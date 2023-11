The Privia - Khang Điền và xu hướng chọn nhà gần trường vì tương lai con trẻ

Hiện dự án đã có văn bản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai và chứng thư bảo lãnh của Vietinbank, chính thức mở bán vào ngày 25/11.

Chính sách bán hàng ưu việt

Thấu hiểu và đồng hành cùng giấc mơ an cư của các gia đình, Tập đoàn Khang Điền phát triển The Privia với mức giá hấp dẫn chỉ từ 48 triệu/m2 (tim tường, chưa VAT), chính sách thanh toán ưu đãi không trả lãi, không trả gốc 24 tháng. Chỉ cần vốn tự có 20% giá trị căn hộ, tương đương khoảng 600 triệu đồng ban đầu, hành trình thực hiện hóa ước mơ "có nhà Sài Gòn" trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài ra, nếu có vốn nhàn rỗi, người mua The Privia có thể chọn chương trình thanh toán nhanh 70%, nhận quà tặng lên đến 10% giá trị hợp đồng mua bán bằng tiền mặt.

The Privia giữ nhịp thi công đồng bộ ở cả 3 tháp, xây đến tầng 22/23 mới mở bán (Ảnh: Khang Điền).

Nhà gần trường, tiện muôn đường, bàn giao chất lượng

Nằm trong khu dân cư hiện hữu sầm uất tại phường An Lạc, quận Bình Tân - nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng đều mỗi năm, The Privia hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng xã hội, tiện ích công cộng hoàn thiện, đồng bộ.

Nổi bật nhất là hệ thống trường học đa dạng gồm mầm non Hoa Đào, tiểu học Lê Công Phép, THCS Phú Định, THPT An Lạc, Cao đẳng Giao thông Vận tải TW6… và hàng loạt trường quốc tế như Ngôi Sao Nhỏ, Royal School, Cao đẳng Quốc tế TPHCM.

Lợi thế nhà gần trường giúp phụ huynh có thêm nhiều lựa chọn về môi trường giáo dục tốt nhất cho con (Ảnh: Khang Điền).

Ngoài ra, The Privia liền kề các tuyến đường huyết mạch như Đại lộ Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A, cao tốc TPHCM - Trung Lương…, chỉ 20 phút về trung tâm quận 1 cũng như dễ dàng di chuyển đến các tỉnh Tây Nam Bộ.

The Privia - Khang Điền: Vui sống thảnh thơi nhờ vị trí đa kết nối

Từ The Privia, cư dân chỉ mất 3-5 phút đến bến xe Miền Tây, công viên Phú Lâm, mở rộng ra là các trường đại học danh tiếng cả nước như Đại học Bách Khoa, Đại học Sư Phạm, Đại học Kinh tế. Do đó, The Privia được nhiều phụ huynh miền Tây quan tâm khi có nhu cầu mua nhà cho con học ở TPHCM, cũng như thuận tiện lên thăm con thường xuyên.

The Privia gồm 1043 căn với đa dạng loại hình 1 phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ +1 và 3 phòng ngủ (Ảnh: Khang Điền).

The Privia bắt trọn nhịp sống hiện đại với chuỗi tiện ích mua sắm và giải trí hiện hữu. Sau giờ tan tầm, cư dân có thể tiện đường ghé vào Co.opmart, Mega Market,... hay khu chợ truyền thống An Dương Vương mua thực phẩm chuẩn bị bữa tối, sau đó cùng thư thả dạo bộ tại công viên Lý Chiêu Hoàng (6.000m2) cạnh nhà. Cuối tuần, cả gia đình cũng có thể thảnh thơi mua sắm tại dãy shophouse dưới chân nhà hay đến Aeon Mall vui chơi hoặc cùng nhau xem phim tại rạp Galaxy.

Hệ tiện ích đa năng gồm hồ bơi vô cực dài 50 m, phòng gym, yoga, khu thể thao ngoài trời, vườn BBQ,… đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giải trí, tái tạo năng lượng (Ảnh: Khang Điền).

The Privia được bàn giao hoàn thiện cơ bản đến từ những thương hiệu uy tín như An Cường, Hafele (Đức), Malloca (Tây Ban Nha)... Bên cạnh đó, sự cộng hưởng từ đơn vị phát triển Khang Điền cùng đội ngũ tư vấn kiến trúc - cảnh quan AWP Architect (Singapore), One Landscape (Hong Kong) là bảo chứng chất lượng cho dự án.