Thời điểm vàng sở hữu căn hộ tại Bình Dương

Dân trí Theo Tổng cục Thống kê khảo sát sơ bộ về mức sống dân cư năm 2020, Bình Dương đang là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước.

Bình Dương thành công bởi công thức xây dựng hệ thống khu công nghiệp, giao thông kết nối tốt và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bình Dương là một trong những "thủ phủ" công nghiệp của cả nước. Đến năm 2020, tỉnh này có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Kế hoạch của tỉnh là phát triển thêm 34 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha. Bình Dương luôn nằm trong Top 5 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất cả nước.

Nhu cầu về nơi an cư lý tưởng của người dân Bình Dương ngày càng cao.

Ngoài ra, trong nhóm 10 địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, Bình Dương xếp sau TPHCM, Đồng Nai và Hải Phòng về chênh lệch giàu nghèo. Đời sống ngày càng được nâng cao nên nhu cầu về nơi an cư lý tưởng có không gian sống đỉnh cao với tiện ích nội và ngoại khu hoàn thiện, dễ dàng kết nối với nhiều khu vực khác ngày càng cao tại Bình Dương.

Happy One - Central đón đầu chuẩn sống mới tại Bình Dương

Là dự án duy nhất tại trung tâm TP Thủ Dầu Một được triển khai trong giai đoạn này, Happy One - Central do Vạn Xuân Group là chủ đầu tư không chỉ là chốn an cư tuyệt vời mà còn là khoản đầu tư tốt khi hội tụ hàng loạt ưu thế vượt trội mà nhóm khách thuê cao cấp yêu cầu.

Tổ hợp 68 tiện ích trên không đỉnh cao tại Happy One - Central.

Happy One - Central tạo được sự riêng biệt và điểm nổi bật khi sở hữu chuỗi 68 tiện ích trên không đỉnh cao cho một không gian sống thượng lưu. Phải kể đến hàng loạt tiện ích - dịch vụ được trải từ tầng trệt lên đến tầng 40 như: Cầu kính trên không, hồ bơi tràn bờ, công viên, nhà hàng, trung tâm thương mại, golf 3D, Art gallery, rạp chiếu phim ngoài trời, yoga, spa, gym, cafe,… Đặc biệt, với mật độ cây xanh bao phủ khắp khu căn hộ, cư dân càng cảm nhận rõ hơn nhịp thở của thiên nhiên len lỏi vào không khí, giúp thanh lọc không gian sống cũng như một khu rừng sinh thái nhân tạo trong nội khu.

Không gian sống xanh tại Happy One - Central.

Chưa hết, Vạn Xuân Group còn tiên phong ứng dụng công nghệ vào không gian sống của mỗi căn hộ thông qua công nghệ nhà thông minh 4.0 smarthome, giúp cư dân dễ dàng điều khiển các thiết bị điện bằng Smartphone nhỏ gọn, linh động. Đồng thời, với công nghệ chiếu sáng mặt dựng và cảnh quan nổi bật, Happy One - Central càng chứng minh được sự độc tôn của mình với kiến trúc và ứng dụng công nghệ đỉnh cao.

Với vị trí ngay trung tâm TP Thủ Dầu Một, chỉ với một bước chân, những chủ nhân tương lai của Happy One - Central có thể thụ hưởng hàng loạt các tiện ích ngoại khu hiện hữu như: Aeon Mall Bình Dương, MM Market, BigC, sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế, trường học quốc tế các cấp,…

Happy One - Central sở hữu nhiều chính sách ưu việt cho khách hàng

Với sự thành công của giai đoạn 1 trước đó, đây sẽ là cơ hội tiếp theo cho khách hàng sở hữu những sản phẩm tiềm năng với nhiều chính sách hấp dẫn.

Thanh toán chỉ từ 270 triệu đồng, sẽ sở hữu ngay căn hộ 2PN, 2WC của Happy One - Central; bên cạnh đó, khách hàng chỉ cần thanh toán từ 1%/tháng, ngân hàng hỗ trợ 70% lãi suất 0% trong vòng 36 tháng hoặc cho đến khi nhận nhà. Ngoài ra, chủ đầu tư còn hỗ trợ ân hạn nợ gốc 24 tháng hoặc đến khi nhận nhà và chính sách cam kết thuê lại…

Đối với khách hàng không sử dụng gói vay ngân hàng, sẽ được hỗ trợ gói cho thuê căn hộ với nhiều mức hấp dẫn khác nhau. Đây được coi là ưu điểm vô cùng lớn từ chủ đầu tư Vạn Xuân Group, giúp cho khách hàng cảm thấy tin tưởng cũng như thấy được tiềm năng sinh lời ngay sau khi nhận bàn giao của căn hộ.

