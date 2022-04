The Sapphire Mansions: Kế cận vịnh biển, tâm điểm kết nối

Đối với giới thượng lưu giàu có và am tường sự hưởng thụ, không gian sống lý tưởng thường gắn liền với vị trí độc tôn, riêng tư, biệt lập, tiện ích đặc quyền và cộng đồng ưu tú, thành đạt cùng đẳng cấp. The Sapphire Mansions, dinh thự mặt biển bên vịnh Hạ Long là lựa chọn lai hợp giữa những ưu thế về vị trí và tiện ích trong một cộng đồng thượng lưu. Dự án được "đo ni đóng giày" cho những chủ nhân tinh tế muốn sở hữu những điều kiện sống cao cấp trong không gian của vịnh kỳ quan.

Dinh thự bên vịnh kỳ quan thế giới

Tọa lạc trên con đường bao biển đắt giá hàng đầu Việt Nam, thu trọn vẻ đẹp của vịnh kỳ quan thiên nhiên thế giới qua những khung cửa sổ, 47 căn dinh thự biển The Sapphire Mansions mang đến cuộc sống tựa như những thước phim mô tả về thế giới riêng tư diễm lệ của giới siêu giàu Việt Nam. Ấy là nơi cư ngụ của sự xa xỉ, tại chốn góc biển, chân trời.

Không gian sống nghỉ dưỡng kế bên vịnh kỳ quan, tầm nhìn trực diện biển, hòa cùng thiên nhiên (Ảnh phối cảnh The Sapphire Mansions).

Đón những tia nắng đầu tiên của mặt trời buổi sớm, nhâm nhi hương vị của gió biển, thưởng thức bức tranh hoàng kim của những vạt mây trời, ngày mới tại The Sapphire Mansions sẽ bắt đầu bằng sự kỳ diệu và tài tình của tạo hóa. Còn tài tình của chủ đầu tư DOJI LAND là đưa thiên nhiên kỳ diệu về ngay trước ngưỡng cửa của những căn dinh thự The Sapphire Mansions. Và khi màn trình diễn của hoàng hôn khép lại, mặt trời lùi sau đường chân trời, thành phố lên đèn, dự án nổi bật tại vị trí đắt giá trên bản đồ Hạ Long. The Sapphire Mansions được thiết kế rực rỡ như danh xưng "mắt ngọc hừng đông". Viên đại lam ngọc lấp lánh giữa khung cảnh huy hoàng của thủ phủ du lịch miền Bắc, thành phố biển phồn vinh.

Bên cạnh xúc cảm cùng cảnh quan, chủ nhân dinh thự biển còn được chăm sóc sức khỏe thể chất trong không gian gần gũi với thiên nhiên, giữa môi trường sống tích cực, biệt lập và riêng tư. Nơi một bên đường ranh giới là vịnh biển, đường bao biển hiện đại, một bên là tổ hợp sống - nghỉ dưỡng giàu có, hiện đại tại Hạ Long.

Dinh thự trong tổ hợp sống - nghỉ dưỡng cao cấp tại Hạ Long

Nằm trong tổ hợp "The Sapphire" đẳng cấp, bao gồm khu căn hộ hạng A The Sapphire Residence và dự án căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao Best Western Premier Sapphire Ha Long, The Sapphire Mansions được hưởng toàn bộ hệ thống tiện ích đắt giá từ 2 dự án lân cận. Từ khu dinh thự chỉ mất 5-10 phút để di chuyển đến các trung tâm vui chơi, giải trí, hành chính, y tế, giáo dục trong thành phố: Một phút đến Bệnh viện Quốc tế Vinmec, 2 phút đến công viên Vịnh Rồng, 4 phút đến trung tâm thương mại Vincom, 7 phút đến Sun Wheel, 10 phút đến bãi tắm Hòn Gai...

Bước ra cửa vài bước chân là tới biển, chỉ vài phút là kết nối đến hệ thống tiện ích đắt giá nội - ngoại khu (Ảnh phối cảnh The Sapphire Mansions).

Cùng với tiện ích ngoại khu đồ sộ, The Sapphire Mansions sở hữu tiện ích nội khu đa dạng, phân tầng, vừa đảm bảo sự tiện nghi cho gia chủ, vừa giữ được sự hài hòa về mặt cảnh quan. Tại tầng tiện ích chức năng, dự án đầu tư kỹ lưỡng cho hệ thống phát wifi ngoài trời miễn phí và khu vực sinh hoạt cộng đồng Club House, bao gồm sảnh đón khách, lounge sang trọng, phòng tập gym đa năng, phòng tập yoga, phòng tổ chức sự kiện... Dành cho những khoảnh khắc thư giãn, hòa mình vào cảnh quan, thiên nhiên, The Sapphire Mansions trang bị hệ thống tiện ích trải dài trong 4 khu vườn địa đàng (đường sỏi nghệ thuật, sân chơi trẻ em, sân tập thư giãn ngoài trời, thảm hoa, tiểu cảnh nước, ghế nghỉ, đồi thiền, đường dạo bộ...).

Song hành với đó sự riêng tư, biệt lập được bảo đảm bởi hệ thống an ninh đa lớp, sử dụng các camera CCTV hồng ngoại 24/7 và trung tâm điều khiển thông minh quản lý hoạt động ra/vào với thẻ cư dân và thẻ nhận diện từ xa biển số xe, hệ thống kiểm soát vào/ra tại cổng khu dinh thự kết nối với chuông hình tại gia... Tất cả được thiết kế với mục tiêu gia tăng giá trị hưởng thụ của từng chủ nhân, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu của cộng đồng cư dân dinh thự biển.

"Đối với chủ nhân The Sapphire Mansions, về nhà là về tới vịnh biển, chốn thiên đường riêng tư, nhưng chỉ vài bước chân, đi qua vài con phố đã hòa mình với phố thị phồn hoa. Đây là nơi giới thượng lưu sở hữu cuộc sống đẹp trong từng góc nhìn, tiện nghi trong từng bước chân", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Sống tại The Sapphire Mansions là sở hữu cuộc sống tiện nghi và đẹp trong từng góc nhìn (Ảnh phối cảnh The Sapphire Mansions).

Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam những năm trở lại đây, không ít dự án hạng sang đã được giới thiệu đến thị trường. Mỗi dự án là một viên ngọc quý với vẻ đẹp và giá trị riêng. The Sapphire Mansions, viên đại lam ngọc quý hiếm của DOJI LAND là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho những khách hàng thượng lưu ưa chuộng cuộc sống tại tâm điểm của tâm điểm, tiện nghi nhưng thi vị. Chủ đầu tư DOJI LAND đang áp dụng chương trình bốc thăm với những quà tặng giá trị: Một giải nhất là một xe Mercedes S450 Luxury 2022 trị giá 5,8 tỷ đồng; một giải nhì là một nhẫn kim cương Doji trị giá một tỷ đồng; 2 giải ba gồm mỗi giải 10 cây vàng Doji 9999.

Thông tin dự án

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJI LANDĐơn vị phát triển kinh doanh: Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh Bất động sản Weland

Đại lý phân phối chính thức: Tland, Grand Housing, Nhật Minh Land, Luxy Home, QNG Land, Trust Real, Happy Land

Website: www.thesapphiremansions.com

Hotline: 1800 28 28 25