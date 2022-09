Tập đoàn Thắng Lợi Group khảo sát và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Đây là sự kiện nằm trong chuyến công tác tại Nhật Bản của đoàn công tác tỉnh Long An để thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư từ các Tập đoàn Nhật Bản và kết nối với các tập đoàn tại tỉnh Long An.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hai nước đang hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023). Sự kiện có sự tham gia của chính quyền Long An, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An tại Nhật Bản (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Tham gia cùng đoàn công tác tỉnh Long An có đại diện lãnh đạo Tập đoàn Thắng Lợi Group - một trong những tập đoàn đang đầu tư và phát triển nhiều dự án có quy mô, được quy hoạch khoa học tại Long An. Trước đó, đoàn đã có chuyến đi thăm và làm việc tại một số nơi tại nước sở tại nhằm học hỏi những tinh hoa, công nghệ của nước bạn, ứng dụng vào mô hình hoạt động tại Việt Nam.

Trong thời gian công tác tại Nhật Bản từ ngày 4/9 - 10/9, đại diện Tập đoàn Thắng Lợi Group đã có những buổi đến thăm và làm việc với một số doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản đã và đang đầu tư tại Việt Nam. Trong số đó, Sumitomo Forestry là một trong những đối tác quan trọng mà Tập đoàn Thắng Lợi Group đặc biệt quan tâm và đang có những bước xúc tiến hợp tác, đầu tư trong thời gian tới.

Tại buổi gặp gỡ vào chiều ngày 5/9, hai doanh nghiệp đều bày tỏ mong muốn về sự hợp tác lâu dài trên cơ sở phát triển bền vững, bảo vệ môi trường thông qua việc mang đến những giải pháp công trình, thiết kế xanh. Đại diện Tập đoàn Thắng Lợi Group nhấn mạnh, việc tiếp thu, kế thừa những tinh hoa, công nghệ từ đối tác Sumitomo Forestry hứa hẹn sẽ chắp thêm đôi cánh cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong tương lai.

Tiếp đó, trong ngày 7/9, Tập đoàn Thắng Lợi Group đã có buổi đến thăm và tìm hiểu mô hình hoạt động của viện dưỡng lão Shiratori (Nhật Bản), việc học hỏi mô hình và hình thức vận hành của Shiratori dược xem là bước đầu để Tập đoàn Thắng Lợi Group tiếp tục phát huy, mở rộng quy mô hoạt động sang các lĩnh vực khác trong thời gian tới.

Trong ngày, đoàn cũng đã có buổi tham quan, nghiên cứu Viện nông lâm nghiệp Nhật Bản Tsukuba, tìm hiểu chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào điều kiện tại Việt Nam nhằm mang đến những sản phẩm nông sản Organic, chất lượng cao cho mảng bất động sản nông nghiệp xanh mà tập đoàn đang tập trung mở rộng trong thời gian gần đây.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Thắng Lợi Group tham gia sự kiện xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản (Ảnh: Thắng Lợi Group).

Trong khuôn khổ của hội nghị, đại diện ban lãnh đạo tập đoàn cũng đã có những trao đổi về lĩnh vực phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại thị trường Long An.

Ông Nguyễn Thanh Quyền - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thắng Lợi Group cho biết, Long An là địa phương sở hữu nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển nhưng lại chưa được khai thác đúng mức. Nhật Bản có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, đặc biệt là ứng dụng khoa học - công nghệ trong kinh doanh, sản xuất. Việc học tập các tinh hoa từ Nhật Bản để ứng dụng cho phát triển các hoạt động kinh doanh sản xuất sẽ giúp nền kinh tế Long An phát triển vượt bậc. Chính vì thế, hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại giữa Long An - Nhật Bản được xem là một trong những bước tiến quan trọng trong việc tăng cường hợp tác về nguồn lao động và đầu tư, đưa nền kinh tế giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và tỉnh Long An nói riêng phát triển lên một tầm cao mới.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An cho biết địa phương này có lực lượng lao động dồi dào với hơn 1 triệu người, trong đó hơn 72% được đào tạo nghề. Hiện nay, Long An cũng đang có hơn 130 Tập đoàn Nhật Bản đang đầu tư tại địa phương. Theo ông, với mối quan hệ giữa hai địa phương như hiện nay, chính quyền tỉnh Long An sẽ dành sự hỗ trợ đặc biệt cho các tập đoàn khi đến đầu tư tại địa phương.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng, mở ra bước tiến mới trong mối quan hệ song phương trong việc đầu tư, phát triển kinh tế xã hội giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung và tỉnh Long An nói riêng. Dự kiến, trong những ngày tới, đoàn công tác sẽ có những chuyến đi thăm và làm việc tại một số địa phương tại Nhật Bản nhằm giao lưu, học hỏi công nghệ, tinh hoa của nước bạn trước khi trở về nước.