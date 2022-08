TP Dĩ An đón đầu xu hướng an cư ở ngoại thành TPHCM

Người dân có xu hướng dịch chuyển về đô thị vệ tinh, tìm kiếm một không gian sống xanh và tiện nghi đẳng cấp (Ảnh: Bcons).

Nhiều người trẻ chọn chuyển ra sống ở vùng ven

Dân số vượt 9 triệu người, TPHCM trở thành đô thị đông dân nhất cả nước. Mật độ dân số TPHCM vào khoảng 4.292 người/km2, tuy nhiên những quận trung tâm lại có mật độ cao hơn gấp nhiều lần. Cụ thể, quận 3 là 38.700 người/km2, quận 11 là 40.830 người/km2, quận 10 là 41.000 người/km2, quận 4 là 42.000 người/km2.

Mặc dù dân số đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kích cầu tiêu thụ hàng hóa, nhưng mật độ quá cao sẽ dẫn đến sự quá tải của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát sinh các vấn đề xã hội, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và quá tải về giao thông, dịch vụ công cộng… đang diễn ra tại TPHCM.

Chính điều này khiến cho chất lượng cuộc sống của người dân tại đây còn hạn chế, từ đó thúc đẩy xu hướng "ly tâm", rời phố ra vùng ven ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, sau tác động của Covid-19, người dân càng ráo riết tìm kiếm một không gian sống tốt cho sức khỏe.

Ven TPHCM, TP Dĩ An hội tụ nhiều yếu tố đáp ứng bài toán "ly tâm" của giới trẻ. Với vị trí giáp ranh, TP Dĩ An thừa hưởng tiện ích của TP Thủ Đức - khu vực phát triển mạnh mẽ và sôi động hàng đầu của TPHCM. Với định hướng hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2025, TP Dĩ An còn được đầu tư mạnh mẽ hệ thống giao thông, giáo dục, y tế, thương mại… Hạ tầng giao thông phát triển đã kéo gần khoảng cách giữa TP Dĩ An và trung tâm TPHCM.

Bất động sản TP Dĩ An nhiều cơ hội

Ngoài lực đẩy của hạ tầng và lợi thế vị trí, TP Dĩ An còn có quỹ đất dồi dào. Đây là cơ hội để phát triển các khu đô thị sinh thái phức hợp, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm không gian sống xanh của khách hàng.

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở cho người ở thực tại TPHCM ngày càng trở nên khó khăn thì thị trường TP Dĩ An mang đến những sản phẩm giá cả cạnh tranh hơn. Các sản phẩm hứa hẹn giúp người trẻ tìm được chốn an cư với mức giá tốt, lại đáp ứng nhu cầu sống xanh, sống tiện nghi, sống hiện đại.

Việc "ly tâm" ra vùng ven giúp cho người dân có môi trường sống thoáng đãng hơn (Ảnh: Bcons).

Với ưu thế của mình, bất động sản TP Dĩ An không chỉ phục vụ cho người lao động, các chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tại TP Dĩ An và TP Thủ Đức mà còn đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của giới trẻ đang làm việc tại TPHCM nói chung. Đây là nguồn khách hàng tiềm năng, luôn có nhu cầu tìm kiếm một tổ ấm, có vị trí không quá xa trung tâm TPHCM để thuận tiện sinh sống và làm việc.

Không chỉ nguồn cầu cao, mà giá trị tăng trưởng bất động sản Dĩ An còn nhiều dư địa phát triển. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, Bình Dương đang trở thành khu vực có nguồn cung căn hộ bình dân lý tưởng thay thế cho TPHCM. Trong 2021, nguồn cung sơ cấp của Bình Dương cao hơn TPHCM 5% và lượng giao dịch nhiều hơn 42%. Hưởng lợi từ hạ tầng TP Thủ Đức, mức giá căn hộ tại TP Dĩ An chỉ bằng giá trung bình của căn hộ hạng C ở Thủ Đức.

Nguồn cung mới làm "nóng" thị trường khu Đông

Trong khi nguồn cung căn hộ ở TPHCM tiếp tục sụt giảm, thị trường bất động sản TP Dĩ An vẫn có nguồn cung căn hộ mới với giá cạnh tranh hơn. Cụ thể, Tập đoàn Bcons sẽ giới thiệu ra thị trường hơn 3.000 sản phẩm nhà ở vừa túi tiền từ tháng 8/2022.

Tọa lạc tại mặt tiền đại lộ Thống Nhất, khu phức hợp Bcons City trở thành tâm điểm an cư và đầu tư đắt giá ngay cửa ngõ thông thương giữa TPHCM - Bình Dương - Đồng Nai. Vị trí này tạo thuận lợi cho cư dân Bcons City có cuộc sống năng động, đáp ứng được nhiều yêu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Cư dân Bcons City hòa mình vào nhịp sống sôi động, dễ dàng tận hưởng mọi nhu cầu từ ẩm thực, mua sắm, giải trí (Ảnh phối cảnh minh họa).

Có diện tích 4,4 ha, Bcons City tích hợp các tiện nghi hiện đại từ trung tâm thương mại, phố đi bộ, trường học, công viên, hồ bơi… mang đến một cuộc sống cao cấp cho người trẻ thành đạt. Giáp ranh khu đô thị Đại học Quốc Gia TPHCM, Bcons City còn thừa hưởng bầu không khí trong lành, từ mảng xanh và khu vực Hồ Đá mang lại.

