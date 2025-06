The Aristo và những tiềm năng vượt trội thu hút giới đầu tư

Giấc mơ hiện hữu

Hiện quỹ đất nội đô Hà Nội ngày càng hạn chế, quy hoạch đô thị giãn dần ra các vùng ven. Tọa lạc ngay tâm điểm phát triển mới, kết nối trực tiếp với trục Vành đai 3 - “xương sống” giao thương liên vùng, The Aristo đón đầu chu kỳ tăng trưởng của thị trường bất động sản (BĐS) và được quan tâm nhờ quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng hoàn thiện đến những tiện ích nâng cao chất lượng sống.

Được ví như một “di sản truyền đời”, The Aristo nằm trong The Manor Central Park - khu đô thị quy hoạch mở, đang được xem là biểu tượng sống đẳng cấp khu vực Tây Nam Hà Nội.

Hội tụ những tinh hoa, The Aristo được giới kinh doanh BĐS và các sàn ví von: “Đẹp như một giấc mơ”. Để hiện thực hóa giấc mơ ấy, chỉ cần 35% vốn ban đầu, nhà đầu tư có cơ hội sở hữu một căn Shop-Villa. Giấc mơ càng rõ nét hơn khi chính sách hỗ trợ khoản vay lên tới 65% giá trị cho thời hạn vay 20 năm với 36 tháng đầu không phải trả gốc, lãi.

Các ngân hàng như Vietcombank, BIDV… đồng hành cùng dự án, trở thành “lá chắn” tài chính giúp nhà đầu tư vững tâm đón đầu chu kỳ tăng giá.

Chính sách hỗ trợ tài chính giúp nhà đầu tư tiến gần hơn với cơ hội sở hữu The Aristo.

Chính sách ưu đãi vượt trội

Nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm đã nhìn ra tiềm năng khi biết lịch sử tăng giá qua các năm tại khu đô thị 4 năm liên tiếp được vinh danh là “Dự án đáng sống”. Đây là cơ hội để sở hữu một sản phẩm bất động sản độc bản hàng hiệu.

Mới đây, chủ đầu tư Aristo công bố chính sách chiết khấu thêm lên tới 2% cho 15 khách hàng thanh toán nhanh 95% giá trị sản phẩm. Chính sách “mua trước, trả sau” cũng mở ra cơ hội cho nhà đầu tư tìm kiếm biên độ tăng giá dài hạn, nhất là trong bối cảnh giá trị bất động sản cao cấp tăng bền bỉ qua các năm.

Chính sách ưu đãi còn dành riêng cho những nhà đầu tư trong cùng gia đình muốn tích sản song hành: giảm trực tiếp 1% giá trị cho tất cả căn khi mua từ 2 căn trở lên.

Đặc biệt, khách hàng giao dịch sớm còn được hưởng mức giá hấp dẫn với các gói quà tặng giá trị như 1 thẻ Marriott Club và 3 năm phí quản lý, quyền chọn căn đẹp, vị trí tối ưu,… Với số lượng Shop-Villa giới hạn trong khi thị trường khan hiếm sản phẩm cùng phân khúc, những đặc quyền chỉ dành cho những nhà đầu tư quyết đoán sớm.

Bảo chứng cho gia sản truyền đời

Giống như các phân khu thuộc The Manor Central Park, The Aristo khẳng định vị thế với pháp lý minh bạch.

Anh Hùng Thắng, một nhà đầu tư lâu năm chia sẻ: “Nhìn dãy Shop-Villa xanh mát, tôi nhận ra đây không chỉ là ngôi nhà để ở hay cho thuê. Nó khẳng định vị thế, là mảnh ghép chiến lược để dòng tiền tiếp tục sinh lời. Tôi đang cơ cấu lại danh mục đầu tư và có thể sẽ lựa chọn The Aristo, vì tôi muốn đặt nền móng phát triển cho con cháu mình tại đây, nơi liền kề môi trường giáo dục hàng đầu như Dwight School Hanoi”.

Shop-Villa tại The Aristo là chiến lược đầu tư tài chính dài hạn dành cho người dẫn đầu.

Giống anh Hùng Thắng, những nhà đầu tư sành sỏi quyết định xuống tiền không chỉ vì vị trí hay tiện ích không gian sống, mà còn là những “lá chắn” pháp lý và cơ hội phát triển giáo dục, định hướng, tạo nền tảng cho thế hệ tương lai.

Với The Aristo, các căn Shop-Villa trở thành tài sản truyền đời, không chỉ mang đến cuộc sống tiện nghi, gia tăng giá trị cho người sở hữu mà còn mang đến niềm tự hào, hãnh diện cho các thế hệ sau. Đây được xem là phân khu tinh hoa nhất thuộc khu đô thị đáng sống The Manor Central Park được phát triển bởi Bitexco - thương hiệu bất động sản danh tiếng, gắn liền với nhiều công trình biểu tượng tại Việt Nam như Bitexco Financial Tower, khách sạn JW Marriott Hà Nội hay chuỗi khu đô thị hạng sang mang thương hiệu The Manor.

Đúng người, đúng thời điểm

Thị trường bất động sản đang phục hồi, song số lượng dự án mới ra mắt lại phân tán trên nhiều thị trường vùng ven. Việc xác định thị trường trọng điểm để đầu tư đang khiến NĐT phải nghiêm túc chọn lựa những cơ hội an toàn, chắc thắng. Sản phẩm đã được khẳng định qua thời gian với khả năng sinh lời bền bỉ đang được các nhà đầu tư hướng đến: BĐS thương mại cao cấp, thấp tầng trong nội đô.

Hội tụ tinh hoa của 2 giá trị sống song hành: giá trị giao thương cùng không gian sống đẳng cấp, Shop-Villa The Aristo được khách hàng có tư duy tài chính sắc bén đặc biệt quan tâm không chỉ do số lượng hữu hạn mà còn được mở bán đúng thời điểm thị trường nội đô khan hiếm nguồn cung.

The Aristo là mảnh ghép trong danh mục đầu tư của những chủ nhân có tư duy tài chính sắc bén và tầm nhìn dài hạn.

Khi quyết định sở hữu một bất động sản cao cấp, khách hàng không chỉ mua một ngôi nhà mà còn là phong cách sống được cá nhân hóa. Bên cạnh đó, chính sách bán hàng được “đo ni đóng giày” với kế hoạch tài chính của khách hàng chính là "chìa khóa vàng" cho mỗi thương vụ thành công.