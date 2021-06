The Emerald Golf View thăng hoa cảm xúc sống thượng lưu

Dân trí Không chỉ là nơi để ở, tại The Emerald Golf View cư dân sẽ hòa mình vào một không gian xanh bình yên và đầy cảm xúc thượng lưu. Bên cạnh đó, đây còn là tài sản đầu tư có tiềm năng sinh lời hấp dẫn nhờ xu thế bùng nổ của Bình Dương.

Một phong cách sống tiện nghi đẳng cấp

Nằm trên trục đường kinh tế và công nghiệp lâu đời tại Bình Dương, trục Đại Lộ Bình Dương thuộc Thuận An đang là khu vực được nhiều người ưa thích nhất hiện nay, đồng thời xuất hiện khá nhiều các dự án đẳng cấp để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do đó Khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View được thụ hưởng những tiện ích hạ tầng sẵn có của khu vực.

The Emerald Golf View đang trở thành dự án được đại đa số khách hàng lựa chọn làm nơi an cư bởi sở hữu vị trí lõi trung tâm của Bình Dương.

The Emerald Golf View nằm trong số các dự án đầu tiên tại Bình Dương kiến tạo một không gian sống thượng lưu. Dự án có độ cao 40 tầng, nội thất sang trọng, đầy đủ tiện nghi cho người Bình dương cũng như đông đảo giới chuyên gia, kỹ sư đến làm việc tại địa bàn. Hơn thế nữa, với tầm nhìn ôm trọn sân golf Sông Bé, gia đình và những đứa trẻ sẽ được hít thở bầu không khí thư thái, tràn ngập ánh sáng và dịu mát của khí trời.

The Emerald Golf View còn là nơi thuận lợi để trao đổi công việc hay tiếp đối tác, đặc biệt với người nước ngoài. Với hơn 80 tiện ích 5 sao, trong đó có nhiều tiện ích và công nghệ hiện đại như phòng họp VIP, thư viện, vườn chuyên đề trên cao, mạng wifi mạnh mẽ, hệ thống an ninh nhiều lớp... cư dân The Emerald Golf View sẽ có thể tận hưởng không gian làm việc tại chỗ thật sự hiệu quả, riêng tư, an toàn nhưng vẫn đảm bảo tính tương tác cao với bên ngoài. Điều này càng có ý nghĩa khi nhu cầu làm việc, điều hành doanh nghiệp từ xa của người dân gia tăng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường.

Được xem là thủ phủ công nghiệp miền Nam, Bình Dương đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm gần đây để vươn lên trở thành địa phương giàu có bậc nhất cả nước. Theo khảo sát sơ bộ về mức sống dân cư năm 2020 do Tổng cục Thống kê công bố mới đây, với 7,02 triệu đồng mỗi tháng, Bình Dương chính là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, cao hơn hẳn so với TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Đà Nẵng.

Viễn cảnh đầu tư sinh lời hấp dẫn

Sở hữu vị trí vàng, kiến trúc độc đáo, The Emerald Golf View gây ấn tượng với mức giá vừa tầm với nhiều gia đình trẻ. Đồng hành cùng khách hàng, chủ đầu tư còn đưa gói hỗ trợ tài chính cực kì hấp dẫn. Đơn cử chỉ cần bỏ ra từ 100 triệu đồng ban đầu (tương đương 5%), người mua đã dễ dàng sở hữu một căn hộ chất lượng tại The Emerald Golf View. Sau đó, khách chỉ cần thanh toán 0,75%/tháng và kéo dài trong vòng 19 tháng mới phải trả đủ 30%. Chủ đầu tư còn hỗ trợ hoàn toàn lãi vay và ân hạn nợ gốc cho người mua đến khi nhận được nhà.

Đại lộ Bình Dương được quy hoạch trở thành khu CBD sầm uất của tỉnh Bình Dương.

Dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn cho thấy trong quý I mức độ quan tâm và tìm kiếm bất động sản ở các khu đô thị vệ tinh và các tỉnh lân cận thành phố lớn tăng mạnh so với quý IV/2020 và phản ánh xu hướng dịch chuyển cả nguồn cung và cầu về các thị trường tỉnh. Đối với khu vực các tỉnh, TP lân cận TPHCM mức độ quan tâm cũng tăng lên khá nhiều như Bình Dương 15%. Bên cạnh gia tăng về nhu cầu tìm kiếm cũng như nguồn cung, giá bán ở các khu vực này cũng thiết lập mặt bằng giá mới và tăng lên đáng kể so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh vàng và chứng khoán biến động quá thất thường, các cơ hội kinh doanh khác vẫn còn chưa rõ ràng thì việc bỏ vốn vào thị trường bất động sản đang tăng trưởng mạnh mẽ như Bình Dương có thể là lựa chọn khôn ngoan và an toàn. Theo chuyên gia Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE, Bình Dương dự kiến sẽ vẫn là thị trường chủ lực về căn hộ trong năm nay. Nhiều dự án căn hộ tại Bình Dương đang chào bán giá từ 37-45 triệu/m2 vẫn được hấp thụ rất tốt.

Về lâu dài rất khó để phán đoán nhưng với nhu cầu nhà ở cùng sự phát triển của tỉnh Bình Dương, xu hướng giãn dân của TPHCM, tác động từ việc hình thành TP Thủ Đức, sân bay Long Thành… thì thị trường khu Đông khó có chuyện đứng yên và Bình Dương vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Thậm chí, theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, giá căn hộ Bình Dương có thể sẽ tiếp tục tăng trong năm nay và đạt đến mốc 50-60 triệu/m2 tại những dự án cao cấp.

Hình ảnh tiến độ thi công thực tế của The Emerald Golf View tháng 5 đang xây dựng tầng 6.

Hiện dự án đang xây dựng đến tầng 8, đảm bảo tiến độ bàn giao nhà vào quý IV/2022 theo đúng cam kết với khách hàng. Đây là dự án có tốc độ xây dựng nhanh nhất tại thị trường Bình Dương với chất lượng thi công được đảm bảo bởi nhà thầu Coteccons.

Thông tin chi tiết liên hệ ngay:

Kinh doanh tiếp thị: DKRS

Hotline: 0938 395 666

Website: www.theemerald-golfview.vn

Trường Thịnh