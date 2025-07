The Pearl - Nơi tôn vinh nghệ thuật sống của giới tinh hoa

Địa thế bán đảo nghỉ dưỡng

Trên thế đất rộng 24,3ha thuộc đại đô thị Waterpoint 355ha phía Tây TPHCM, được thiên nhiên ưu ái với 1km đường sông Vàm Cỏ Đông êm đềm và hơn 3ha mặt nước kênh đào bao bọc, The Pearl sở hữu địa thế độc tôn hiếm có, tiếp giáp 2 mặt sông nước (double waterfront).

Địa thế tựa như bán đảo nghỉ dưỡng kiến tạo chất sống resort giao hòa cùng thiên nhiên thuần khiết. Thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm cao cấp và khắt khe của giai tầng thượng lưu - những người giàu vốn sống và trải nghiệm, có gu thưởng thức rất riêng, quy hoạch The Pearl không đơn thuần giải bài toán về công năng, mà để trau chuốt cho từng trải nghiệm sống, nuôi dưỡng mạch cảm xúc đầy tinh tế.

Mật độ xây dựng toàn khu chỉ 17%, đề cao tính đặc quyền và riêng tư tối đa. Phần lớn quỹ đất còn lại được tập trung phát triển hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngay trước thềm nhà. Đa lớp công viên, nổi bật với 2ha công viên bên sông, 1ha công viên kênh đào… được bố trí đan xen như những dải lụa xanh bao quanh các cụm tiện ích và tư dinh.

Tại đây, mỗi bước chân là một trải nghiệm đầy thi vị. Mặt nước trong xanh, bầu trời khoáng đạt và thanh âm của thiên nhiên nguyên bản trở thành bản giao hưởng chăm sóc đời sống tinh thần của những chủ nhân xứng tầm.

The Pearl sở hữu địa thế bao bọc bởi hai mặt sông nước (Ảnh: Nam Long).

Đặc quyền thượng khách trong không gian sống

Khi nhu cầu đang dần dịch chuyển từ “thịnh vượng tài chính” sang “thăng hoa trong từng trải nghiệm sống”, giới thượng lưu dành sự ưu tiên cho các trải nghiệm mang tính “fine- living”, không chỉ sống đủ đầy mà là sống sâu sắc. Sự tiện nghi, cảm xúc và gu thẩm mỹ cá nhân hòa quyện thành một chuẩn mực sống tinh tế, tuyển chọn.

Tại The Pearl, chất sống này được thể hiện trọn vẹn thông qua hệ tiện ích đặc tuyển - nơi mọi chi tiết được chắt lọc theo tinh thần: chọn lọc cho chất, trau chuốt cho tinh, đáp ứng mọi nhu cầu từ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng đến tận hưởng riêng tư.

Độc đáo nhất trong quy hoạch phải kể tới cách bài trí hai cụm tiện ích biểu tượng trong cảm thức đối xứng thi vị: Sunrise Canal Clubhouse bên kênh đào đón bình minh và Sunset Clubhouse bên sông thưởng lãm hoàng hôn.

Sunset Clubhouse mang phong cách Địa Trung Hải nằm bên sông Vàm Cỏ Đông (Ảnh: Nam Long).

Dòng chảy thời gian, chuyển động của nắng, gió trở thành chất liệu thiết kế cuộc dạo chơi cảm xúc và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn. Khi ánh ban mai đầu tiên soi rọi xuống kênh đào, cư dân có thể khởi đầu ngày mới bằng các hoạt động thể thao đa dạng: những động tác yoga nhẹ nhàng, những nhịp chèo kayak thong thả hay tản bộ hít căng lồng ngực bầu không khí tươi mới…

Khi mặt trời khẽ chạm vào đường chân trời phía Tây, du thuyền rẽ mặt nước phủ màu hoàng hôn, đưa gia chủ cập bến để đắm mình trong làn nước mát lành của bể bơi vô cực, khép lại buổi chiều yên bình giữa lòng thiên nhiên. Mỗi điểm chạm là một không gian để sống chậm lại, lắng nghe chính mình và gắn kết đồng điệu với gia đình, cộng đồng.

Nâng tầm trải nghiệm sống là các tiêu chuẩn dịch vụ đặc quyền, được quản lý và vận hành bởi đội ngũ chuyên nghiệp, từ đáp ứng các nhu cầu cơ bản thường nhật đến thiết lập các yêu cầu riêng biệt. Chủ nhân The Pearl không chỉ sở hữu một nơi để ở, mà còn là một hệ sinh thái sống được cá nhân hóa. Dù là một giờ thiền sâu tại khu yoga tĩnh tại, hay những phút giây sum họp tại lounge bar & cafe sang trọng, mọi khoảnh khắc đều được nâng tầm, đưa gia chủ trở thành thượng khách ngay tại không gian sống.

Mỗi điểm chạm là không gian khơi mở cảm xúc (Ảnh: Nam Long).

Hệ tiện ích The Pearl còn chú trọng đến thế hệ cư dân nhí, từ cách trẻ thơ được lớn lên cùng thiên nhiên tới cách các tuyến tiện ích mở như hồ bơi, sân thể thao đa năng, sân chơi trẻ em, khu dã ngoại,... khuyến khích trẻ vận động, nâng cao trí tuệ cảm xúc. Một buổi chèo kayak cùng người thân, bữa tiệc BBQ quây quần bên ông bà, bố mẹ và bè bạn dưới tán cây…, những khoảnh khắc bình dị ấy sẽ dần được lưu giữ trong ký ức trẻ thơ, ươm mầm tình yêu thương, sự gắn bó và niềm biết ơn cuộc sống theo năm tháng.

Sự xa xỉ đích thực không đo bằng vẻ ngoài hào nhoáng, mà ở cảm giác được sống trọn vẹn theo cách riêng của mỗi người. The Pearl được kiến tạo từ chính tinh thần đó, vượt qua định nghĩa thông thường về sang trọng, để chạm tới chuẩn mực sống đầy tinh tế. Tại đây, mỗi tư dinh tựa như một không gian phản chiếu tâm hồn và phong thái sống, trở thành “di sản” mang đậm tinh thần và dấu ấn của từng chủ nhân tinh hoa.

The Pearl là phân khu cao cấp nhất đại đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh). Dự án được phát triển bởi Nam Long và đối tác Nhật Bản Nishi Nippon Railroad.

Danh sách đại lý chiến lược phân phối dự án The Pearl gồm: ACE Land, Realhomes, Sàn Nam Long, Greenhomes, An Phú Hải, Metro World, Lux Holdings Việt Nam, Eastern Homes, Đất Xanh Miền Bắc, Khải Minh Land, Purple Home - The One và Homie9.

