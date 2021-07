Ứng dụng BDS Invest giải khó cho nhà đầu tư địa ốc mùa Covid

Dân trí Kế thừa công nghệ hiện đại của nền tảng blockchain, BDS Invest ứng dụng tiên phong hỗ trợ các nhà đầu tư giao dịch bất động sản một cách dễ dàng và nhanh chóng trong mùa dịch tại nhà mà không cần phải trực tiếp đi khảo sát.

Theo báo cáo mới đây của kênh thông tin batdongsan.com.vn, thị trường bất động sản tháng 5 có mức độ quan tâm giảm 7% so với tháng trước đó. Dù thị trường TPHCM ghi nhận vẫn mở bán các dự án mới nhưng giảm 26% so với tháng trước đó. Lý giải cho vấn đề này, các chuyên gia cho biết, tình hình giao dịch tại TPHCM giảm do tác động từ việc bùng phát dịch trở lại. Nhà đầu tư khó khăn trong việc đi lại tiếp cận mua bán các dự án, một số cơ quan chức năng đóng cửa khiến cho việc xử lý các thủ tục pháp lý bị đình trệ.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số với các ngành kinh tế, lĩnh vực bất động sản cũng không ngoại lệ. Dự báo, việc ứng dụng công nghệ blockchain trong bất động sản còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa và trở thành lực đẩy cho thị trường. Ứng dụng công nghệ đã chứng minh những ưu điểm trong việc quảng bá sản phẩm, kết nối thông tin, nhu cầu và tăng sự tương tác giữa chủ đầu tư với khách hàng.

Hiện, ứng dụng công nghệ trong bất động sản (Proptech) đang trở thành xu hướng tất yếu của thị trường. Nhiều đơn vị kinh doanh bất động sản lớn đã đầu tư mạnh cho các ứng dụng công nghệ tích hợp đa nền tảng nhằm kết nối trực tiếp giữa chủ đầu tư và khách hàng trên nền tảng online. Đầu năm 2020 đến nay, thị trường đón nhận nhiều thương vụ đầu tư lớn vào Proptech góp phần giải quyết khó khăn cho các nhà đầu tư và chủ dự án trong mùa dịch.

Nhà đầu tư sử dụng BDS Invest tham gia giao dịch online tại nhà.

BDS Invest, được biết đến là ứng dụng nhằm số hóa thị trường bất động sản trên nền tảng blockchain của token tiện ích (Utility Token) có tên là Big Digital Shares, tạm hiểu là sự chia sẻ kỹ thuật số các tài sản lớn, gọi tắt là BDS Token trên nền tảng KRC20 với hợp đồng thông minh (Smart Contract), được phát triển bởi BDS Holding LLC có trụ sở tại Mỹ.

Tại Việt Nam, BDS Holding LLC hợp tác với Tập đoàn Big Group, một doanh nghiệp đi theo mô hình cộng đồng bất động sản dưới sự cố vấn của các chuyên gia am hiểu thị trường bất động sản trong nước, từ đó triển khai ứng dụng thí điểm trong hệ thống sinh thái bất động sản của Big Group. Mục tiêu đưa ứng dụng này đến các công ty, tập đoàn bất động sản khác trong tương lai.

Đại diện BDS Holding LLC cho biết, BDS Invest sử dụng công nghệ blockchain trong quản lý, vận hành các dự án bất động sản nhằm giải quyết vấn về vốn lớn trong lĩnh vực địa ốc như; tối ưu hóa các tài sản lớn thành những token kỹ thuật số một cách minh bạch, rõ ràng, giúp các nhà đầu tư dễ dàng tham gia các dự án bất động sản với chi phí thấp.

Điểm mạnh của BDS Invest là nền tảng tiên phong cho phép nhà đầu tư quy đổi trực tiếp các token tiện ích ra các sản phẩm bất động sản thực tế như đất nền, nhà ở,… giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư khi giãn cách xã hội vẫn đầu tư, sở hữu được các dự án bất động sản với hình ảnh, video thực tế, trực quan.

Ứng dụng BDS Invest dễ dàng tải về trên cửa hàng ứng dụng Apple và Google.

Tháng 6 năm nay, BDS Invest đã tổ chức chương trình online hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch các dự án bất động sản tại nhà mà không cần phải đi thực tế khảo sát.

Mặt khác, chủ đầu tư các dự án bất động sản được hỗ trợ sử dụng công nghệ điểm thưởng tiện ích vào các dự án để dễ dàng quảng bá và thu hút người dùng trong và ngoài nước. Từ đó, xây dựng tập khách hàng sẵn có cho dự án. Việc quy đổi token tiện ích qua những sản phẩm bất động sản thực tế hay những dịch vụ mang lại nhiều giá trị khách hàng từ đó thu hút được sự quan tâm và nguồn lực từ cộng đồng.

Với nhà môi giới BDS Invest dùng công nghệ tiếp thị liên kết, thông tin rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho nhà môi thông qua việc trả hoa hồng ngày khi giao dịch hoàn tất bằng hợp đồng thông minh. Công nghệ này giải quyết các vấn nạn trong việc tranh dành khách hàng và chậm trả chi phí hoa hồng đang tồn đọng trên thị trường.

Thành viên Ban cố vấn của BDS Invest.

Ông Marcus LENG, Cố vấn Mô hình Kinh doanh cho các doanh nghiệp châu Á cho biết, công nghệ Blockchain đã tác động đến ngành bất động sản theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc cung cấp một phương tiện mới để người mua và người bán kết nối với nhau. Blockchain có thể được sử dụng để cắt giảm các bên trung gian ra khỏi quy trình giao dịch từ đó giảm chi phí, tăng hiệu quả, tính minh bạch, giúp nhà đầu tư không cần tới từng dự án. Công nghệ này cũng có thể giúp chia nhỏ bất động sản ra thành nhiều phần cho nhiều người cùng hợp tác đầu tư một các hiệu quả nhất.

Trường Thịnh