Tậu nhà cho con học đại học

Mua nhà: Một tài sản - 2 mục tiêu

Biết điểm thi của con trai, cả gia đình chị Nguyễn Thị Ngân (TP Biên Hòa) vỡ òa trong vui sướng. Với 29 điểm tổ hợp, con chị gần như đã "chắc suất" vào đại học theo nguyện vọng. Vợ chồng chị bàn nhau tranh thủ lên TPHCM tìm hiểu thông tin để sớm mua cho con một căn hộ, chuẩn bị cho 4 năm học phía trước.

Chị Ngân cho biết, vợ chồng chị quyết định mua nhà cho con vì vừa muốn làm quà ghi nhận nỗ lực của con, vừa xây dựng nền tảng vững chắc, an tâm hơn con khi sống xa nhà. "Mua nhà nhìn thì tưởng chi tiền to nhưng cho con đi thuê nhà hàng tháng cũng tốn không ít chi phí. Mai mốt học xong cháu có cái nhà trong tay, đi làm ở thành phố cũng sẽ ổn định, vững vàng hơn", chị Ngân nói.

TP Thủ Đức nơi tập trung nhiều trường đại học lớn của TPHCM quy tụ nhiều dự án bất động sản (Ảnh phối cảnh minh họa dự án Vinhomes Grand Park).

Sau 2 ngày đi khắp các sàn giao dịch tìm hiểu dự án, gia đình chị cũng tìm được căn hộ ưng ý gần trường, có đầy đủ tiện ích, mô hình căn hộ hiện đại phù hợp với sở thích của tân sinh viên.

Khác với chị Ngân, gia đình ông Ngọc Lân (Q Tân Phú) từ nhiều năm đã định hướng cho con gái theo học một trường đại học quốc tế danh tiếng tại TPHCM. "Năm nay tôi được biết trường sẽ khánh thành cơ sở chính tại TP Thủ Đức, vừa hay con sắp vào đại học nên gia đình tìm mua nhà, chuẩn bị sẵn cho con đi học", ông cho biết.

Theo ông Lân, mua nhà thời điểm này không chỉ giải quyết bài toán đi lại hàng ngày thuận lợi mà sẽ đảm bảo an ninh, con được sống trong môi trường hiện đại, văn minh quốc tế sẽ rất tốt cho tương lai.

Không gian sống lý tưởng là nơi không chỉ để ở mà còn đáp ứng mọi nhu cầu (Ảnh phối cảnh minh họa tại dự án Vinhomes Grand Park).

Ngoài căn hộ để ở, nhiều người mua cũng cho rằng đây là phương án đầu tư tiềm năng. Ông Ngọc Lân phân tích, một ngôi nhà sau 3-5 năm sử dụng, nếu con cái không thích hoặc có kế hoạch khác thì tài sản bán đi vẫn có giá. Trong khi gửi tiền vào các kênh đầu tư khác thì nhiều rủi ro, trong khi con cái đi học vẫn phải trả tiền thuê nhà hàng tháng.

The Beverly Solari - "rổ hàng" được quan tâm

Trong số những dự án đang mở bán trên thị trường, The Beverly Solari tại Vinhomes Grand Park nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh.

Nằm ngay cửa ngõ đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức), The Beverly Solari hưởng lợi từ vị trí tâm điểm giáo dục với 20 trường đại học hàng đầu xung quanh, nổi bật như Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Fulbright, Đại học Công an, Đại học FPT…

Từ đây, chỉ mất 10 phút đến ga metro, khu công nghệ cao, 20 phút tới làng Đại học Quốc gia… Cư dân dễ dàng đi học, đi chơi bằng xe điện VinBus tới hầu hết các điểm đến trong thành phố.

The Beverly Solari nằm tại vị trí chiến lược trong lòng Vinhomes Grand Park (Ảnh phối cảnh minh họa).

Về không gian sống, The Beverly Solari theo đuổi phong cách sống đậm chất nghỉ dưỡng bờ Tây nước Mỹ hiện đại, phóng khoáng được thể hiện bằng các tiện ích thời thượng. Trong đó, nổi bật là đại lộ Rodeo trải dọc qua cả 3 phân khu The Oasis, The Tropical, The Sunset và quảng trường Golden Eagle. Bên trong từng phân khu là bộ 3 công viên với hồ bơi ngoài trời độc đáo cùng cảnh quan đậm chất Mỹ như: Đồi Beverly Hills, vườn cọ nhiệt đới Honolulu, vườn San Marino, suối bậc cảnh quan, hàng chà là… tái hiện cuộc sống thượng lưu, phóng khoáng.

Tiện ích nội khu đậm chất nghỉ dưỡng đẳng cấp (Ảnh phối cảnh minh họa).

Cư dân The Beverly Solari còn hưởng trọn hệ tiện ích all-in-one của Vinhomes Grand Park với hạ tầng tiện ích, dịch vụ đầy đủ, hiện đại hàng đầu TPHCM, từ trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Bệnh viện đa khoa Vinmec, tới hệ thống công viên 36 ha, cùng hàng nghìn tiện ích như hồ bơi, sân thể thao ngoài trời…

Chủ đầu tư cho biết, dự án có chính sách bán hàng linh hoạt và tiện lợi dành cho người mua. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn một trong 2 gói hỗ trợ: Ngân hàng hỗ trợ cho vay 80% giá trị căn hộ với mức hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng, hoặc ngân hàng cho vay 100% với mức lãi suất 0% trong 24 tháng. Cả 2 gói có mức ân hạn nợ gốc tới 48 tháng. Ngoài ra, khách hàng khi mua căn hộ tại The Beverly Solari - Vinhomes Grand Park còn nhận được các ưu đãi voucher mua xe VinFast có giá trị lên đến 200 triệu đồng.