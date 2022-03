Triển vọng đầu tư mô hình căn hộ nghỉ dưỡng ở Flamingo Hải Tiến

Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của Hải Tiến để đón sóng đầu tư

Vài năm trở lại đây, Hải Tiến không chỉ là điểm đến du lịch được nhiều người lựa chọn tại Thanh Hóa khi sở hữu thiên nhiên hoang sơ, đường bờ biển đẹp dài 12 km mà còn là vùng đất giàu tiềm năng khi được đầu tư khai thác mở rộng toàn diện từ UBND tỉnh Thanh Hóa (theo Quyết định 5241/QĐ-UBND). Theo quy hoạch này, chính quyền tỉnh tiếp tục lựa chọn phát triển du lịch làm trọng tâm để tập trung phát triển nhanh và bền vững, khẳng định thương hiệu và nâng tầm điểm đến của du lịch biển Hải Tiến.

Nét đẹp hoang sơ, nguyên bản của biển Hải Tiến đang chờ được khai phá (Ảnh: Flamingo).

Song song đó, địa phương đã và đang triển khai chiến lược nhằm thu hút nguồn vốn FDI, đặc biệt là đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Giai đoạn 2016-2021, tổng nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển ước tính 610.000 tỷ đồng, riêng Hải Tiến nhận được gần 10.000 tỷ đồng. Điển hình là các công trình giao thông trọng điểm đã được phê duyệt như: Tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa có tổng kinh phí 2.242 tỷ đồng và đường 510 có tổng kinh phí lên đến 3.400 tỷ đồng.

Dự án tuyến đường bộ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (khởi công tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2022) sẽ giúp kết nối nhanh chóng với vùng kinh tế trọng điểm, vừa rút ngắn hành trình từ Hà Nội về Hải Tiến, vừa hoàn thiện bức tranh giao thông toàn tỉnh khi đi qua Ninh Bình và 7 quận huyện của Thanh Hóa. Với việc triển khai đồng bộ hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản ven biển dự đoán sẽ trở nên nhộn nhịp hơn, góp phần thúc đẩy số lượng nhà đầu tư vào vùng đất này.

Bên cạnh đó, một trong những chính sách kích cầu du lịch nội tỉnh của Thanh hóa là thúc đẩy mô hình kinh tế đêm - nguồn động lực mới sở hữu nhiều tiềm năng phát triển ở tương lai.

Đón đầu làn sóng đầu tư, Tập đoàn Flamingo Holding Group đã phát triển Tổ hợp vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng Flamingo Hải Tiến với trái tim là Tòa tháp tiệc tùng Ibiza Party Resort. Dự án này hứa hẹn trở thành điểm đến nghỉ dưỡng mới, không chỉ mở đường cho nền kinh tế đêm của toàn tỉnh, mà còn góp phần đưa du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tứ giác phát triển kinh tế phía Bắc.

Mô hình đầu tư ở "thiên đường" giải trí Ibiza Party Resort

Hội tụ nhiều tài nguyên thiên nhiên, văn hóa - lịch sử, nguồn vốn đầu tư... nhưng thị trường bất động sản Hải Tiến chưa khai thác hết tiềm năng, trong đó mô hình bất động sản nghỉ dưỡng chưa đáp ứng đủ nhu cầu lưu trú cao cấp của khách du lịch. Cụ thể, theo thống kê của UBND huyện Hoằng Hóa, tính đến năm 2020, Hải Tiến đã có trên 66 cơ sở lưu trú phục vụ du lịch với tổng số khoảng 6.000 phòng nghỉ, trong đó khách sạn đạt tiêu chuẩn 1-3 sao có 21 cơ sở (khoảng 2.500 phòng); chưa có khách sạn chuẩn 5 sao.

Với 3 mặt giáp biển, ở Ibiza Party Resort, 100% các căn hộ nghỉ dưỡng sở hữu tầm nhìn ra biển.

Để giải quyết vấn đề về nguồn cung thấp, song hành cùng mô hình du lịch truyền, chủ đầu tư phát triển 2 loại hình sản phẩm tại dự án Ibiza Party Resort với hơn 600 sản phẩm nghỉ dưỡng có tiêu chuẩn 5 sao ra thị trường (bao gồm 102 sản phẩm Ibiza Residences và 512 căn hộ Ibiza ABTel).

Những căn hộ Ibiza Residences sở hữu vị thế đắc địa cùng nhiều tiện ích nội khu sang trọng, được bàn giao với hệ thống nội thất đẳng cấp và đồng bộ theo tiêu chuẩn của Flamingo. Với các sản phẩm này, Tập đoàn Flamingo Holdings Group sẽ trực tiếp quản lý, vận hành, làm thương hiệu, thu hút khách hàng và chi trả lợi nhuận hằng năm cho nhà đầu tư.

Với mô hình hoạt động như khách sạn, chủ đầu tư tạo ra dòng sản phẩm Ibiza ABTel dành riêng cho nhà đầu tư tự chủ động kinh doanh và khai thác sản phẩm trên ứng dụng "ON THE GO".

Với ưu điểm đa dạng diện tích và số lượng phòng, những căn hộ này được thiết kế theo nhiều phong cách khác nhau, đáp ứng sở thích và ngân sách của nhà đầu tư nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đúng chuẩn Flamingo. Sở hữu Ibiza ABTel, nhà đầu tư có thể linh hoạt ở hoặc cho thuê theo lịch trình mình mong muốn thông qua App ON THE GO và tận hưởng chuỗi tiện nghi đẳng cấp chung của toàn dự án. Đồng thời, nhà đầu tư còn nhận được hỗ trợ toàn diện trong truyền thông thương hiệu, thu hút khách du lịch, dịch vụ vận hành… để có thể thu về lợi nhuận tối đa.

Phối cảnh Ibiza Party Resort về đêm dịp Noel.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với lợi thế về tự chủ quản lý, sự cam kết về tài chính ở cả 2 loại hình sản phẩm cùng tiềm năng trở thành một trong những biểu tượng mới của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, dự án Ibiza Party Resort nói riêng và dự án Flamingo Hải Tiến nói chung được kỳ vọng giúp gia tăng sức hút cho du lịch biển của xứ Thanh. Qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương, đưa Thanh Hóa trở thành một trong tứ giác kinh tế của miền Bắc.