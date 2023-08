Trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi tại dự án Legacy Prime

Không gian sống chất lượng

Tọa lạc ngay trung tâm TP Thuận An sôi động, Legacy Prime không chỉ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng ở thực nhờ mức giá từ 900 triệu đồng/căn mà còn bởi không gian sống, tích hợp chuỗi tiện ích hiện đại, chỉ trong vài bước chân đã có thể tiếp cận mọi dịch vụ.

Tại Legacy Prime, mọi trải nghiệm dịch vụ tại gia với hơn 30 tiện ích hứa hẹn mang đến một cuộc sống tiện lợi mà không cần phải di chuyển xa.

Đơn cử như hạng mục trung tâm thương mại được đặt tại khối đế quy tụ nhiều dịch vụ như cà phê, nhà hàng, thời trang, làm đẹp... vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày vừa tạo ra không gian thoải mái để vui chơi, thư giãn cho mọi thành viên trong gia đình.

Khu vực BBQ sẽ là nơi sẻ chia và gắn kết cộng đồng, tổ chức những bữa tiệc quy mô lớn. Mỗi cuối tuần là dịp gia đình, bạn bè có thời gian nghỉ ngơi, cùng quây quần bên bữa tiệc nướng ngoài trời.

Phối cảnh khu vui chơi trẻ em dự án Legacy Prime.

Yếu tố giáo dục, môi trường cho con trẻ cũng được chú trọng tại Legacy Prime. Từ khu vui chơi trẻ em, hồ bơi trẻ em, trường mầm non... sẽ là nơi ươm mầm tương lai cư dân nhí, giúp trẻ tự do vui chơi, học tập và phát triển toàn diện cận kề tổ ấm. Thấu hiểu mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh trong việc đưa đón, giáo dục trẻ nhỏ, Kim Oanh Group đã hợp tác với Maple Bear xây dựng trường mầm non chuẩn quốc tế Canada ngay trong nội khu.

Bên cạnh đó, yếu tố an ninh cũng được đặt lên hàng đầu với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp, hệ thống camera giám sát 24/24. Cha mẹ có thể yên tâm cho con vừa tận hưởng cuộc sống hiện đại và học tập trong môi trường lý tưởng, được bảo vệ an toàn chính nơi đang sống.

Dự án cũng dành nhiều diện tích để phát triển không gian vận động, thể dục thể thao, sân chơi lành mạnh cho cư dân. Mỗi ngày cư dân sẽ có cơ hội được tiếp thêm năng lượng tại khu thể dục thể thao ngoài trời, phòng gym và yoga hiện đại, nhẹ nhàng thả bước tại khu dạo bộ ngoài trời, hay thả mình thư giãn giữa làn nước trong xanh của hồ bơi.

Khu thể dục thể thao giúp rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng cư dân.

Cơ hội tiếp cận căn hộ sắp bàn giao

Với mong muốn sớm trao tay khách hàng tổ ấm trọn vẹn, Legacy Prime được Kim Oanh Group tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Ghi nhận thực tế thời điểm hiện tại dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện chi tiết, dần hé lộ một diện mạo khang trang, hiện đại tại TP Thuận An giàu tiềm năng.

Với những dự án sắp bàn giao, khách hàng được "nhìn tận mắt, sờ tận tay", dễ dàng kiểm chứng chất lượng công trình có tương xứng giá tiền bỏ ra và đúng như cam kết của chủ đầu tư hay không. Ngoài ra, môi trường sống xung quanh, hệ thống hạ tầng, các hạng mục tiện ích đã phần nào hiện hữu giúp khách hàng có cái nhìn khách quan và dễ dàng chọn lựa hơn. Điều này giúp khách hàng yên tâm trong bối cảnh rất nhiều dự án trên thị trường chậm tiến độ.

Song song tiến độ, chất lượng công trình Legacy Prime được bảo chứng từ những đơn vị uy tín như nhà thầu Hòa Bình, tư vấn giám sát Apave... Với tiến độ hiện tại, dự kiến Kim Oanh Group sẽ bàn giao nhà trước Tết cho khách hàng.

Dự án khi bàn giao kèm những trang thiết bị của thương hiệu lớn: cửa chính và tủ bếp An Cường; khóa thông minh 4 tích hợp; thiết bị vệ sinh Toto…

Kim Oanh Group đang áp dụng chương trình tặng voucher nội thất lên đến 60 triệu khi mua căn hộ thời điểm này. Như vậy, khách hàng khi dọn vào ở sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí cho việc hoàn thiện ngôi nhà, nhà đầu tư cũng tối ưu lợi nhuận tốt hơn.

Bên cạnh đó, Kim Oanh Group cũng đặc biệt chú trọng về mặt thiết kế không gian bên trong căn hộ, giúp tối ưu diện tích, đảm bảo tính công năng trong khi vẫn đáp ứng tiêu chí thẩm mỹ cần có. Tất cả các căn hộ đều sở hữu ban công riêng, phòng ngủ riêng tư, phòng khách rộng rãi phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và làm việc của các gia đình.

Hiện tại Legacy Prime đang được tung ra thị trường với mức giá từ 900 triệu/căn, khách hàng thanh toán trước 99 triệu có thể ký hợp đồng mua bán căn hộ. Những khách hàng có nhu cầu vay vốn sẽ được hỗ trợ vay lên đến 80%, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng. Ngoài ra, Kim Oanh Group hỗ trợ vay lãi suất không quá 9,9%/năm trong 24 tháng.

Khách hàng mua căn hộ được Kim Oanh Group cam kết cho thuê lại trong thời gian 36 tháng với tổng giá trị tối đa lên đến 216 triệu đồng. Đặc biệt, những khách hàng lựa chọn phương án nhận nhà để ở vẫn được hưởng 50% số tiền cam kết cho thuê.

"Không chỉ tạo ấn tượng về chính sách thanh toán, môi trường sống và chất lượng căn hộ, Legacy Prime còn có điểm cộng về pháp lý, đủ điều kiện giao dịch theo quy định", chủ đầu tư cho biết.