Dân trí Tọa đàm "Đi tìm 'liều vắc xin' cho thị trường bất động sản mùa dịch" được phát trực tiếp trên fanpage chính thức của dự án TMS Homes Wonder World sáng 25/9, thu hút đông đảo người quan tâm.

Tiềm năng bất động sản phía Bắc Hà Nội

Buổi tọa đàm trực tuyến là nỗ lực của Tập đoàn TMS trong việc thích ứng với bối cảnh mùa dịch. Chương trình sử dụng kỹ xảo và công nghệ thực tế ảo không chỉ thu hút người xem với những hiệu ứng đẹp mắt, mà còn giúp khán giả dễ dàng nắm bắt được nội dung được chia sẻ tại sự kiện.

Sự kiện livestream thu hút nhiều lượt xem và bình luận trực tiếp.

Đánh giá tiềm năng thực tế của các kênh đầu tư khi thị trường có nhiều chuyển biến phức tạp như hiện nay, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng cùng các khách mời cho rằng bất động sản vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn và có khả năng "phục hồi" nhanh chóng "thời hậu Covid-19".

"Nguyên nhân là do lãi suất ngân hàng đang thấp ở mức kỷ lục, giá vàng biến động mạnh. Nền kinh tế khó khăn, rất nhiều các doanh nghiệp lao đao nhưng chứng khoán vẫn tăng trưởng mạnh có thể có hiện tượng đầu cơ và có hiện tượng bong bóng, sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro", ông Hiếu nói.

Đồng quan điểm trên, ông Lương Bá Tùng - Giám đốc Ban kinh doanh Tập đoàn TMS cũng cho biết: "Sự sụt giảm của bất động sản không đến từ nguyên nhân cung - cầu thị trường mà do giãn cách, khách hàng không thể tiếp cận trực tiếp sản phẩm bất động sản, không thực hiện được các hoạt động giao dịch. Còn trên thực tế, nhu cầu đầu tư hay mua ở bất động sản trong dân rất lớn".

Tuy nhiên, không phải thị trường bất động sản nào cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực. Đại diện TMS đánh giá, xu hướng dịch chuyển về khu vực ven đô, đặc biệt là khu vực đón đầu quy hoạch và đầu tư công lớn sẽ dẫn dắt thị trường phía Bắc. Trong đó, phải kể đến các thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên… các địa phương này là những thị trường trọng điểm, thu hút FDI lớn và bất động sản công nghiệp đang nở rộ.

Các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm.

Đánh giá tiềm năng thị trường Vĩnh Phúc, ông Lương Bá Tùng cho hay, Vĩnh Phúc là tỉnh có nền tảng phát triển bất động sản công nghiệp từ rất sớm. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đầu tư vào từ nhiều năm nay như: Honda, Piaggo, Toyota và mới đây nhất là Foxcon - hãng sản xuất linh kiện lớn nhất của Apple đã thông tin sẽ đầu tư nhà máy tại Vĩnh Phúc.

"Với vị trí chiến lược là tỉnh nằm trong vùng quy hoạch thủ đô, gần Sân bay Quốc tế Nội Bài, là cầu nối giữa các tỉnh phía Tây Bắc với Hà Nội và Đồng bằng châu thổ Sông Hồng, do vậy tỉnh có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực và vì thế được chú trọng đầu tư công lớn", ông Tùng nói.

Xu hướng phát triển mô hình đô thị "all in one"

Trong sự kiện, câu chuyện đi tìm "liều vắc xin" cho các nhà đầu tư ở thời điểm này đã tìm được phần kết. Nếu như trước đây, bất động sản khu vực ven đô tạo cho người mua cảm giác ái ngại thì ở thời điểm này, sự phát triển vượt trội của hạ tầng giao thông kết nối và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi điều đó.

Tiềm năng phát triển bất động sản Vĩnh phúc trong toàn khu vực Bắc Bộ.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng của người dân tăng cao. Các chuyên gia đều nhận định, các đô thị "all in one" tích hợp nhiều tiện ích đồng bộ, có không gian sống hài hòa thiên nhiên, lại ở gần Hà Nội và giao thông thuận tiện sẽ là nhân tố mới thu hút thị trường.

"Tại khu vực Bắc Hà Nội, các dự án có quy mô tầm cỡ, đồng bộ, khép kín có thể xem là "liều vắc xin" cho thị trường bất động sản mùa dịch mà nhà đầu tư đang tìm kiếm", ông Tùng đánh giá.

Cũng tại sự kiện, ông Tùng đã có những chia sẻ với khách mời về dự án mới mà Tập đoàn TMS đang phát triển. Tọa lạc tại trái tim lõi đô thị của khu vực phía Bắc Hà Nội, TMS Homes Wonder World được xây dựng theo mô hình đại đô thị "all in one" với hơn 100 tiện ích đồng bộ. Chủ đầu tư đề cao yếu tố sinh thái khi xây dựng hồ điều hòa nội khu rộng tới 38 ha cùng công viên trung tâm lớn rộng khoảng 6 ha, mật độ xây dựng tại dự án chưa đến 30%.

Hệ thống giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế, các tiện ích độc đáo phục vụ nhu cầu "sống khỏe, sống nghỉ dưỡng, sống an toàn, sống đẳng cấp" của cư dân được chủ đầu tư chú trọng phát triển.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa, gần sân bay Nội Bài, 4 mặt được bao quanh bởi 4 trục đường huyết mạch: đường Lê Hồng Phong rộng 36 m, Quốc lộ 2A rộng 100 m, đường quy hoạch Nguyễn Khoái rộng 36 m và đường Nguyễn Thị Minh Khai thi công mở rộng 52 m.

"Cộng hưởng nhiều giá trị sống, TMS Homes Wonder World được kỳ vọng sẽ hiện thực hóa giấc mơ về một tổ ấm hạnh phúc, nơi chia sẻ khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, nơi tận hưởng cuộc sống sinh thái, chan hòa thiên nhiên trong một hệ sinh thái all in one", địa diện TMS chia sẻ.

Sự hiện diện của TMS Homes Wonder World cũng hứa hẹn thiết lập diện mạo mới mẻ, hình thành khu vực thương mại sầm uất, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội Vĩnh Phúc nói riêng và Bắc Hà Nội nói chung.

Hà Vân - Trường Thịnh