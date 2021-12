The Gemini kỳ vọng mang đến phong cách sống đẳng cấp tại Bình Dương

Dân trí Thiết kế theo hướngsang trọng, hiện đại, sở hữu hệ sinh thái tiện ích nghỉ dưỡng tại Thuận An, Bình Dương - Tòa tháp The Gemini thuộc phức hợp thương mại và căn hộ Astral City thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư dịp cuối năm.

Nhu cầu không gian sống cao cấp cho giới chuyên gia

Bình Dương là thủ phủ công nghiệp lớn ở Việt Nam với gần 50.000 chuyên gia nước ngoài đang làm việc. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chuyên gia nước ngoài này sinh sống chủ yếu ở TPHCM. Vì tại Bình Dương, các khu vực có chất lượng sống cao, đầy đủ tiện nghi còn hạn chế, chưa đáp ứng hết nhu cầu về không gian sống mà các chuyên gia tìm kiếm.

"Số lượng chuyên gia, lao động cao cấp ở các khu công nghiệp tìm kiếm căn hộ tại Bình Dương rất lớn. Tuy nhiên song hành cùng nhu cầu cũng là đòi hỏi không gian sống sang trọng, đầy đủ tiện ích vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng…Nhưng Bình Dương ít có nơi đáp ứng đầy đủ những yếu tố này", anh Hải, một môi giới căn hộ cao cấp tại Bình Dương chia sẻ.

Do vậy mà nhiều chuyên gia, kỹ sư đã chọn cách "sáng Bình Dương, chiều Sài Gòn", khiến việc di chuyển mất thời gian. Anh Hải nhận thấy, so với người dân địa phương, nhóm lao động cao cấp tại các khu công nghiệp có nhu cầu an cư rất lớn, ước tính cao gấp 8 lần so với người dân địa phương. Trong những năm tới, khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Bình Dương được đẩy mạnh, nhu cầu nhà ở tại các đô thị đang phát triển như Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát... ngày càng lớn và đa dạng.

Ảnh phối cảnh phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City.

The Gemini - Kiến tạo chuẩn mực sống cao cấp tại Bình Dương

Tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, The Gemini là tòa tháp thương mại sở hữu 2 mặt tiền, một mặt tiếp giáp đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất Bình Dương, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường trục ven kênh phía sau dự án.

Nhờ vị trí đắt giá, tâm điểm kết nối với các thành phố lớn, an cư tại The Gemini, cư dân mất khoảng 15 phút kết nối đến TP Thủ Đức - TP Dĩ An - TP Thủ Dầu Một; thuận tiện di chuyển đến Aeon Mall, Lotte Mark, Bệnh viện Columbia, Hạnh Phúc, Becamex, chợ Lái Thiêu…

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đáp ứng không gian sống cao cấp của các chuyên gia, các căn hộ tại The Gemini mang trên mình thiết kế sang trọng và hiện đại được thổi hồn bởi kiến trúc sư Mark Edwards Butler. Với thiết kế kính tràn nguyên khối cùng vị trí tách biệt không bị che chắn về hướng Nam và hướng Tây nên các căn hộ tại The Gemini mang đến tầm nhìn panorama thu trọn cảnh quan thiên nhiên xanh mát và hướng về TPHCM sôi động.

Không gian sống hiện đại và sang trọng tại The Gemini.

An cư tại The Gemini, giới chuyên gia có thể tìm thấy cho mình một cuộc sống với đủ đầy trải nghiệm. Nằm trong tổng thể phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, The Gemini thừa hưởng 1,7 ha cảnh quan và tiện ích nội khu đa dạng với các tiện ích điểm nhấn như dòng suối nhiệt đới dài gần 300m, dọc 2 bên là những con phố với chuỗi boutique shophouse, tiệm hoa, tiệm trà, chuỗi cửa hàng thời trang cao cấp đan xen trong khuôn viên công viên xanh mát rộng lớn.

Khu công viên xanh mát kết hợp các khu trò chơi liên hoàn độc đáo.

Tầng 20 của tòa tháp chính là điểm nhấn mở ra đặc quyền nghỉ dưỡng resort tầng cao dành riêng cho cư dân The Gemini với các tiện ích ở cao độ 100m như hồ bơi chân mây, chuỗi vườn thiền, vườn yoga kết hợp sky bar, BBQ…

Hồ bơi chân mây ở tầng 20 đẳng cấp và hiếm có tại Bình Dương.

Một điểm nhấn tại The Gemini nói riêng hay tổng thể Astral City nói chung chính là không gian sống và các dịch vụ tại tòa tháp được bảo chứng với loạt các thương hiệu uy tín trên thị trường hiện nay. Đó là Phát Đạt - Chủ đầu tư và nhà phát triển dự án, Tập đoàn Danh Khôi - Đơn vị hợp tác đầu tư, DKRA - Tổng đại lý tiếp thị và phân phối, Central - Tổng thầu thiết kế và thi công dự án, Artelia - Tư vấn giám sát xây dựng, AKA - Đơn vị cung cấp giải pháp nội thất cao cấp, Rita Võ - Đại diện phân phối thương hiệu Kohler tại Việt Nam và ngân hàng VPBank tài trợ. CBRE chính là đơn vị quản lý vận hành mang đến tiêu chuẩn cao cấp chuẩn mực quốc tế.

Theo Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án, hiện nay là thời điểm thích hợp để khách hàng lựa chọn đầu tư và an cư tại The Gemini bởi loạt các chính sách ưu đãi đang được áp dụng.

Khách hàng chỉ cần thanh toán 30% đến khi nhận căn hộ, Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay lên đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng

Các khách hàng sở hữu căn hộ The Gemini thời điểm hiện tại còn được chủ đầu tư cam kết lợi nhuận 12%/năm cho đến thời điểm bàn giao nhà.

Astral City - Biểu tượng tâm điểm đô thị hạt nhân

- Trung tâm tư vấn thông tin: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Trường Thịnh