Thêm tiện ích thu hút cư dân chuyển cư về Vinhomes Grand Park

Tọa độ mua sắm - tiêu dùng mới tại tâm điểm phía Đông

Sắp tới đây, đại đô thị sẽ xuất hiện các tiện ích đẳng cấp, hứa hẹn tạo nên tâm điểm vui chơi giải trí sôi động hàng đầu khu vực.

Trong đó có trung tâm thương mại Vincom Mega Grand Park quy mô lên đến 50.000m2, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2024. Khác với các trung tâm mua sắm khác, đây là trung tâm thương mại được xây dựng với chủ đề "Park-in-Mall" (công viên trong trung tâm thương mại), mang đến cho khách hàng hành trình khám phá và trải nghiệm xanh để thư giãn, tận hưởng trong từng phút giây.

Chủ đề Park-in-Mall sẽ được thể hiện trong kiến trúc tổng thể cũng như trong từng không gian chức năng và các điểm chạm tiện ích tại đây. Đó là sự xuất hiện của những không gian hiện đại như phòng gương vô cực, khu vườn ma thuật, vườn đom đóm lấp lánh… đưa khách hàng đến gần hơn với thiên nhiên trong một điểm đến mua sắm, trải nghiệm mới lạ, đẳng cấp.

Trung tâm thương mại Vincom Mega được thiết kế để đồng bộ với mô hình thành phố công viên - vui chơi giải trí - xanh - sinh thái - thể thao của Vinhomes Grand Park.

Theo thông tin được hé lộ, trong số hơn 140 thương hiệu dự kiến xuất hiện tại Vincom Mega Mall Grand Park, sẽ có sự góp mặt của các "ông lớn" trong lĩnh vực mua sắm, bán lẻ và F&B như Muji và Uniqlo (Nhật Bản), Decathlon (Pháp), McDonald's (Mỹ)... mang tới những trải nghiệm mua sắm đa dạng và thời thượng cho khách hàng.

Trước đó, hàng loạt thương hiệu lớn đã đổ bộ về Vinhomes Grand Park như Trung Nguyên Legend Café, Chả cá Lã Vọng Thăng Long, DON Chicken, Phở Thìn… và thu về lợi nhuận hấp dẫn. Việc liên tục có các thương hiệu lớn chọn Vinhomes Grand Park làm bến đỗ đã cho thấy sức hút và tiềm năng kinh doanh vượt trội của đại đô thị đáng sống hàng đầu phương Nam với giới đầu tư cũng như startup trẻ.

Nhiều thương hiệu có mặt ở Vinhomes Grand Park để đón đầu sự phát triển.

Bà Nguyễn Hoài Phương, chủ thương hiệu F&B nhận định, một trong số lợi thế khiến các thương hiệu lớn đổ về Vinhomes Grand Park chính là con số hơn 60.000 cư dân hiện hữu. Con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng, dự kiến đạt 120.000 người, khi làn sóng "Đông tiến" tăng tốc đổ về các phân khu mới.

"Không chỉ cư dân mà khách du lịch cũng thường về đây để tham gia các sự kiện lớn, hoành tráng được tổ chức trong lòng đại đô thị. Còn nhớ các sự kiện như ngày hội khinh khí cầu, lễ hội Hàn Quốc K-Festival in Grand Park, Light Up Grand Park, Tropical Wonder Fest... thu hút hàng vạn du khách đổ về đây, tạo nên môi trường kinh doanh hấp dẫn. Khi đi vào hoạt động, trung tâm thương mại Vincom Mega Grand Park sẽ tiếp tục là địa chỉ kéo du khách về với thành phố triệu điểm đến", bà Phương phân tích.

Với 4 mùa lễ hội, Vinhomes Grand Park trở thành điểm đến yêu thích của hàng triệu du khách, mang lại tiềm năng kinh doanh sinh lời lớn cho các nhãn hàng.

Những mảnh ghép mới tạo nên tọa độ "phải sống, phải ghé thăm"

Bên cạnh sự xuất hiện của trung tâm thương mại Vinhomes Mega mô hình Retail Therapy (liệu pháp mua sắm) đầu tiên tại Việt Nam, "thủ phủ" mua sắm mới tại khu Đông TPHCM sẽ còn có sự góp mặt của phố thương mại dịch vụ Broadway. Phố thương mại dịch vụ Broadway thu hút về đây hơn 30 thương hiệu, chủ yếu trong ngành hàng F&B đi vào hoạt động và đón khách.

Cũng trong mùa hè này, dự báo Vinhomes Grand Park tiếp tục khuấy đảo thị trường du lịch phía Nam khi trở thành địa điểm tổ chức của nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn. Đáng mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của "vũ trụ giải trí" VinWonders đầu tiên tại TPHCM, hứa hẹn mang lại chuỗi trải nghiệm vui chơi bất tận cho cư dân và du khách.

Nằm trong công viên trung tâm Grand Park rộng 36ha, VinWonders cung cấp nhiều trò chơi gia đình đa dạng, đáp ứng nhu cầu cho 14 triệu cư dân TPHCM cũng như du khách trong và ngoài nước tới Vinhomes Grand Park.

Với những trò chơi đa dạng, VinWonders sẽ là mảnh ghép quan trọng, thu hút lượng lớn du khách đến với Vinhomes Grand Park.

Một món quà dành tặng cho các cư dân Vinhomes Grand Park trong mùa hè này chính là sự xuất hiện của đoàn xiếc nghệ thuật quốc tế. Sau khi lưu diễn gần 20 quốc gia, đoàn nghệ thuật nổi tiếng thế giới này sẽ dừng chân tại đây, đem đến bữa tiệc nghệ thuật thịnh soạn, gồm những tác phẩm vang danh khắp thế giới. Rạp xiếc với sức chứa đến 1.600 chỗ cùng loạt tiết mục xiếc, nhào lộn kỹ thuật cao nối tiếp nhau theo mạch truyện mang đến những trải nghiệm độc đáo chưa từng có cho cư dân và du khách.

Sức sống tại Vinhomes Grand Park ngày càng sôi động hơn với các tiện ích đẳng cấp liên tục được ra mắt.

Chuỗi tiện ích đẳng cấp liên tục được bổ sung trong mùa hè này gia tăng thêm sức hút cho đại đô thị Vinhomes Grand Park. Trong dòng "Đông tiến" đổ về đây, không chỉ có khách du lịch, những khách hàng với nhu cầu ở thực mà còn là giới đầu tư kinh doanh khi đã nhìn thấy cơ hội sinh lời từ "thành phố triệu điểm đến".