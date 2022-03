Trung tâm TPHCM và sự khan hiếm nguồn cung bất động sản hạng sang

Nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang tăng cao

Bất động sản hạng sang đắt đỏ tọa lạc tại khu vực trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới từ lâu đã được giới siêu giàu trên thế giới ưa thích và săn lùng sở hữu. Ông chủ Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon, đồng thời cũng là một trong những người giàu nhất thế giới - Jeff Bezos hiện sở hữu cho mình khối bất động sản khổng lồ, trong đó có 3 căn hộ (gồm 1 căn penthouse và 2 căn liền dưới) tại đại lộ 212 Fifth Avenue, trung tâm thành phố New York, Mỹ trị giá khoảng hơn 80 triệu USD. 3 căn hộ đắt giá này mang kiến trúc tân Gothic ấn tượng được xây dựng vào năm 1912 cùng tầm view ôm trọn Công viên Quảng trường Madison.

Với quỹ đất khan hiếm cùng vị trí đắc địa, bất động sản hạng sang tại trung tâm TPHCM ngày càng thu hút giới đầu tư tinh anh, trở thành phân khúc được nhiều nhà đầu tư săn lùng trên thị trường. Theo nghiên cứu của CBRE, phân khúc này luôn đạt tỷ lệ hấp thụ cao, ở mức gần 90%. Đề án "Xây dựng chương trình nhà ở giai đoạn 2021-2030" do Sở Xây dựng TPHCM công bố vào năm 2020 cũng nhấn mạnh, trong 5 năm tiếp theo, thành phố sẽ hạn chế tối đa phát triển các dự án mới, đặc biệt là các dự án nhà ở cao tầng tại khu lõi trung tâm, ngoại trừ một số chung cư cũ cần xây mới. Theo đó, số lượng các dự án xây dựng tại các khu vực này sẽ bị siết chặt hơn, tác động trực tiếp tới việc giảm nguồn cung căn hộ hạng sang tại khu trung tâm như quận 1, quận 3. Một số đơn vị nghiên cứu thị trường nhận định, việc nguồn cung hạn chế có thể sẽ đẩy giá căn hộ hạng sang tiếp tục tăng trong những năm tới.

Bên cạnh đó, nguồn cung căn hộ hạng sang hạn chế nhưng nguồn cầu ngày một tăng là một trong những yếu tố khiến bất động sản hạng sang tại trung tâm TPHCM ngày càng khan hiếm và được săn lùng nhiều hơn. Năm 2013, Hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) đã công bố Việt Nam sở hữu 10.000 triệu phú USD và chỉ 4 năm sau, đến năm 2017, con số này đã tăng lên hơn 11.000 người, năm 2018 là hơn 12.000 người. Dự kiến, năm 2023 số lượng triệu phú tại Việt Nam sẽ đạt hơn 15.000 người. Còn theo nghiên cứu của Knight Frank, giai đoạn 2020 - 2025, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng giới siêu giàu lọt top nhanh nhất thế giới vào khoảng 31% trong 5 năm tới. Song hành với tốc độ phát triển của tầng lớp thượng lưu, phân khúc bất động sản cao cấp, hạng sang được dự báo có sự tăng trưởng mạnh.

TPHCM với sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng, giao thông, văn hóa xã hội… không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn là thị trường thu hút đông đảo các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, năm 2021, dù chịu tác động của Covid-19, kinh tế thành phố những tháng cuối năm đã phục hồi mạnh mẽ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố đạt 7,38 tỷ USD, tăng 38,48% so với cùng kỳ, lượng kiều hối ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng gần 9%.

Bên cạnh đó, so với các đô thị khác trong cùng khu vực như Hồng Kông (Trung Quốc), Băng Cốc, giá bất động sản tại TPHCM ở mức hợp lý hơn, dư địa tăng giá lớn. Theo dữ liệu từ Cơ quan định giá Hong Kong (Trung Quốc), năm 2021, một căn hộ ở quận Kowloon và New Territories có giá lần lượt là hơn 1 triệu USD và 900.000 USD, những căn hộ "nano" mini cũng có thể có giá tới 41.000 USD/m2. Thậm chí, 1 căn hộ rộng 19m2 được chào bán với mức giá 4 triệu USD. Bên cạnh đó, tại Băng Cốc, giá một căn chung cư tại thủ đô này rơi vào khoảng 500.000 - 600.000 USD/căn hộ tầm 100-110 m2. So với 2 đô thị phát triển sầm uất trên, giá trung bình mỗi mét vuông căn hộ hạng sang tại trung tâm TPHCM khoảng 18% so với căn hộ có vị trí tương đương tại Hồng Kông (Trung Quốc), theo CBRE Việt Nam.

