Thách thức và cơ hội cho thị trường bất động sản

Sự thanh lọc của thị trường giúp các dự án nằm trong hệ sinh thái tiện ích đa dạng "lên ngôi" (Ảnh: Imperia Smart City).

Thanh lọc thị trường để phát triển

Những câu chuyện bán nhà "trên giấy" khiến không ít người "ngậm đắng nuốt cay" khi bỏ ra nhiều tiền nhưng hàng chục năm chưa thấy nhà hay gặp phải những chủ đầu tư "nói một đằng làm một nẻo". Đến giờ, khi nhắc lại, nhiều nhà đầu tư vẫn "ám ảnh" về thời kỳ bong bóng nhà đất năm 2008 bởi chỉ trong một năm, giá đất đã đảo chiều liên tục, tăng chóng mặt rồi giảm nhanh.

Không gian xanh mướt tại Công viên mặt trời - dự án Imperia Grand Palza Đức Hòa.

Tuy nhiên, sau nhiều biến động, thị trường bất động sản (BĐS) đã dần điều chỉnh và thiết lập một quỹ đạo mới bền vững hơn. Cả nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu mua ở thật đều cẩn thận, yêu cầu cao hơn về tính pháp lý, mức độ hiện hữu của dự án.

Nhà nước cũng ban hành nhiều chính sách để điều phối thị trường như: Siết tín dụng, siết tình trạng phân lô bán nền. Xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục khi dòng tiền đổ vào địa ốc mạnh và lớn.

Theo một số chuyên gia kinh tế, không đáng lo ngại với tín hiệu như siết phân lô bán nền, siết tín dụng hay việc xử lý sai phạm của lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản. Những chủ đầu tư mang tính chộp giật, phát triển dự án nóng quá mức so với năng lực tài chính cần phải được thanh lọc. Việc thanh lọc sẽ giúp thị trường trong sạch hơn, thông tin trở nên công khai, minh bạch hơn. Điều này đảm bảo thị trường được chấn chỉnh phù hợp cũng như phát triển bền vững.

Imperia Smart City mang đến tổ ấm cho gia đình trẻ với hệ tiện ích phong phú.

Song song với đó, hơn 2 năm dịch bệnh vừa qua cũng chính là phép sàng lọc mạnh mẽ cho cả nhà đầu tư và chủ đầu tư. Những chủ đầu tư có năng lực bao gồm cả năng lực tài chính, quản trị, nhân lực mới có thể tồn tại được.

Bất động sản có "gu" lên ngôi

Tâm lý của người mua nhà thay đổi nhiều sau đại dịch. Tại các thành phố lớn, thị trường ghi nhận nhu cầu gia tăng đối với các dự án dân cư diện tích lớn, được quy hoạch đồng bộ, chú trọng môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh. Từ đó có thể nhận thấy, các dự án ra hàng hiện nay cần phải có "gu", mang lại những giá trị thực mới chinh phục được khách hàng.

Sự kiện ra mắt tòa The Lake Premium - dự án Imperia Smart City ngày 26/6 đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khách hàng.

Các ông lớn trong ngành BĐS hiện nay đều phát triển gắn liền với những thương hiệu, dòng sản phẩm chuyên biệt, được định hình phong cách riêng. Đơn cử như Sun Group nổi bật với thương hiệu BĐS cao cấp Sun Grand City. Tập đoàn Sunshine gắn liền với các dòng sản phẩm chuyên biệt như: Sunshine Apartel, Sunshine Premier hay điển hình như nhà phát triển BĐS MIKGroup từng có những bước đi táo bạo khi xây dựng dòng sản phẩm mang thương hiệu Imperia.

Từ việc tạo dấu ấn từ mô hình "vườn trong phố" với dự án Imperia Garden và "vườn chân mây" tại dự án Imperia Sky Garden (Hà Nội), MIKGroup đã nâng cấp dòng Imperia thành những sản phẩm cao cấp và hợp thời. Trong đó, dự án Imperia Smart City tại khu vực phía Tây Hà Nội thời gian vừa qua liên tục lập kỷ lục về lượng giao dịch bởi sở hữu vị đắc địa gần công viên, hồ điều hòa nơi trung tâm đại đô thị.

Imperia Smart City cũng là dự án hiếm hoi ngay trong lòng đô thị nhưng được phủ xanh đa lớp, cùng với hệ thống tiện ích "all in one" từ trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại với điểm nhấn là Công viên Thể thao quy mô hàng đầu Đông Nam Á và hàng loạt tiện ích mới lạ ngay trong lòng đô thị.

Một góc Phố Đông tại dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa hứa hẹn sẽ trở thành điểm mua sắm và checkin ấn tượng tại thị trấn Hậu Nghĩa (Đức Hòa, Long An).

Tiếp tục tư duy sáng tạo - đột phá, đầu tháng 4/2022, MIKGroup ghi dấu ấn với lối đi khác biệt tại dự án shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hòa. 426 căn shophouse trong quy mô hơn 11 ha được MIKGroup dày công nghiên cứu thành tâm điểm "thịnh vượng" mới. Đó không chỉ là nơi kinh doanh buôn bán, mà còn là điểm hẹn về văn hóa, nghệ thuật và giải trí đặc sắc, mang đến giá trị nối dài trong tương lai cho cả nhà đầu tư, khách hàng thuê và chủ sở hữu.

Bên cạnh dòng sản phẩm thương hiệu Imperia, MIKGroup đã đưa tiêu chuẩn sống hạng A vào căn hộ The Matrix One (Mỹ Đình, Hà Nội), trở thành dự án thu hút ở khu vực phía Tây hiện nay. The Matrix One sở hữu công viên - hồ điều hòa quy mô 14ha cùng hệ sinh thái tiện ích hạng A phục vụ mọi nhu cầu của cuộc sống thượng lưu như: Khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, shophouse thời thượng, trường học quốc tế, bể bơi giữa tầng không, spa chăm sóc sắc đẹp, phòng tập gym hiện đại… ngay trong khuôn viên tổ hợp.

2 tòa tháp hạng A cao 43 tầng The Matrix One vừa trao chìa khóa căn hộ hạng sang cho những chủ nhân thượng lưu đầu tiên. Đa số khách hàng hài lòng với chất lượng hoàn thiện và hệ tiện ích đa dạng tại Dự án.

Chủ đầu tư cho biết, với những bước đi đầy đột phá, đưa ra những sản phẩm có chất, có "gu" riêng và hợp thời đã giúp các dự án cao cấp và hạng sang của MIKGroup vượt qua những cuộc thanh lọc khắt khe của thị trường. Đó cũng chính là lý do các dự án do MIKGroup phát triển luôn chiếm sóng mỗi khi ra mắt, đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng có nhu cầu ở thực và các nhà đầu tư.