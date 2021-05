Tân Thời Đại - Đại lý phân phối độc quyền shophouse dự án Sun Premier Village Primavera

Dân trí Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối bất động sản và sự am hiểu sâu sắc các dòng sản phẩm cao cấp, Tân Thời Đại đã đạt doanh số "hàng ngàn tỷ" với các sản phẩm của chủ đầu tư Sun Group chỉ trong chưa đầy 1 năm gia nhập thị trường.

Tân Thời Đại liên tiếp khẳng định vị thế vững chắc với bảng thành tích kinh doanh chói lọi tại Sun Group cùng dòng sản phẩm "triệu USD" hàng đầu như Sun Grand City Thụy Khuê Residence, Sun Plaza Cầu Mây, Sun Onsen Village,.. Đặc biệt, tại thị trường Sun Group tại Phú Quốc, Tân Thời Đại đã nắm giữ vị trí top 3 đại lý phân phối dự án trong năm 2020.

Tiếp bước thành công từ việc hợp tác phân phối, tháng 5/2021, Tân Thời Đại được tín nhiệm trở thành đại lý phân phối độc quyền dòng sản phẩm shophouse Địa Trung Hải thuộc dự án Sun Premier Village Primavera. Đây là mốc son cho sự hợp tác bền vững chủ đầu tư Sun Group và đại lý, đồng thời là cơ hội để Tân Thời Đại mang đến tay khách hàng siêu phẩm shophouse mặt biển đầu tư sinh lời duy nhất của thị trường bất động sản Phú Quốc nói chung và Nam đảo nói riêng.

Shophouse Sun Premier Village Primavera - "Hòn Ngọc" sinh lời có 1-0-2 tại Nam đảo Phú Quốc

Tọa lạc tại khu vực bờ biển phía Tây Nam đảo Ngọc, sản phẩm shophouse thuộc dự án Sun Premier Village Primavera sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm" khi nằm giữa lòng tổ hợp du lịch thương mại cùng nhiều công trình biểu tượng tầm cỡ như: Cầu Hôn, Sân khấu ánh sáng Vortex, Central Village…. đặc biệt là cáp treo vượt biển dài nhất thế giới với hàng triệu lượt khách tham quan và sử dụng cáp treo mỗi năm, đồng thời, mặt tiền hướng biển giúp cho shophouse hưởng trọn vẹn những giá trị kinh tế - nghỉ dưỡng - du lịch đến từ vị thế "Tựa sơn hướng hải".



Bên cạnh đó, giá trị của dòng sản phẩm này đến từ thiết kế có một không hai chưa từng xuất hiện tại Phú Quốc. Lấy cảm hứng kiến trúc từ thiết kế Amalfi phóng khoáng của những khối nhà cao tầng trải dài trên vách đá ngoạn mục bên bờ biển dài xanh ngọc, rực rỡ màu sắc và lung linh trong nắng; shophouse Sun Premier Village Primavera được thiết kế đa chức năng theo địa thế giật cấp, các mặt hướng ra biển với diện tích đất 124m2, xây 4-5 tầng, mặt tiền rộng lên đến 8m, chủ nhân shophouse có thể kinh doanh đủ mọi loại dịch vụ phục vụ khách du lịch mà không bị giới hạn công năng sử dụng. Đặc biệt, sự kỳ công trong công tác hoàn thiện cũng được thể hiện qua lớp sơn mặt ngoài, nếu ở những sản phẩm thông thường khác chỉ cần dùng từ 2 đến 3 lớp sơn để hoàn thiện mặt ngoài thì những căn shophouse Sun Premier Village Primavera lại được ưu ái sử dụng nghệ thuật "Theming giả cổ". Các họa sĩ đã dành rất nhiều thời gian để trau chuốt cho mặt tiền của những căn shophouse, có tới 9 lớp sơn cao cấp được sử dụng để cho ra được những tác phẩm nghệ thuật "trường tồn với thời gian" đầy mê hoặc - trở thành điểm check in số 1 cho tín đồ yêu du lịch tại Nam đảo Phú Quốc.

Ngoài ra, do nằm trong thị trấn Địa Trung Hải nên dự án còn được hưởng lợi trọn vẹn từ hệ sinh thái đa dạng của Sun Group tại Nam đảo, từ các khu nghỉ dưỡng quy mô đẳng cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc Resort, Curio Collection by Hilton, New World Phu Quoc Resort … đến các khu vui chơi giải trí sôi động của Sun World Hòn Thơm Nature Park. Chỉ một bước chân tới muôn vàn tiện ích, shophouse Sun Premier Village Primavera chắc chắn là lựa chọn hàng đầu, một nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo dành cho các gia đình, vừa tận hưởng nghỉ dưỡng, vừa là nguồn thu nhập thụ động bền vững qua nhiều thế hệ.

Trong bối cảnh nguồn cung shophouse hạn chế, các chuyên gia đầu tư đánh giá tiềm năng sinh lời của thị trấn Địa Trung Hải có thể lên tới 12 -15%/năm với vị trí đắc địa, kiến trúc độc đáo, hệ thống tiện ích đa dạng. Sản phẩm nhanh chóng lọt mắt giới đầu tư "sành sỏi" trên thị trường với tốc độ "lấp kín" bảng hàng vô cùng ấn tượng. Quỹ căn mặt biển cuối cùng tại dự án hứa hẹn mang lại cho chủ nhân sở hữu một cơ hội sinh lời vượt trội, đầu tư chắc thắng.

Trường Thịnh