The Grand Manhattan - Điểm sáng thu hút giới đầu tư giữa trung tâm quận 1

Với sự phát triển năng động, trở thành trung tâm văn hóa, tài chính hàng đầu của Mỹ, hội tụ nhiều địa danh nổi tiếng như: bến cảng nơi đặt bức tượng Nữ thần Tự Do, phố Wall, tòa nhà Chrysler, Empire State… Manhattan được ví như "giấc mơ Mỹ" của nhiều người, là nơi nhất định phải đến của giới kinh doanh, nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, TPHCM có những sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt đời sống, kinh tế phát triển. Nhu cầu về bất động sản, đặc biệt là bất động sản hạng sang tại thành phố này ngày một tăng cao. Theo báo cáo thị trường bất động sản tháng 10/2021 của Batdongsan.com.vn cho thấy, TPHCM tiếp tục là thị trường dẫn đầu cả nước về nhu cầu tìm mua căn hộ. Nhu cầu lớn, tính thanh khoản cao nhưng nguồn cung dự án trên thị trường vẫn chưa thể đáp ứng hết. Trong đó, phân khúc bất động sản hạng sang tại khu vực trung tâm, sở hữu kết nối thuận tiện, đa dạng tiện ích luôn giữ nhiệt vì nhu cầu ở thực lẫn đầu tư đều ở mức cao.

Là khu vực giao thoa của những nền văn hóa Đông - Tây đặc sắc, mang đậm dấu ấn thành phố qua các yếu tố văn hóa - kiến trúc - lịch sử - con người, quận 1 (TPHCM) theo thời gian dần trở thành nơi sở hữu tốc độ phát triển mạnh mẽ với sự sầm uất, sôi động, nhiều người còn ví von sự sôi động này tựa như quận Manhattan (Mỹ). Nhằm thỏa mãn nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang cao cấp của giới thượng lưu, nhà phát triển Novaland đã kiến tạo nên dự án The Grand Manhattan tại lõi trung tâm quận 1.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Cô Bắc, Cô Giang - khu vực sôi động, sầm uất tại quận 1, TPHCM, The Grand Manhattan - Tổ hợp căn hộ hạng sang và khách sạn 5 sao quốc tế thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước khi được Bloomberg nhận định sẽ là "biểu tượng mới của Sài Gòn". Không chỉ sở hữu vị trí hiếm có, dự án còn mang tới cho cư dân những đặc quyền sống sang tựa các căn hộ xa xỉ trên thế giới. Các vị khách thượng lưu khi sống tại The Grand Manhattan sẽ được tận hưởng những tiện nghi và dịch vụ hàng đầu như: khách sạn Avani Saigon tiêu chuẩn 5 sao ngay khối đế, bãi đậu xe định danh, công viên lõi nội khu rộng 4,200m2.

Tại The Grand Manhattan, các chủ nhân tinh hoa có thể tận hưởng dịch vụ từ nhà hàng all day dinning sang trọng, thư giãn tại hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi trong nhà, tập luyện tại phòng gym, chăm sóc sắc đẹp tại spa… Một cuộc sống vẹn toàn và riêng tư đã được chủ đầu tư dày công kiến tạo dành tặng cư dân tinh hoa.

Với lợi thế về vị trí đắc địa cùng tiện ích sang trọng, The Grand Manhattan được xem là một tài sản đầu tư tiềm năng, cung cấp cho nhà đầu tư lãi suất kép, trong bối cảnh quỹ đất trung tâm khan hiếm nhưng nhu cầu cao. "Viên kim cương xanh" nơi trái tim thành phố hứa hẹn sẽ gây chú ý trên thị trường bất động sản hạng sang tại TPHCM. Như Bloomberg - hãng thông tấn nổi tiếng nước Mỹ đã nhận định: "The Grand Manhattan hứa hẹn sẽ hấp dẫn cả giới đầu tư lẫn những khách hàng thuộc giới thượng lưu tại Việt Nam và quốc tế trong thời gian tới".