốc tế. Các không gian được bố trí tương đương các sảnh lounge khách sạn hạng sang thay thế cho quầy giao dịch truyền thống. Ứng dụng công nghệ hiện đại như sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt (Face ID), công nghệ phân tích hình ảnh... giúp giao dịch của khách hàng thuận tiện, an toàn, bảo mật.

Bên trong văn phòng giao dịch của KSFinance.

Thông qua sự liên kết với ngân hàng, hệ thống văn phòng KSFinance tích hợp chức năng phục vụ giao dịch tài chính, với 100% trang bị hệ thống máy STM, như quầy giao dịch số, giúp mở tài khoản, chuyển tiền, rút tiền, thanh toán hóa đơn...

Thông qua một mã định danh duy nhất, dữ liệu của khách hàng được đồng bộ và cập nhật tự động trong hệ thống KSFinance, chủ động trong việc đặt lịch làm việc online, lựa chọn chuyên viên và thời gian tư vấn dành riêng cho mình.

KSFinance App còn tích hợp công nghệ Open API, cho phép khách hàng kết nối trực tiếp với các dịch vụ tài chính và phi tài chính trong mạng lưới liên kết của KSFinance. Nhờ đó, khách hàng có thể trải nghiệm nhiều loại hình dịch vụ khác nhau bao gồm: Đầu tư bất động sản, trái phiếu, mua bán sản phẩm bất động sản, ngân hàng số, chứng khoán, vay tiêu dùng tín chấp, bảo hiểm kết hợp với đầu tư…

Hệ thống văn phòng KSFinance tích hợp các chức năng phục vụ giao dịch tài chính, với 100% được trang bị hệ thống máy STM hiện đại.

Mỗi phòng giao dịch còn có khu vực VIP để tiếp đón những khách hàng tầm cỡ với dịch vụ tư vấn đặc quyền.

Thế mạnh của mô hình này không chỉ nằm ở những yếu tố hữu hình, mà còn qua giá trị dịch vụ. Thông qua hệ thống App "All in one" cùng đội ngũ tư vấn viên có chuyên môn và giàu kinh nghiệm, khách hàng được phục vụ hiệu quả nhất. Đội ngũ nhân viên tư vấn được cung cấp các thiết bị tương tác hiện đại trong quá trình hỗ trợ khách hàng thực hiện mọi yêu cầu trong các giao dịch tài chính, bất động sản, chứng khoán....

Hệ thống văn phòng của KSFinance thiết kế hiện đại.

Thiết lập hệ sinh thái tài chính đồng bộ, đầu tư thiết bị hiện đại, sử dụng công nghệ thông minh, mạng lưới phòng giao dịch của KSFinance kỳ vọng mang đến làn gió mới, đánh dấu cuộc cách mạng trong lĩnh vực tài chính khi mang đến nhiều tiện ích cho khách hàng. Các văn phòng kiểu mẫu "All in one" của KSFinance kỳ vọng đáp ứng yêu cầu khắt khe của tầng lớp siêu VIP như nhà đầu tư, doanh nhân, CEO quốc tế...

Trường Thịnh