Tiềm năng bất động sản ven tuyến metro

Dân trí Thông tin tuyến metro số 1 sẽ vận hành thương mại trong năm 2022 không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống giao thông công cộng của TPHCM mà còn thúc đẩy mạnh mẽ giá trị bất động sản lân cận.

Bất động sản (BĐS) ven tuyến metro liên tục thăng hạng

Từ khi có thông tin phê duyệt 8 tuyến metro kết nối với tất cả các quận huyện của TPHCM, thị trường BĐS tại các khu vực ven metro đã bắt đầu sôi động, nhiều dự án đổ về để đón sóng hạ tầng. Đặc biệt khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang hoàn thiện những bước quan trọng cuối cùng để đưa vào khai thác trong năm 2022, các dự án này lại tăng nhiệt hơn bao giờ hết.

Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường, ông Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Vùng khu Đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land nhận định: "Tuyến metro số 1 vận hành sẽ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống giao thông của TPHCM, gia tăng kết nối liên vùng, văn minh và hiện đại hơn. Đây là tiền đề cho sự phát triển dài hạn của toàn khu vực Đông Sài Gòn. Các dự án BĐS có vị trí xung quanh tuyến metro cũng sẽ hưởng lợi lớn về tiềm năng tăng giá một cách mạnh mẽ."

Thực tiễn ở các quốc gia trên thế giới đã đưa metro vào hoạt động cho thấy nguồn cung căn hộ và mặt bằng giá trị BĐS liên tục tăng.

Ở Mỹ, khi hệ thống metro ở quận Dallas thuộc bang Texas đưa vào hoạt động năm 2002, nguồn cung nhà ở gần tuyến tàu điện này tăng trưởng 18,7% chỉ trong 10 năm. Ở Áo, nguồn cung căn hộ tại các quận gần hệ thống metro S-Bahn cũng tăng 18,7% trong 10 năm.

Ở Phần Lan, khi tuyến Metro Helsinki hoạt động vào năm 1982, giá căn hộ ven metro tầm 500 - 750 m tăng 8 -11%. Tại Bắc Kinh - Trung Quốc, giá trị BĐS ven metro đã tăng 15% trong vòng bán kính 1-3 km.

Theo CBRE Việt Nam, tại các thị trường châu Á, giá nhà gần hệ thống giao thông công cộng thường cao hơn mặt bằng chung từ 6%-25% và có tiềm năng tăng giá cao hơn 10-20% so với các khu vực khác. Tại TPHCM, từ 2018, giá trên thị trường thứ cấp đã tăng đáng kể khi tuyến metro đang dần hoàn thiện, với mức giá chào bán lại cao hơn 25%-75% so với giá bán khởi điểm.

Cơ hội đầu tư hấp dẫn với BĐS ven tuyến metro

Theo khảo sát, TPHCM có 26 dự án căn hộ hiện hữu dọc tuyến metro số 1, trải dài qua các quận của thành phố như Quận 1, Bình Thạnh, Quận 2, Quận 9 và Thủ Đức. Tiêu biểu là dự án Grand Marina Saigon, Vinhomes Central Park, Lumière Riverside, The Vista, Q2 Thảo Điền, Saigon Sports City, Vinhomes Grand Park, Masteri Centre Point, Him Lam Phú An, Metro Star, Lavita Garden, The 9 Stellars,…

Đánh giá về sức hấp dẫn của các dự án kể trên, ông Nguyễn Huy Cường cho biết: "Các dự án này có lợi thế lớn về mặt vị trí dọc tuyến metro số 1, đồng thời sở hữu "bảo chứng vàng" từ các chủ đầu tư danh tiếng. Giá bán vào thời điểm cuối năm 2020 trung bình từ 50 - 80 triệu đồng/m2. Ngoài việc tuyến metro số 1 sắp đi vào vận hành, việc các nhà đầu tư liên tục săn đón cũng giúp cho giá trị các dự án này sẽ tiếp tục tăng mạnh, việc thiết lập mặt bằng giá mới cho toàn khu vực Đông Sài Gòn là dễ hiểu."

Khải Hoàn Land tham gia phân phối nhiều dự án quy mô trên thị trường.

Mặc dù đang là phân khúc tạo được sức nóng trên thị trường, nhưng khi quyết định lựa chọn các dự án ven tuyến metro, nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý những hạn chế về tiếng ồn, ùn tắc giao thông xung quanh trạm dừng metro, pháp lý dự án, tiến độ xây dựng… Để giúp các nhà đầu tư tối ưu khả năng đầu tư sinh lời, việc chọn lựa một nhà phân phối có uy tín để tư vấn chuyên sâu và toàn diện về dòng sản phẩm này là cần thiết.

"Khải Hoàn Land hợp tác chiến lược với nhiều chủ đầu tư danh tiếng cùng mạng lưới phân phối rộng khắp. Chúng tôi có lợi thế hơn về khối lượng sản phẩm, đội ngũ thẩm định pháp lý, đội ngũ tư vấn viên dày dặn kinh nghiệm; từ đó đảm bảo việc giới thiệu một cách khách quan các sản phẩm phù hợp với nguồn tích lũy cũng như nhu cầu của từng khách hàng." - ông Cường cho biết.

Trước tốc độ phát triển của phân khúc BĐS ven metro nói riêng, thị trường Đông Sài Gòn nói chung, ông Cường chia sẻ thêm về việc Khải Hoàn Land đã và đang nỗ lực hết mình trong quá trình đón đầu những dự án BĐS lớn tại tâm điểm đầu tư sôi động này.

Với kinh nghiệm tham gia phân phối hàng loạt dự án quy mô, am hiểu nhu cầu của thị trường, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, Khải Hoàn Land là một trong những thương hiệu BĐS nhận được tín nhiệm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư trong suốt nhiều năm qua. Không chỉ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trong mảng môi giới BĐS, doanh nghiệp này còn thể hiện tốt vai trò là đơn vị hợp tác đầu tư - phát triển nhiều dự án ở các khu vực tiềm năng trong và ngoài TPHCM.

Song song đó, Khải Hoàn Land còn đang tạo được sự chú ý trên thị trường khi chuẩn bị niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) với mã chứng khoán KHG. Theo giới chuyên gia, với uy tín thương hiệu, lợi thế về thị phần môi giới lớn tại phía Nam cùng tiềm năng của các dự án quy mô mà Khải Hoàn Land đang triển khai, mã cổ phiếu KHG được dự đoán có tốc độ tăng trưởng hấp dẫn, mang đến nhiều kỳ vọng cho các nhà đầu tư.

