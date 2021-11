Top 3 đơn vị xuất sắc nhất chiến dịch "Home now for Vietnam Stronger"

Dân trí Là một trong những chiến dịch góp phần khuấy động thị trường bất động sản, "Home now for Vietnam stronger" đã đi được hơn một nửa chặng đường với nhiều giao dịch thành công, ghi dấu ấn của các "chiến binh" sales xuất sắc.

Nổi bật trong đó là top 3 đơn vị có thành tích ấn tượng của chiến dịch, gồm: Cen Bắc Ninh, Cen Sài Gòn và Siêu thị dự án Cen STDA S8.

"Home now for Vietnam stronger" của Cenhomes.vn là chiến dịch có quy mô lớn trên thị trường bất động sản, giúp cộng đồng môi giới duy trì hoạt động bán hàng online sôi nổi trên nền tảng công nghệ Cenhomes.vn.

"Home now for Vietnam stronger" tiếp lửa bán hàng đến hàng nghìn môi giới Cen Land.

Đại diện Cen Land cho biết, với sự quy tụ của hơn 500 dự án được kiểm định ở mọi phân khúc, mọi thị trường giúp cho các môi giới và khách hàng đang có nhu cầu về bất động sản cùng kết nối, chia sẻ và xây dựng thị trường lớn mạnh. "Home now for Vietnam stronger" đã tạo nên cơn địa chấn ngay giữa lúc tình hình dịch bệnh căng thẳng nhất với hàng loạt giao dịch thành công ở nhiều dự án với nhiều phân khúc khác nhau.

Anh Phạm Hồng Quân, Giám đốc Cen Bắc Ninh, một trong 3 đơn vị đứng đầu số lượng giao dịch nhận thưởng nóng từ chiến dịch chia sẻ, chương trình "Home now for Vietnam stronger" diễn ra trong thời điểm bất động sản chịu nhiều ảnh hưởng vì đại dịch. Khách mua và sales nhiều khi chốt "deal" còn chưa gặp nhau. Do đó, chương trình đã đem đến sự hưng phấn bán hàng cho cả sales và sự vui vẻ hào hứng cho khách mua hàng.

Anh Vũ Đức Cầu, Giám đốc Siêu thị dự án Cen STDA S8 cũng cho biết, "Home now for Vietnam stronger" là chiến dịch ý nghĩa, đặc biệt đối với anh chị em kinh doanh. Số tiền thưởng nóng không chỉ là phần thưởng khích lệ về vật chất, mà còn nguồn động viên rất lớn về tinh thần. Bởi "mười đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng". "Và bởi giữa hàng nghìn "cao thủ" bán hàng giỏi, S8 lọt Top trở thành nguồn động lực vô cùng lớn và nhiều phấn khích", anh Cầu nhấn mạnh.

Mỗi giao dịch nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Home now for Vietnam stronger", nhân viên kinh doanh có cơ hội nhận nhiều phần thưởng hấp dẫn. Trong đó, Top 5 giao dịch đầu tiên mỗi tuần nhận được những khoản thưởng nóng với 5 triệu đồng/giao dịch.

Đối với khách hàng, chị Nguyễn Hải Châu, một khách hàng mua nhà từ chiến dịch "Home now for Vietnam stronger" chia sẻ: "Home now for Vietnam stronger" là một chiến dịch nhân văn. Với mỗi giao dịch thành công, Cenhomes.vn sẽ góp 5 triệu đồng cho các hoạt động phòng chống dịch khiến những người mua như tôi cảm thấy ý nghĩa hơn khi giao dịch bất động sản ở giai đoạn này".

Chuỗi sự kiện online liên tục được thực hiện đảm bảo liên hoàn chuỗi giao dịch, an toàn mùa dịch.

Cùng với những phần thưởng hấp dẫn mang ý nghĩa khích lệ tinh thần đội ngũ môi giới, duy trì sự liền mạch chuỗi giao dịch bất động sản, Cenhomes.vn thể hiện trò của nền tảng công nghệ bất động sản trên thị trường, khi hỗ trợ tối đa quá trình bán hàng.

Chị Trịnh Cẩm Thương, Tổng giám đốc Cen Sài Gòn cho biết, "Home now for Vietnam stronger" là chiến dịch có ý nghĩa quan trọng giúp Cen Sài Gòn đẩy mạnh giao dịch trong giai đoạn dịch bệnh. Không thể mở bán, tư vấn trực tiếp, thông qua cenhomes.vn và các nền tảng online, các hoạt động tư vấn bán hàng, mở bán vẫn được diễn ra đều đặn. Ngoài ra, nền tảng công nghệ của cenhomes.vn cũng cung cấp các tính năng hữu ích như thông tin dự án, tham quan nhà mẫu qua thực tế ảo, đặt cọc online... giúp đơn giản hóa các thủ tục bán hàng mùa dịch.

Bắt đầu diễn ra từ 2/9/2021, chiến dịch "Home now for Vietnam stronger" ghi nhận nhiều hiệu ứng tích cực. Với mong muốn tiếp tục kích hoạt liều vaccine tinh thần hiệu quả, "Home now for Vietnam stronger" sẽ gia hạn tới ngày 30/11/2021, tạo cơ hội cho các "chiến binh" có thêm cơ hội bứt phá, sẵn sàng tăng tốc để về đích thành công.

Trong danh sách các dự án nổi bật ghi nhận số lượng giao dịch và doanh số ấn tượng, tính riêng tháng 10/2021, Louis City Hoàng Mai đạt tổng số giao dịch kỷ lục với 72 căn/ tháng, tổng giá trị tiền hàng hơn 1.780 tỷ đồng. Tổng giao dịch cao điểm trong 48 giờ của dự án đạt tới 18 căn. Hiện dự án chỉ còn 49/854 căn liền kề, biệt thự, shophouse cuối cùng cho toàn dự án.

Nhà tài trợ kim cương đồng hành cùng chương trình: C-Sky View (CĐT: C-Holdings), Bình Minh Garden (CĐT: Cen Invest), Louis City Hoàng Mai (CĐT: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Hoàng Mai), Happy One - Central (CĐT: Tập Đoàn Địa Ốc Vạn Xuân).

Trường Thịnh