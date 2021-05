Thái Hòa - một trong những nơi "hút sóng" đầu tư bất động sản ở xứ Nghệ

Dân trí Với lợi thế là tâm điểm phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Nghệ An, thị xã Thái Hòa đang từng bước ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, hứa hẹn sẽ gia tăng sức nóng và thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư.

Từ định hướng lên thành phố đến tâm điểm đầu tư bất động sản xứ Nghệ

Được coi là đô thị hạt nhân, động lực phát triển của vùng Tây Bắc Nghệ An, Thị xã Thái Hòa có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. Việc quy hoạch Thị xã Thái Hòa lên thành phố, đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Nghệ An giai đoạn đến năm 2025 là bước đi quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của toàn tỉnh Nghệ An.

Với lợi thế là trung tâm, đầu mối giao thương buôn bán, là cửa ngõ quan trọng nhất của vùng Tây Bắc xứ Nghệ, là nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các vùng như: Quốc Lộ 48A, 48E, 48D, 15A, tuyến đường Thái Hòa - Hoàng Mai,… sẽ có sức ảnh hưởng to lớn đến giá trị các sản phẩm bất động sản, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, đồng thời mở ra cơ hội lớn để thị trường bất động sản có những bước tiến khởi sắc.

Thị xã Thái Hòa từng bước phát triển và hoàn thiện cơ sở hạ tầng

Ngoài ra Thái Hòa còn hấp dẫn giới đầu tư bất động sản bởi sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, làm thay đổi rõ nét bộ mặt của đô thị với những khu phố kinh doanh sầm uất, nhà cao tầng san sát, dịch vụ vui chơi giải trí ăn uống tấp nập…

Cùng với việc đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, thị xã Thái Hòa còn triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng; xây dựng một diện mạo hoàn toàn mới cho thị xã Thái Hòa trong tương lai.

Thái Hòa trở thành điểm đầu tư lý tưởng của các "ông lớn" bất động sản

Theo thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 2,23 lần; tổng thu ngân sách tăng 1,86 lần; giá trị tăng thêm bình quân đầu người cũng tăng 1,65 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%. Phong trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Thị xã Thái Hòa là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới."

Nhìn từ góc độ đầu tư, Thái Hòa vẫn đang là một vùng đất mới, còn nhiều tiềm năng khai phá. Với định hướng phát triển đưa thị xã Thái Hòa lên Thành phố giai đoạn 2025-2030 sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng và tạo đà phát triển kinh tế cho địa phương

Một trong những nơi đầu tư bất động sản lý tưởng của các "ông lớn"

Với quy hoạch trở thành Thành phố, Thái Hòa đang gấp rút phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và hiện đại, tạo động lực để thu hút nguồn vốn đầu tư. Chính yếu tố này sẽ là "cú hích" cho việc phát triển bất động sản nơi đây và tạo tiền đề cho việc tăng giá bất động sản trong tương lai gần.

Thành phố tương lai được kỳ vọng sẽ thu hút được lượng đầu tư lớn, kéo theo sự gia tăng cư dân nhiều nơi về sinh sống, làm việc, tạo ra cơ hội giải quyết việc làm và góp phần nâng cao thu nhập và mức sống của người dân, tạo đà cho kinh tế địa phương có bước phát triển đột phá. Từ đó, nhu cầu về nhà ở, địa điểm kinh doanh, giá trị bất động sản theo đà tăng cao, thị trường địa ốc đứng trước cơ hội bứt phá.

Tổ hợp nhà phố thương mại tại khối 8, phường Long Sơn đã hoàn thiện và đi vào khai thác

Thực tế cho thấy, bất kể địa phương nào trên cả nước, khu nào được quy hoạch lên Thành phố, nơi đó sẽ trở thành "tâm điểm" thu hút đầu tư của giới đầu tư bất động sản. Thái Hòa cũng không phải là ngoại lệ. Lên thành phố, đồng nghĩa với việc giá trị bất động sản ở Thái Hòa sẽ được nâng lên tầm mới.

Giấc mơ trở thành là trung tâm kinh tế- văn hóa- xã hội và khoa học kỹ thuật đồng thời cũng là đầu mối kết nối giao thông của vùng Tây bắc với các huyện ven biển Nghệ An đang đến rất gần, khi đó, Thái Hòa sẽ là "miền đất hứa" với các nhà đầu tư tài ba và có cái nhìn chiến lược.

Xuân Định - Trường Thịnh