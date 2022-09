Tòa tháp Bada Tower, San Tower ở Hạ Long lấy cảm hứng từ cuộc sống Busan

Bộ đôi tòa tháp này nằm trong tổ hợp dự án The Dragon Castle Hạ Long, giữa trung tâm thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Tòa tháp Bada Tower và San Tower lấy cảm hứng từ không gian sống chất lượng tại thành phố Busan (Ảnh: N.H.O).

Giấc mơ về một không gian sống chất lượng mang tên Busan

Những bãi biển tuyệt đẹp, cung đường dạo bộ xanh tươi quanh triền núi, không gian yên bình hạnh phúc của vùng đất du lịch cùng sự sôi động của ngành công nghiệp phát triển đã đưa thành phố Busan nổi tiếng là nơi đáng sống bậc nhất Hàn Quốc.

Được thiên nhiên ưu ái, 12 tháng trong năm tại Busan đều là thiên đường du lịch với cảnh quan tuyệt sắc. Đó cũng là lý do Busan được mệnh danh "thủ đô mùa hè" của Hàn Quốc.

Không chỉ phát triển nhờ ngành công nghiệp không khói tiềm năng, Busan còn là thành thị cảng lớn nhất của xứ sở kim chi và vào danh sách 9 hải cảng sôi động nhất trên thế giới. Dù sầm uất bởi ngành công nghiệp đóng tàu và dịch vụ cảng biển song Busan vẫn giữ trọn được nét yên bình của thành phố ven biển, xen những ngọn núi xanh cùng con đường trải rộng hiện đại uốn lượn. Busan còn là điểm đến của những lễ hội văn hóa và liên hoan nghệ thuật như liên hoan phim quốc tế Busan, lễ hội pháo hoa, âm nhạc K-pop, lễ hội biển…

Cũng là một trong những vịnh cảng sầm uất sôi động với các khu công nghiệp phát triển, Hạ Long được mệnh danh là thành phố biển đáng sống của Việt Nam. Thành phố Hạ Long được bao quanh bởi kỳ quan thiên nhiên thế giới, xen với những ngọn núi xanh hiền hòa. Hạ Long của hiện tại là 4 mùa nhộn nhịp du khách tới, không chỉ để tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn trải nghiệm những sự kiện nghệ thuật đình đám, như lễ hội Carnival Hạ Long, lễ hội Yên Tử…

Nhìn vào thành phố đáng sống như Busan và Hạ Long, có sự tương đồng, một Busan vừa sôi động hiện đại vừa rất bình yên bên vịnh cảng; một Hạ Long được ví như thiên đường đáng sống mới, nơi mà giữa thiên nhiên và con người tìm thấy sự đồng điệu. Chính sự tương đồng đó cùng giấc mơ mang thành phố Busan đáng sống về Việt Nam đã gợi niềm cảm hứng để N.H.O hợp tác với thương hiệu kiến trúc, cảnh quan, vận hành từ Hàn Quốc, cùng kiến tạo nên một "Busan thu nhỏ" trong lòng Hạ Long, trong đó có bộ đôi tòa tháp San Tower và Bada Tower.

Không gian sống chất lượng như tại Busan giữa lòng Hạ Long

Nằm trong tổ hợp dự án The Dragon Castle Hạ Long, được quy hoạch bài bản với không gian cảnh quan xanh - hiện đại, nếu như Bada Tower mang biểu tượng của biển khơi bao la thì San Tower biểu trưng cho những dãy núi kỳ vĩ. Theo đại diện chủ đầu tư, chính vị trí "tựa sơn, hướng biển" của dự án là khởi nguồn cho sự ra đời của bộ đôi tòa tháp. Bada Tower và San Tower là sự kết hợp đồng điệu từ tinh hoa của Busan (Hàn Quốc) và Hạ Long (Việt Nam).

Bada Tower và San Tower là sự kết hợp đồng điệu từ tinh hoa của Busan (Hàn Quốc) và Hạ Long (Việt Nam) (Ảnh: N.H.O).

Tại Bada Tower, San Tower, một cuộc sống gần biển, giữa trung tâm du lịch sầm uất cùng hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng kề cận được tạo dựng. Chẳng phải tìm kiếm đâu xa, khi sống như nghỉ dưỡng ngay tại căn nhà của chính mình đã trở thành hiện thực. Tại đây, cư dân đều cảm nhận cuộc sống tiện nghi đủ đầy cùng nhu cầu được thỏa mãn thông qua hơn 30 tiện ích đẳng cấp và thời thượng mang đậm chất Hàn cùng phong cách sống resort & smart living tới từng căn hộ.

Với các tiện ích Hàn Quốc tại Quảng Ninh như K-street, K-Garden, ốc đảo ánh sáng Hàn Quốc về đêm, cầu kính trên không, quảng trường nước cho bé đầu tiên, … hứa hẹn là nơi trải nghiệm, điểm check in không thể bỏ qua. Hệ chuẩn mực sống "all in one" và "Compound & Garden" tại bộ đôi tòa tháp hứa hẹn làm hài lòng nhu cầu của cư dân tương lai.

Cầu kính trên không - điểm check in mới tại Hạ Long (Ảnh: N.H.O).

Chỉ cách biển vài bước chân và nằm ngay tâm điểm của thủ phủ du lịch Bãi Cháy, Hạ Long, bộ đôi tòa tháp Bada Tower, San Tower mang đến cho cư dân cuộc sống nghỉ dưỡng trọn vẹn, vừa đủ tìm đến cảm giác bình yên, vừa đủ để chìm đắm trong nhịp sống nhanh, sôi động.

Cũng từ Bada Tower, San Tower, khoảng thời gian di chuyển tới trung tâm giải trí, du lịch như bãi tắm, công viên mặt trời, bảo tàng Quảng Ninh hay trụ sở hành chính khác dao động từ 5-15 phút. Nằm trong tổ hợp dự án The Dragon Castle Hạ Long, liền kề đại siêu thị Nhật Bản hình thành trong tương lai, bộ đôi tòa tháp Bada Tower, San Tower đón đà tăng giá theo tiến độ hạ tầng triển khai.

Theo chủ đầu tư, thời điểm tòa tháp Bada Tower, San Tower ra mắt chính là cơ hội để xuống tiền, hưởng mức giá khởi điểm và đón nhịp tăng giá của sản phẩm.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh (N.H.O)

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh BĐS Weland

Đại lý phân phối: T-Land, Four Home, Địa Ốc Á Đông, Legend Land, Luxy Home, Newlife Land, Vhomes, SRT, QNG Land, Tân Long, THM, Shomes, VHS, Titan Luxury, Liên Minh Nhật Minh Land & Happyland, Global Property, Doha, Mai Việt Land, Cen Land.

Hotline: 096 552 0660

Fanpage: https://www.facebook.com/TheDragonCastle.N.H.O/