“Thành phố Ánh sáng” Eurowindow Light City - Biểu tượng sống mới của xứ Thanh

Đại lộ Ánh sáng di sản và Công viên Ánh sáng là điểm nhấn nổi bật của dự án, hứa hẹn trở thành không gian văn hóa, giải trí và check-in (chụp ảnh) của Thanh Hóa.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định một trong những khâu đột phá chiến lược là xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Đồng thời, Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, bền vững và giàu bản sắc xứ Thanh. Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, việc huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư phát triển các khu đô thị mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Dự án Eurowindow Light City là minh chứng cho định hướng đó.

Với quy mô sử dụng đất lên tới gần 176ha, tổng mức đầu tư gần 13.000 tỷ đồng, đây là một trong những dự án khu đô thị có quy mô lớn, được quy hoạch bài bản với định hướng trở thành một khu đô thị xanh, hiện đại, một “Thành phố Ánh sáng” bên bờ sông Mã.

Dự án không chỉ cung cấp đa dạng các sản phẩm nhà ở cao cấp như biệt thự, liền kề, shophouse, chung cư, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che mà còn hội tụ đầy đủ các tiện ích, công trình hạ tầng xã hội thiết yếu như: trường học liên cấp, công viên cây xanh và khu thương mại dịch vụ...

Đại lộ Ánh sáng Di sản tiên phong tại Việt Nam

Trong quy hoạch của Eurowindow Light City, Đại lộ Ánh sáng được xem là “xương sống” cảnh quan, dài khoảng 3km, chạy xuyên suốt khu đô thị. Không chỉ đóng vai trò giao thông nội khu, tuyến đại lộ được thiết kế như một không gian trải nghiệm thị giác quy mô lớn, hoạt động mạnh về đêm và tạo hiệu ứng nhận diện thương hiệu cho toàn khu vực.

Đại lộ Ánh sáng trở thành điểm đến thu hút người dân địa phương và khách du lịch (Ảnh: CĐT).

Điểm nổi bật là cách tổ chức ánh sáng theo chủ đề, có kịch bản và phân tầng cảm xúc rõ ràng. Tuyến đầu tiên sử dụng tông vàng ấm với các cụm quả cầu ánh sáng gợi liên tưởng đến bình minh. Tuyến giữa là “dòng sông ánh sáng” bảy sắc cầu vồng, tạo cao trào thị giác. Tuyến cuối chuyển sang sắc lam tím với hệ đèn LED mô phỏng dải ngân hà, mang lại không gian huyền ảo.

Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ đại lộ vận hành như một sân khấu ánh sáng ngoài trời. Hệ thống spotlight, laser đa tầng và công nghệ chiếu sáng 3D đồng bộ giúp các cụm công trình nghệ thuật trở nên nổi bật. Tại các nút giao, bốn cụm chủ đề gồm “Dòng sáng nắng vàng”, “Tháp ánh sáng”, “Suối tre mơ màng” và “Chim Tiên khổng lồ” được bố trí xuyên suốt, tạo nên chuỗi điểm nhấn liên hoàn.

Yếu tố di sản Đông Sơn được lồng ghép xuyên suốt tuyến đại lộ. Các cổng ánh sáng trống đồng và chim lạc được thiết kế quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hologram để tạo hiệu ứng chuyển động. Hình ảnh chim lạc xuất hiện trên đỉnh cổng, trong khi mặt trống đồng phía dưới phát sáng rực rỡ, mang lại trải nghiệm thị giác mới lạ cho người xem.

Cầu ánh sáng “Chim tiên dệt sáng” kết nối hai tuyến phố thương mại được trang trí bằng hệ thống đèn nghệ thuật, tái hiện hình tượng chim tiên và cầu vồng bằng hiệu ứng chuyển động liên tục.

Việc đầu tư một đại lộ ánh sáng quy mô 3km ngay trong khu đô thị cho thấy xu hướng phát triển mới: lấy không gian công cộng làm trung tâm, từ đó kích hoạt hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch nội khu. Đại lộ không chỉ phục vụ cư dân mà còn có khả năng thu hút du khách và người dân địa phương đến tham quan, chụp ảnh check-in, trải nghiệm.

Công viên Ánh sáng - không gian tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam

Nếu Đại lộ Ánh sáng thiên về trình diễn và tạo hiệu ứng thị giác, thì Công viên Ánh sáng được định vị là không gian tương tác - nơi công nghệ và văn hóa truyền thống kết hợp theo cách trực quan.

Công viên Ánh sáng tương tác độc đáo bậc nhất Việt Nam là không gian giải trí hiện đại, nơi thiên nhiên và nghệ thuật ánh sáng hòa quyện với di sản Đông Sơn (Ảnh: CĐT).

Công viên xây dựng hành trình trải nghiệm mang tên “Ngược dòng tìm sáng”, gồm bốn chặng: “Chim Lạc nhặt nắng”, “Bí ẩn Trống Đồng”, “Muôn luồng ánh sáng” và “Ánh sáng bất tận”. Mỗi chặng là một không gian sắp đặt kết hợp âm thanh, ánh sáng, công nghệ cảm biến, cho phép người tham quan tương tác trực tiếp thay vì chỉ quan sát.

Thông qua ngôn ngữ ánh sáng và hiệu ứng đa tầng, các biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn như chim lạc, trống đồng, họa tiết mặt trời được tái hiện dưới hình thức hiện đại. Hành trình khép lại tại Tháp Tinh hoa Ánh sáng - công trình được thiết kế như điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nơi ánh sáng trở thành biểu tượng của sự tiếp nối và phát triển.

Trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng chú trọng yếu tố trải nghiệm và giải trí về đêm, mô hình công viên ánh sáng tương tác được xem là hướng đi phù hợp với nhu cầu của giới trẻ và các gia đình. Đây cũng là phân khúc còn khá mới tại các tỉnh, thành ngoài Hà Nội và TPHCM.