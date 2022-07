The 9 Stellars kỳ vọng thành tâm điểm thị trường bất động sản khu Đông

Đô thị thông minh nâng tầm chuẩn sống

Gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, SonKim Land ghi dấu thành công với hàng loạt dự án hạng sang tại TPHCM như The Metropole Thủ Thiêm, Serenity Sky Villas, The Nassim... Các dự án này khi giới thiệu ra thị trường đều góp phần kiến tạo những chuẩn mực sống mới hướng đến các khách hàng thành đạt trong xã hội như doanh nhân, trí thức, giới hoạt động nghệ thuật…

Tương tự, với The 9 Stellars, SonKim Land cũng đang dành nhiều tâm huyết phát triển dự án mang tính tiên phong theo mô hình đô thị thông minh hướng đến tương lai. The 9 Stellars có quy mô 16,5 ha tọa lạc ngay mặt tiền đường Hoàng Hữu Nam, trung tâm thành phố Thủ Đức. Đây là khu vực sở hữu hệ thống hạ tầng đang chuyển mình nhanh chóng, tạo ra động lực để phát triển thành một thành phố thông minh, thành phố sáng tạo sánh ngang tầm quốc tế.

The 9 Stellars - một trong những dự án tiên phong tại Việt Nam được phát triển dựa trên hệ sinh thái đô thị thông minh của Qualcomm.

The 9 Stellars được hưởng lợi lớn khi kết nối trực tiếp depot Long Bình của metro Bến Thành - Suối Tiên, Bến xe Miền Đông mới, xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và nhất là tuyến Vành đai 3 đang chuẩn bị khởi công. Nhờ đó, từ The 9 Stellars dễ dàng di chuyển đến các khu vực lân cận hoặc vào trung tâm quận 1 chỉ trong khoảng 20-30 phút.

Sonkim Land đã hợp tác với những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản như NQH Architects, Land Sculptor (Thái Lan - thiết kế cảnh quan), ICIC (thiết kế cơ điện), ADA (thiết kế nội thất), Qualcomm (Mỹ - tư vấn phát triển đô thị thông minh)… Các thương hiệu này là bảo chứng cho đẳng cấp của The 9 Stellars khi đưa vào khai thác vận hành.

Chủ đầu tư cho biết, The 9 Stellars là dự án tiên phong ứng dụng công nghệ đô thị thông minh của Qualcomm tại Việt Nam. Nhờ đó, cư dân sẽ được trải nghiệm các tiện ích hiện đại như hệ thống đậu xe thông minh; xe bus tự hành nội khu; kiosk thông tin và hệ thống chiếu sáng thông minh; hệ thống an ninh thông minh; hệ thông cảm biến, quan trắc, cảnh báo tình trạng không khí, nước; hệ thống thu gom rác thông minh và hiệu quả… Tất cả đều được vận hành và kiểm soát dựa trên công nghệ IoT tiên tiến nhất của Qualcomm và hạ tầng kết nối 5G.

Dấu ấn The Alpha At The 9 Stellars

Theo quy hoạch, The 9 Stellars cung cấp cho thị trường khoảng 120 căn biệt thự, 3.000 căn hộ và diện tích văn phòng làm việc. SonKim Land đang tiếp tục giới thiệu phân khu The Alpha với các sản phẩm căn hộ đang được nhiều khách hàng quan tâm.

The Alpha At The 9 Stellars với hệ thống tiện tích hoàn chỉnh không gian sống sang trọng, tinh tế và kết nối thân thiện với thiên nhiên bên ngoài.

Theo SonKim Land, phân khu The Alpha như một dấu ấn nổi bật của The 9 Stellars khi được đầu tư thiết kế trau chuốt, hướng đến cung cấp cho các chủ nhân một không gian sống sang trọng, tinh tế và kết nối thân thiện với thiên nhiên bên ngoài. Từ mỗi không gian căn hộ, chủ nhân đều có thể phóng tầm mắt bao quát mảng xanh rộng lớn bao quanh.

Mật độ xây dựng của The Alpha tại The 9 Stellars giới hạn 28%. Phần lớn diện tích dự án dành để kiến tạo một môi trường sống xanh và hệ thống tiện ích cao cấp, xứng tầm dành cho những cư dân thành đạt. Bên cạnh đó, cộng đồng The 9 Stellars còn được thụ hưởng môi trường sống trọn vẹn với mảng xanh lên đến 700 ha từ công viên văn hóa, sân golf. Hồ sinh thái tự nhiên gần 4,5 ha liền kề.

The Alpha tại The 9 Stellars sẽ bàn giao căn hộ hoàn thiện cơ bản với các thiết bị nhà bếp, thiết bị vệ sinh, đồ nội thất, khóa cửa cao cấp của các thương hiệu danh tiếng như Halefe, Kohler… Kết hợp với hệ sinh thái tiện ích thông minh của toàn khu đô thị, căn hộ The Alpha At The 9 Stellars hứa hẹn càng trở nên hoàn mỹ, là nơi nâng tầm trải nghiệm sống và mang lại giá trị cho các chủ nhân.

Một lợi thế khác của The Alpha At The 9 Stellars là bên cạnh hệ thống tiện ích hoàn chỉnh của khu đô thị như trung tâm thương mại, trường học, công viên trung tâm, hồ cảnh quan còn tích hợp những tiện ích dành riêng như hồ bơi tràn bờ, phòng gym - spa, phòng sinh hoạt cộng đồng, công viên, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, cửa hàng 24h, nhà hàng - café, khu nướng BBQ… và an ninh được đảm bảo nghiêm ngặt.

Ra bên ngoài khu đô thị, trong vòng 5-10 phút di chuyển cư dân có thể tiếp cận loạt tiện ích như hệ thống trường học quốc tế, Đại học Fulbright, Làng đại học Quốc gia TPHCM; khu công nghệ cao Thủ Đức; khu du lịch Suối Tiên; các TTTM Vincom MegaMall Thảo Điền, MM Mega Market, Big C; Trung tâm tài chính Thủ Thiêm; Trung tâm thể dục thể thao Rạch Chiếc; sân golf Thủ Đức; bệnh viện Vinmec, Phúc An Khang…

Đại diện của SonKim Land cho biết, The Alpha At The 9 Stellars được đầu tư chỉn chu nhưng sẽ có giá bán hấp dẫn so với mặt bằng thị trường bất động sản TPHCM. Kèm theo đó, công ty còn đưa ra chương trình thanh toán ưu đãi giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ. Cụ thể, khách hàng sẽ chỉ phải đóng 25%; 45% còn lại được ngân hàng cho vay ân hạn gốc và lãi từ ngày giải ngân cho đến khi nhận nhà.