"Tiện nghi tinh thần" - động lực tăng giá mới của bất động sản Việt

Chuẩn mực mới về ngôi nhà lý tưởng

Hong Kong (Trung Quốc) từ lâu đã nổi tiếng là nơi có giá bất động sản (BĐS) đắt đỏ bậc nhất thế giới. Theo báo cáo của Savills, giá bất động sản tại Hong Kong trung bình lên tới 45.000 USD một m2, tức là hơn 1 tỷ đồng/m2.

Ngoài lý do đất chật người đông và là trung tâm tài chính của thế giới, một nguyên nhân khác là mong muốn hưởng thụ một không gian văn hóa đa trải nghiệm. Những ai đã từng tới Hong Kong vẫn nhớ Lễ hội carnival thuyền rồng nổi tiếng mỗi năm thu hút hàng nghìn vận động viên và hàng vạn du khách quốc tế. Xứ Cảng Thơm còn nổi tiếng với hàng loạt sự kiện, lễ hội đặc sắc diễn ra quanh năm như Lễ hội thả đèn trời, Lễ hội bánh bao, Lễ hội đường phố Tai Kok Tsui, Lễ hội The Wine & Dine…

Tương tự là Venice - thành phố luôn có giá BĐS cao nhất nước Ý nhưng khách mua vẫn tăng, hy vọng tận hưởng không gian sôi động của những lễ hội lớn, đặc biệt là Lễ hội hóa trang Carnival diễn ra vào mùa xuân hàng năm.

"Một ngôi nhà lý tưởng không chỉ tiện nghi về vật chất mà còn cần tiện nghi về tinh thần, nơi con người được gắn kết, được tận hưởng đời sống văn hóa đa dạng, được phát triển về thể chất lẫn tâm hồn", chuyên gia BĐS Đinh Thọ Đạt lý giải sức hút của BĐS tại những trung tâm văn hóa, lễ hội của thế giới.

Các khu đô thị Vinhomes được vinh danh là nơi đáng sống bậc nhất với không gian xanh rộng lớn và tiện ích đẳng cấp, hoàn thiện ngay khi về ở.

Soi chiếu với thị trường BĐS Việt Nam hiện tại, theo vị chuyên gia, phần lớn các đô thị mới ở giai đoạn sơ khai là chạy đua về vật chất. Chỉ một số ít dự án được chủ đầu tư phát triển bài bản dần bắt kịp xu hướng này, đơn cử như Vinhomes.

Hiện tại, Vinhomes là chủ đầu tư chú trọng phát triển các sự kiện cộng đồng, các chương trình quy mô khủng cho cư dân.

Riêng tháng 8 và tháng 9, một chương trình lớn mang tên Summer Dream đang được Vinhomes tổ chức tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như vui chơi trên biển, tiệc BBQ miễn phí, các show âm nhạc sôi động, những phiên chợ đêm bên bãi biển…

Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng vạn người tham dự giống như nhiều chương trình đặc sắc trước đó tại "quận Ocean" như Summer Wave Park hay Hello Summer Ocean Park. Không chỉ giới hạn ở phía Đông Hà Nội, các chương trình tương tự đã diễn ra ở khắp các đô thị Vinhomes. Tại Vinhomes Smart City (Hà Nội), chuỗi sự kiện "Phong vị ngày Xuân" hay mới đây là sự kiện "Bloom Up" để tri ân với khách hàng đã để lại ấn tượng khó quên. Tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), hàng loạt sự kiện khủng liên tiếp diễn ra thời gian qua như chuỗi 12 sự kiện "Amazing Grand Park" kéo dài từ tháng 5 đến tháng 7/2022 hay trước đó là chuỗi đại nhạc hội "Carnival of Lights" trong suốt tháng 3-4/2022…

Cư dân nhí háo hức tham gia Lễ hội Summer Dream tại Công viên Biển tạo sóng Royal Wave Park, đại đô thị Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Ông Bùi Quốc Việt, Giám đốc CTCP Tư vấn và Đầu tư THS thừa nhận, tại Việt Nam, Vinhomes là nhà phát triển BĐS hiếm hoi đưa các hoạt động trải nghiệm văn hóa lớn trở thành sự kiện gần như định kỳ cho khách hàng và cư dân.

"Câu chuyện không phải chỉ là nguồn lực, mà là tầm nhìn của chủ đầu tư trong việc kiến tạo nên một dạng "tiện nghi tinh thần" cho cư dân. Chính thứ tiện nghi phi vật chất này đã góp phần lớn làm tăng giá trị BĐS cho các khu đô thị Vinhomes", ông Việt phân tích.

Giá trị vàng của BĐS "all in one" đúng nghĩa

Cũng theo ông Bùi Quốc Việt, quan niệm an cư hiện đang thay đổi lớn, đặc biệt là sau quãng thời gian dịch bệnh. Ngoài một không gian an toàn, khỏe mạnh, điều nhiều người hướng tới là một nơi để kết nối các thành viên trong gia đình, để tất cả được trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí, tìm hiểu giá trị văn hóa.

Những "món quà tinh thần" là đặc sản không thể thiếu tại các khu đô thị Vinhomes.

Sự kết nối và giá trị tinh thần như ông nói có thể tìm thấy bằng nhiều cách. Như tại Vinhomes, đó là những giây phút cả gia đình cùng nhau tận hưởng làn gió biển tại Vinhomes Ocean Park, thỏa thích cười vang giữa những con sóng cao tới 3m tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire hay đơn giản nắm tay nhau dạo bước giữa Công viên Trung tâm Empire, Công viên ven kênh Silk Park… Lũ trẻ cũng và cả người lớn sẽ háo hức để cùng trải nghiệm những món ăn dân dã, những phiên chợ truyền thống, đêm nhạc điện ảnh, hội sách sôi động…

"Đó là những giá trị không thể đo đếm bằng bất cứ món tài sản nào. Định nghĩa về BĐS all in one cần mảnh ghép như vậy để thực sự hoàn thiện", ông Việt nói về lợi thế của những đại đô thị như Vinhomes.

Theo ông, những tâm điểm này chắc chắn sẽ điểm nóng bậc nhất thị trường trong thời gian tới, không chỉ với giới đầu tư mà cả người mua nhà để ở. Nguyên nhân theo ông là dễ thấy bởi với khả năng đáp ứng nhu cầu nhiều mặt, nơi đây chắc chắn tập trung nguồn cầu lớn. Cùng với vị trí vàng của các dự án như Vinhomes Ocean Park hay Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, bảo chứng tăng giá tại những dự án của Vinhomes, theo ông, là hấp dẫn cho mọi đối tượng. Ngoài ra, sức hút còn đến từ xu hướng tăng giá BĐS và những dự án BĐS tốt ngày càng khan hiếm thời gian tới.

Đồng tình, chuyên gia BĐS Đinh Thọ Đạt cho rằng, khi nút thắt về nguồn cung chưa được tháo gỡ, đặc biệt là doanh nghiệp BĐS vẫn gặp khó về vốn tín dụng, thị trường BĐS gần như vẫn rơi vào cảnh lệch pha cung - cầu. Cùng với tình hình nguyên vật liệu, giá nhân công vẫn nóng, đặc biệt là giá đất dự báo sẽ tăng khi sửa Luật đất đai, tăng giá theo ông vẫn là xu hướng chính trong thời gian cuối năm và thậm chí là xa hơn.

"Những người mua nhanh tay sẽ nắm lợi thế lớn khi sở hữu món BĐS mang cả giá trị về vật chất lẫn tinh thần với khả năng sinh lời bền vững", vị chuyên gia nói.