Tây Hồ Tây: Căn hộ có xu hướng tăng giá

Giá căn hộ tăng

Theo Savills Việt Nam, giá trung bình toàn thị trường Hà Nội ở thời điểm quý II vừa qua đã cán mốc 91 triệu đồng/m2, tăng 40% so với cùng kỳ 2024.

Thị trường căn hộ Tây Hồ Tây đang ghi nhận mức giá ở ngưỡng cao (Ảnh: CĐT).

Nguyên nhân dẫn tới trạng thái giá căn hộ có nhịp điều chỉnh là do quỹ đất trung tâm khan hiếm, chi phí sử đụng đất theo bảng giá đất mới tăng khiến khó có thể giảm giá; triển vọng từ hạ tầng đô thị mở rộng; chi phí đầu vào (vật liệu, lãi vay, thi công…) tăng khiến doanh nghiệp định giá cao để đảm bảo bài toán lợi nhuận.

Tây Hồ Tây nổi bật trong bức tranh chung của thị trường Hà Nội nói trên. Savills ghi nhận giá căn hộ tại Tây Hồ Tây tăng nhanh hơn mặt bằng chung từ năm 2021 đến giữa năm vừa qua. Trong đó, giá căn hộ sơ cấp tại khu Tây Hồ Tây tăng 27%, khu Bắc Từ Liêm (cũ) tăng 21% mỗi năm, trong khi mức tăng trung bình toàn thành phố là 17% một năm.

Theo số liệu Batdongsan.com.vn, tốc độ tăng giá tại đây cao hơn các khu vực khác 7-15%/năm. Trong 5 năm qua, khoảng 1.500 căn hộ hàng hiệu được mở bán, hầu hết có tỷ lệ hấp thụ cao. Trong quý I, phân khúc căn hộ tại khu vực Tây Hồ đã ghi nhận mức giá sơ cấp trung bình 185 triệu đồng/m2. Đây là mức giá cao nhất tại Hà Nội, đồng thời khu vực này cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng giá ấn tượng, đạt 40% theo năm.

Sở hữu vị trí chiến lược, khu vực Tây Bắc Thủ đô được quy hoạch thành trung tâm hành chính - ngoại giao và kinh doanh mới, quy tụ nhiều dự án cao cấp tầm vóc quốc tế như: đại đô thị Ciputra, Starlake, Ngoại giao đoàn, trụ sở 11 cơ quan bộ ngành, Đại sứ quán Hàn Quốc, trung tâm R&D Samsung, tổ hợp không gian sáng tạo CMC - CMC Creative Space Hanoi, trung tâm thương mại quy mô lớn Westlake Square Hanoi, Thiso Mall…

Tây Hồ Tây cũng được hưởng lợi lớn từ loạt dự án giao thông trọng điểm. Các tuyến vành đai 2, 2.5 và 3 đã hoàn thiện, giúp kết nối thuận tiện tới khu phố cũ và sân bay quốc tế Nội Bài. Đại lộ Tây Thăng Long dài 33 km dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 10, rút ngắn thời gian di chuyển về phía Tây Hà Nội.

Khu vực này sẽ có hai tuyến Metro đi qua: tuyến số 2 (Nhổn - Trần Hưng Đạo) và tuyến số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), với các ga đặt tại Tây Hồ Tây. Đây là điều kiện để khu vực phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), từ đó nâng cao giá trị bất động sản.

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp Tây Hồ Tây

Nhờ định hướng trở thành CBD mới của Hà Nội (Central Business District - trung tâm kinh doanh mới), các dự án hạng sang tại Tây Hồ Tây được giới đầu tư tập trung quan tâm, trong đó có Jade Square - dự án ra mắt trong quý III với pháp lý minh bạch.

Jade Square gia tăng nguồn cung hơn 700 căn hộ chung cư cao cấp cho Tây Hồ Tây (Ảnh: CĐT).

Với vị trí liền kề các tuyến vành đai, đại lộ Tây Thăng Long và hai tuyến Metro trọng điểm, Jade Square không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng đồng bộ mà còn nằm trong vùng lõi phát triển của trung tâm ngoại giao - hành chính - kinh doanh mới của Hà Nội.

Jade Square được định vị là dự án căn hộ cao cấp, kết hợp phong cách kiến trúc hiện đại và không gian xanh mở. Toàn bộ dự án được thiết kế theo triết lý “living square”, mang đến một không gian sống được định hình từ ba giá trị cốt lõi: sự đẳng cấp của cộng đồng, tiện nghi trong từng khoảnh khắc và bền vững cho tương lai.

Nơi đây, mỗi căn hộ vừa là chốn an cư sang trọng, tiện nghi, vừa kết nối cùng hệ tiện ích đa tầng nâng cao trải nghiệm sống như: khối đế thương mại, trường học, bể bơi nước nóng, quảng trường, khu vui chơi trẻ em, thiếu niên và người già, công viên nội khu cùng hệ tiện ích tầng mái: đài quan sát, kính viễn vọng, khu BBQ, khu dạo bộ, yoga - thiền, hệ thống trạm sạc nhanh cho xe điện tại tầng hầm...

Tất cả hướng đến một cộng đồng cư dân tinh hoa, nơi hội tụ của giới trí thức, chuyên gia và doanh nhân…, cùng nhau giao lưu, kết nối và nâng tầm chuẩn mực sống sang, đồng thời kiến tạo sự phát triển bền vững cho đa thế hệ.

Hệ tiện ích đa tầng nâng cao trải nghiệm cho cư dân Jade Square (Ảnh: CĐT).

Dự án được Việt Á Bank hỗ trợ chính sách vay ưu đãi tốt nhất với thời gian vay lên đến 50 năm và tỷ lệ vay vốn 85% giá trị căn hộ, tức chỉ với 15% vốn tự có là khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán và được hỗ trợ miễn lãi trong 2 năm đầu tiên.

Ông Nguyễn Minh Hải, một nhà đầu tư cá nhân, nhận định: “Jade Square có lợi thế vừa là sản phẩm ở thực nhờ tiện ích vượt trội, vừa là cơ hội đầu tư”.

Với nguồn cung hạn chế trong bối cảnh nhu cầu ngày càng tăng, Jade Square - với vị trí chiến lược, hạ tầng kết nối toàn diện, thiết kế hiện đại và cộng đồng cư dân tinh hoa - đang mở ra cơ hội cho những khách hàng muốn đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.