Thêm một tòa nhà văn phòng tại Hà Nội đạt tiêu chuẩn LEED Platinum

Sự dịch chuyển của nhu cầu khách thuê

Hiện nay, các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế đang thể hiện sự quan tâm lớn tới các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), coi ESG như yếu tố then chốt trong hoạch định chiến lược phát triển và đưa ra quyết định kinh doanh. Các công ty niêm yết tại Việt Nam và trên thế giới nỗ lực hướng tới mục tiêu "Net Zero", áp dụng cả trong kinh doanh và quản trị. Do đó, lựa chọn văn phòng xanh trở thành chiến lược trong phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Tiến trình chuyển đổi văn phòng xanh của Việt Nam diễn ra muộn so với thế giới và khu vực, tuy nhiên, các chủ đầu tư đang rất gấp rút để bắt kịp với xu hướng chung thế giới.

Năm 2020, Hà Nội có tòa nhà đầu tiên đạt chứng chỉ xanh. Sau 4 năm, số lượng tòa nhà xanh đã tăng lên đáng kể.

GELEX Tower là tòa của chủ đầu tư Gelex Group, được vận hành bởi Savills Việt Nam.

Theo phân tích của Savills Việt Nam, các dự án xanh đem lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư, đóng góp vào bảo vệ môi trường bền vững, tạo ra không gian làm việc, nâng cao sức khỏe tinh thần, tăng tỷ lệ lấp đầy với thiết kế hướng đến khách thuê. Tỷ lệ trống trong dài hạn giảm nhờ vào việc khách thuê thường có xu hướng gắn bó lâu dài với chủ đầu tư.

Tại Việt Nam, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) được coi là biểu tượng sự tiên phong và tính bền vững của nhóm các tòa nhà văn phòng chất lượng cao và hiện đại.

LEED đặt mục tiêu đảm bảo một hệ thống đánh giá công bằng và minh bạch đối với các tòa nhà xanh. Tiêu chuẩn LEED có 4 cấp độ gồm: LEED Certified, LEED Silver, LEED Gold, và cao nhất là LEED Platinum. Hiện Việt Nam có 8 tòa văn phòng được nhận chứng chỉ LEED Platinum, riêng Hà Nội, có 3 tòa nhà.

GELEX Tower nhận chứng chỉ LEED Platinum về vận hành và bảo trì nhờ đáp ứng những tiêu chí như tận dụng nguồn nước hiệu quả, khả năng giảm tiêu thụ năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu thân thiện, đảm bảo chất lượng không khí trong tòa nhà và môi trường phát triển bền vững.

GELEX Tower - Kết nối cộng đồng doanh nghiệp bền vững

Sở hữu vị trí đắc địa tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, GELEX Tower thuận lợi trong việc di chuyển và giao thương, kết nối, nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.

Đại diện chủ đầu tư GELEX Tower được trao tặng chứng nhận LEED Platinum vào ngày 15/11.

Trong vận hành, GELEX Tower kiểm soát và tối ưu vận hành thiết bị hệ thống sử dụng điện hiệu quả, quản lý tốt việc sử dụng tiết kiệm nước. Mặt ngoài tòa nhà GELEX Tower được lắp đặt bằng kính có khả năng cách nhiệt tốt và tối ưu sử dụng ánh sáng tự nhiên đến các văn phòng làm việc. Điều này làm giảm điện năng tiêu thụ cho hệ thống lạnh và hệ thống chiếu sáng (do tận dụng ánh sáng ban ngày).

Bên cạnh đó, GELEX Tower được bố trí diện tích cây xanh phù hợp, trang bị hệ thống cấp gió tươi cho các không gian làm việc, đảm bảo môi trường trong lành và tiện nghi.

Đại diện chủ đầu tư GELEX cho biết: "Tòa nhà GELEX Tower chú trọng vào những trải nghiệm cho cộng đồng khách thuê, thông qua không gian và môi trường làm việc, vì thế luôn có tỷ lệ lấp đầy cao. GELEX Tower đã trở thành lựa chọn để đặt trụ sở làm việc của nhiều công ty trong và ngoài nước. Chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng được một cộng đồng doanh nghiệp hội nhập và phát triển bền vững. Đó cũng là cam kết của GELEX trong hành trình phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào lộ trình hướng đến Net Zero của Việt Nam vào năm 2050".

Các dự án văn phòng xanh góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường văn phòng tại Thủ đô Hà Nội, chứng minh nơi đây xứng đáng là địa điểm kinh doanh năng động và hấp dẫn cho các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế.