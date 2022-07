Top 4 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam trải nghiệm trung tâm thể thao đa năng tại Aqua City

Với chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp đang dần hình thành, khu đô thị Aqua City từng bước vượt khỏi giới hạn của một đô thị an cư thông thường để trở thành một đô thị sinh thái thông minh "tất cả trong một", đáp ứng mọi nhu cầu từ an cư đến giải trí, thể thao, du lịch… Trong đó, Trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center được vận hành bởi CITIGYM là điểm nhấn tiện ích góp phần tạo nên giá trị vượt trội cho dự án.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng, Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo và Top 5 Nguyễn Thảo Liên ngỡ ngàng khi đặt chân đến Aqua City. Các người đẹp không ngớt lời trầm trồ "thật tuyệt vời" trước các tiện ích đẳng cấp và mảng xanh thiên nhiên yên bình tại đây.

Không gian rộng thoáng cùng trang thiết bị hiện đại phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho cư dân tại trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center.

"Nếu không tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, tôi sẽ không có cơ hội để trải nghiệm một không gian đáng sống như thế này, để biết Việt Nam mình cũng có những đô thị quy mô và đẳng cấp không thua kém gì các đô thị trên thế giới. Không gian của Aqua City gần gũi với thiên nhiên, nhưng đầy đủ các tiện ích từ y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, mua sắm, thỏa mãn nhu cầu sống chất lượng của tất cả mọi thế hệ", Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ.

Cùng cảm xúc với Hoa Hậu Nông Thúy Hằng, Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan - người đẹp đến từ Hải Dương cho biết, cô yêu thích Aqua City ngay từ lần đầu đặt chân đến trong vòng chung khảo top 30 của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam (HHCDTVN).

"Aqua City đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Tôi ước ao một ngày được trở lại khu đô thị đáng sống này. Hôm nay, tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào tại Aqua City", Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan cho biết.

Top 4 hoa hậu trải nghiệm các tiện ích thể thao tại Aqua Sport Center.

Không chỉ thoải mái với không gian thiên nhiên trong lành, Top 4 hoa hậu hào hứng tại nghiệm các tiện ích đẳng cấp tại trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center vừa hoàn thiện tại Aqua City.

Vốn là một người đẹp đam mê thể thao, Top 5 Hoa hậu Nguyễn Thảo Liên, từng đoạt huy chương đồng giải trẻ Vô địch quốc gia môn bóng chuyền (năm 2018 và 2020) cho hay, lần đầu tiên cô nhìn thấy một trung tâm thể thao quy mô và được đầu tư bài bản như Aqua Sport Center.

"Mọi thứ chỉn chu và đẳng cấp từ lối thiết kế đến các tiện ích chức năng, trang thiết bị phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng và chăm sóc sắc đẹp. Ở Aqua Sport Center, mảng xanh hiện hữu khắp nơi, thiết kế không gian mở để tối ưu tầm nhìn với không gian xanh bên ngoài, mang đến cảm giác như mình đang tập luyện, thư giãn giữa thiên nhiên", cô nói.

Các hoa hậu cũng được trải nghiệm qua các không gian chủ lực tại Aqua Sport Center gồm bowling tiêu chuẩn quốc tế, spa sauna, gym, hồ bơi và sân vận động đa năng tiêu chuẩn quốc tế.

Thư giãn tại hồ bơi thuộc Aqua Sport Center.

Được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng cao, dưới sự vận hành chuyên nghiệp của CITIGYM, Aqua Sport Center có quy mô lên đến hơn 2ha được xây dựng đáp ứng cầu tập luyện thể thao, chăm sóc sắc đẹp, giải trí hướng đến kiến tạo một lối sống khỏe đẹp, hiện đại. Aqua Sport Center cũng sẽ là một mắc xích quan trọng trong hành trình phát triển Aqua City trở thành khu đô thị đáng sống, xứng tầm là nơi an cư cho cộng đồng cư dân văn minh.

Trong đó, tiện ích thể thao ngoài trời bao gồm sân bóng đá, bóng rổ cầu lông, gym… theo tiêu chuẩn quốc tế... Khu vực trong nhà quy hoạch đầy đủ tiện ích đáp ứng các nhu cầu tập luyện thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe thời thượng, đó là hệ thống phòng tập fitness hàng đầu CITIGYM, bowling, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân bóng bàn... cùng dịch vụ chăm sóc sức khỏe - thư giãn - làm đẹp chuyên sâu tại Citispa 5 sao tiêu chuẩn quốc tế; hồ bơi,...

Tận hưởng những phút giây thư thái trên du thuyền tại bến du thuyền Aqua Marina.

Không chỉ riêng Aqua Sport Center mà bất cứ không gian nào của Aqua City cũng khiến các người đẹp phấn khích. Top 4 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tận hưởng bầu không khí sôi động tại tuyến shophouse, nơi quy tụ hàng loạt các thương hiệu nổi tiếng như Gloria Jean's Coffees, Xing Fu Tang, Baskin Robbins, Spicy World...

Aqua City bừng sức sống, sẵn sàng chào đón những cư dân đầu tiên trong năm nay.

"Aqua City có đầy đủ các tiện ích "all - in - one", từ shophouse sầm uất đến hệ thống nhà hàng sang trọng, trung tâm thương mại Aqua Central Mall tạo không gian sống hiện đại và tiện nghi cho mọi người. Tôi thích nhất là tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina và dinh thự ánh sáng Garden Palace. Chỉ cần ngồi thưởng thức một ly Café PhinDeli thơm lừng trong không gian vườn thượng uyển Garden Palace hay dạo bước ở quảng trường, bến du thuyền, ngắm hoàng hôn buông cùng bạn bè hay người thân là đã thấy cuộc sống tươi đẹp rồi", Á hậu 2 Thạch Thu Thảo nói.

Đến với Aqua City, top 4 Hoa hậu các dân tộc Việt Nam còn bị cuốn hút bởi không gian sống sang trọng, tinh tế của những ngôi nhà.

"Thật hạnh phúc bởi chúng tôi đã được trải nghiệm trọn vẹn không gian đáng sống tại Aqua City. Với những gì đang phát triển, Aqua City không chỉ xứng tầm là nơi an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân tinh hoa, mà còn là điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu khu vực", hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ.