Thắng Lợi Land ra mắt dự án phố thương mại Sài Gòn Town

Tọa lạc 3 mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực - Cao Thị Mai - đường dự phóng Nguyễn Văn Tiến, ngay trung tâm hành chính thị trấn Tân Trụ, Sài Gòn Town nằm trong khu vực được ví như "trái tim" kết nối mọi nhịp đập của di chuyển, giao thương, văn hóa bản địa của Long An.

Lấy ý tưởng từ "Sài Gòn không ngủ", đêm hoa lệ và những dãy nhà kinh doanh ở phố Bùi Viện, Thắng Lợi Land kiến tạo nên một Sài Gòn thu nhỏ trong lòng thị trấn Tân Trụ.

"Sài Gòn Town - Phố thương mại không ngủ - sẽ là nơi kinh doanh, buôn bán kết hợp các loại hình dịch vụ, giải trí phục vụ cho hơn 80.000 người dân thuộc huyện Tân Trụ và các khu vực lân cận", đại diện doanh nghiệp hào hứng nói.

Hình 3D dự án Sài Gòn Town. Dự án vừa chính thức công bố ra thị trường ngày 6/7 (Ảnh: Thắng Lợi Land).

Chủ đầu tư dự án là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Vinatown, Thắng Lợi Land (công ty thành viên của Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi ) là đơn vị phát triển dự án. Trước đó, Thắng Lợi Group đã triển khai dự án khu đô thị Tân Trụ Riverside Market, trong đó có cụm trung tâm thương mại chợ Tân Trụ đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Đơn vị đang triển khai dự án chợ Lạc Tấn (West Market Lạc Tấn) và khu phố thương mại Sài Gòn Town. Cả 3 dự án có bán kính rất gần nhau, đều nằm trong trung tâm thị trấn Tân Trụ và được quy hoạch đồng bộ, khéo léo tạo thành một quần thể thương mại, dịch vụ, tiện ích bổ sung cho nhau, phục vụ cho người dân trong khu vực và lân cận.

Dự án trung tâm chợ Tân Trụ đã đi vào hoạt động, bao xung quanh là những dãy nhà shophpouse đang dần hoàn thiện (Ảnh: Thắng Lợi Land).

Với Sài Gòn Town, dự án chỉ có 75 sản phẩm nhà phố thương mại (shophouse), được thiết kế với phong cách Địa Trung Hải kết hợp tân cổ điển - mang dáng dấp sang trọng của những tòa biệt thự kiểu Pháp, gợi lên sự độc đáo, ấn tượng. Hơn 50% shophouse của dự án có 2 mặt shop - nhà có thể kinh doanh. Phần shophouse còn lại thuộc mặt đường Nguyễn Trung Trực - 100% shophouse có vỉa hè rộng 11 m. Diện tích vỉa hè lớn dễ dàng mở rộng không gian giao thương và thu hút khách hàng, mang lại tiềm năng kinh doanh vượt trội từ những ngành hàng cần trưng bày sản phẩm như: quần áo, cafe, shop hoa, nội thất. Sài Gòn Town hiện đã có giấy phép xây dựng, đã khởi công và thi công dự án. Công trình dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành vào quý II/2023.

Tại sự kiện, Thắng Lợi Land đã ký kết với 9 đại lý: Phát Hưng Real, Thắng Lợi Miền Nam, Era Việt Nam, Thắng Lợi Long An, Thắng Lợi Tây Nguyên, Hana Realty, ACB Land, Winhouse, Keyone Land phân phối dự án. Đây chính là những đại lý chiến lược đã đồng hành cùng Thắng Lợi Land triển khai nhiều dự án trước đó như The Sol City, The Diamond City, Young Town Tây Bắc Sài Gòn … và sắp tới sẽ tiếp tục đồng hành với dự án The Win City - dòng sản phẩm cao tầng với mức giá hướng đến nhu cầu ở thật, dự kiến trên dưới một tỷ đồng.

9 đại lý chiến lược cùng phân phối dự án Sài Gòn Town ngày 6/7/2022 (Ảnh: Thắng Lợi Land).

Theo đánh giá của đơn vị phát triển dự án cùng các đại lý, Sài Gòn Town là dự án tiềm năng vì là lõi bất động sản trung tâm thị trấn, nằm trong tam giác tăng trưởng vùng - lên đô thị loại IV vào năm 2030. Hiện huyện Tân Trụ nằm trong quy hoạch Tiểu vùng II - vùng phát triển đô thị. Theo quy hoạch, thị trấn Tân Trụ đang đầu tư nâng cấp lên đô thị loại IV, Lạc Tấn được đầu tư phát triển hướng đến đô thị loại V vào năm 2030. Tam giác tăng trưởng của huyện gồm: Thị trấn Tân Trụ - Lạc Tấn - An Nhựt Tân. Tân Trụ hiện có một khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp. Trong tương lai, hoàn chỉnh phát triển đô thị Lạc Tấn theo chuẩn loại V, Khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp và đô thị thị trấn Tân Trụ.