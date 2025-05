The Ocean Resort Quy Nhon: Nơi đầu tư trở thành nghệ thuật sống

Vị trí yên nhiên - Giao hoà riêng tư và gắn bó

Tọa lạc trên cung đường biển đẹp bậc nhất khu Nhơn Hội - nơi biển trời bao la giao hòa cùng sắc xanh nguyên sơ của thiên nhiên bản địa, The Ocean Resort Quy Nhon mang đến một không gian yên lành giữa thiên nhiên.

Tổ hợp biệt thự và căn hộ khách sạn được quy hoạch theo phong cách “mê cung xanh” đầy dụng ý, nơi cây cỏ hoà quyện cùng kiến trúc thiết kế. Mỗi ngày, chủ nhân có thể đón gió biển từ hiên nhà, thả mình trong làn nước mát để bình yên thấm vào từng nhịp thở.

The Ocean Resort Quy Nhon mở ra chốn sống đậm chất thiên nhiên.

Không chỉ sở hữu không gian sống yên bình, cư dân còn dễ dàng kết nối đến các danh thắng gần kề như Hòn Khô mộc mạc, Kỳ Co sơn thuỷ hữu tình, Tháp Đôi Chăm - nơi vẻ đẹp nguyên sơ và giá trị văn hóa được gìn giữ vẹn nguyên. Đây không chỉ là điểm đến để khám phá, mà còn là chốn để buông bỏ những ồn ào thường nhật, để tâm trí nghỉ ngơi, cảm xúc được chữa lành, và “chất sống yên” khẽ khàng khơi mở trong vòng tay đất trời Quy Nhơn.

Yên trong thiết kế - Hòa trong kết nối

Với kiến trúc mở hiện đại, tối giản và hài hòa, mỗi căn biệt thự tại The Ocean Resort Quy Nhon được thiết kế để xoá nhoà ranh giới với thiên nhiên - nơi chỉ cần mở cửa là có thể chạm biển, lắng nghe tiếng sóng và đón trọn ánh sáng, gió trời. Các căn hộ khách sạn cũng được tối ưu ô cửa rộng, giúp chủ nhân ngắm trọn sắc trời bình minh và biển xanh ngay từ giường ngủ.

Tại đây nhịp sống chậm lại đưa tâm trí trở về sự an yên thuần khiết.

Không chỉ là nơi sống, đây còn là nơi gắn kết - từ bữa cơm gia đình ấm cúng, khoảnh khắc chơi đùa cùng con trẻ đến những buổi tập gym thư giãn. Giữa không gian yên tĩnh, cư dân vẫn được kết nối tự nhiên với những tâm hồn đồng điệu qua những buổi trà chiều bên hồ, lớp yoga trong Pavilion hồ sen hay các hoạt động gắn kết đầy cảm hứng.

Sự giao hòa giữa kiến trúc, sắc xanh thuần khiết và cộng đồng đã khiến nơi đây vượt ra khỏi khái niệm nghỉ dưỡng thông thường, trở thành một second home - nơi vừa cất giữ những tiện nghi vừa chắt lọc chất sâu sắc mà ai cũng khát khao giữa cuộc đời nhiều biến động.

Bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín, vận hành chuyên nghiệp

Sự an tâm tại đây không chỉ đến từ không gian sống an yên, mà còn được bảo chứng bởi VinaLiving - thương hiệu bất động sản thuộc tập đoàn VinaCapital với hơn một thập kỷ kiến tạo phong cách sống nghỉ dưỡng tại nhà. Mỗi dự án đều chú trọng sự riêng tư, trong lành và tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện trong môi trường biệt lập, an toàn - mang lại giá trị sống bền vững cho cư dân.

Một ngôi nhà thứ hai lý tưởng giúp con người sống khỏe, sống sâu, sống ý nghĩa.

Tổ hợp biệt thự và căn hộ khách sạn còn được vận hành bởi Fusion - Đơn vị vận hành chuyên nghiệp trong lĩnh vực nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, nổi bật với triết lý chăm sóc sức khỏe thân - tâm - trí và sự kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng và văn hóa bản địa.

Dự án cũng đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE với gần 80% diện tích là không gian xanh, tối ưu năng lượng và tài nguyên. Tất cả tạo nên hệ sinh thái sống lý tưởng, nơi hiện tại được tận hưởng trọn vẹn, tương lai được gìn giữ an toàn.

Quy Nhơn - Phát triển có bản sắc

Quy Nhơn đang chuyển mình mạnh mẽ với hàng loạt cú hích hạ tầng, từ tuyến cao tốc Bắc Nam qua Bình Định dự kiến 2/9 hoàn thiện đến việc mở rộng sân bay Phù Cát tăng tần suất chuyến bay để đón du khách trong và ngoài nước. Tầm nhìn phát triển đồng bộ này giúp việc kết nối đến Quy Nhơn ngày càng dễ dàng, thuận tiện cho cả những kỳ nghỉ ngắn ngày lẫn nhu cầu an cư lâu dài.

Dù phát triển nhanh, thành phố vẫn giữ được bản sắc nhờ định hướng quy hoạch bền vững như hạn chế bê tông hóa, ưu tiên bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Chính sự cân bằng giữa hiện đại và nguyên bản ấy đã kiến tạo nên một phong cách sống yên bình, nơi con người được sống sâu, sống thật giữa thiên nhiên thuần khiết và cộng đồng nhân văn.

Giữa thế giới chuyển động không ngừng, The Ocean Resort Quy Nhon là nốt lặng thi vị - lựa chọn mang giá trị tài sản bền vững, đồng thời vun đắp một nếp sống yên bình và sâu lắng. Nơi mỗi ngày trôi qua đều đáng sống, đáng gìn giữ.

Để tìm hiểu kỹ hơn về The Ocean Resort Quy Nhon, bạn có thể ghé thăm Pop-up Gallery diễn ra từ 22/5 đến 22/7 tại Mojo Café & Bistro, 129 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Đây là không gian mang hơi thở vùng biển Quy Nhơn, đón tiếp những người đang tìm kiếm một lựa chọn sống, đầu tư đầy cảm hứng và bền vững.