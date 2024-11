Tận hưởng chất sống Pháp sang trọng trong lòng Vinhomes Ocean Park

Vị trí độc tôn

Vừa được hé lộ, phân khu The Paris thuộc The Metropolitan (Vinhomes Ocean Park) đã thu hút giới đầu tư địa ốc tại thị trường phía Đông Hà Nội. Sức hút mạnh mẽ của sản phẩm hàng hiệu này đến từ nhiều yếu tố. Trong đó, vị trí đắc địa bậc nhất khu vực, biến The Paris trở thành tọa độ an cư và đầu tư, được lòng cả khách ở thực và nhà đầu tư.

Theo đó, The Paris nằm ngay mặt đường Lý Thánh Tông, kết nối trung tâm quận Gia Lâm tương lai cùng tuyến metro 8 hiện đại đã được quy hoạch và 2 trục đường Hải Đăng - Đại Dương dẫn tới trung tâm của đại đô thị. Nhờ đó, từ phân khu căn hộ, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới các tiện ích điểm nhấn, như Đại học VinUni, tòa văn phòng TechnoPark, biển hồ Crystal Lagoon, Vincom Mega Mall… Việc đi vào trung tâm Hà Nội qua nút giao Cổ Linh hay kết nối tới các tỉnh thành lân cận nhờ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Quốc lộ 5A cũng thuận lợi.

Vị trí độc tôn của The Paris còn thể hiện ở việc phân khu này là tâm điểm về giáo dục của đại đô thị. Bao quanh The Paris là hàng loạt hệ thống giáo dục chất lượng quốc tế, như trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Brighton College, Dewey và nhiều cơ sở giáo dục khác đang được xây dựng.

The Paris thuộc tâm điểm thượng lưu Metropolitan, siêu kết nối với các tiện ích nội, ngoại khu (Ảnh: Vinhomes)

Nhờ lợi thế về vị trí, 5 tòa căn hộ trong phân khu The Paris cũng mang tới cho cư dân đặc quyền tận hưởng tầm view panorama đắt giá. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể hướng ánh nhìn trực diện về phía công viên hồ San Hô xanh mát, phân khu The Zurich phồn hoa hay thu trọn vào tầm mắt cảnh quan cả thành phố lung linh về đêm.

Nhận định về tiềm năng của The Paris, anh Nguyễn Xuân Toàn, môi giới nhiều năm kinh nghiệm tại khu vực phía Đông Hà Nội, cho biết ngay cả trong thời điểm thị trường khó khăn nhất, các căn hộ tại Vinhomes Ocean Park vẫn được người mua ưa chuộng khi có lợi thế vị trí tốt, hạ tầng phát triển, kết nối đồng bộ, chưa kể số lượng ít ỏi.

"Không chỉ đem đến cho cư dân những đặc quyền sống đỉnh cao, The Paris còn mang lại tiềm năng tăng giá tốt và khả năng thanh khoản cao. Những khách hàng trót bỏ lỡ cơ hội hoặc từng thắng lớn với các quỹ căn The Zurich, The Beverly hay The London tại The Metropolitan, càng có lý do để trông chờ giỏ hàng này", anh Toàn phân tích.

Sống chất Pháp giữa lòng Đô thị ở tốt nhất thế giới

Được ví như một bản hòa ca lãng mạn của cảnh quan và kiến trúc, phân khu The Paris là dự án hiện thực hóa nguồn cảm hứng thiết kế đến từ Kinh đô ánh sáng - Paris của nước Pháp.

Các tòa căn hộ trong phân khu được xây dựng theo phong cách kiến trúc Haussmann độc đáo với những nét chạm trổ tinh xảo cùng chi tiết mái vòm đặc trưng. Bên trong từng căn hộ, lối kiến trúc duy mỹ này cũng được thể hiện nổi bật ở các họa tiết trang trí ban công, các khung cửa sổ lớn tạo nên không gian rộng mở, tràn đầy năng lượng.

Ngoài ra, vẻ đẹp Pháp hào hoa cũng hiện diện đậm nét ở hệ thống cảnh quan nội khu, kết hợp hài hòa cùng thiên nhiên xanh mát, tạo nên một chốn sống hoa lệ, thanh bình.

Trong khi những công trình biểu tượng như Quảng trường Eiffel, vườn xích đu cổ tích, bể bơi Ocean… gợi nhắc về nét đẹp thơ mộng của thành phố cổ kính Paris thì hệ thống mặt nước và vườn xanh nối nhau sẽ mang đến cho cư dân không gian sống trong lành, thư thái.

Cư dân sẽ được tận hưởng "chất sống Paris" suốt 365 ngày trong năm khi dạo bước trên con phố đầy chất thơ, thảnh thơi ngồi nhâm nhi tách cà phê tại các chòi nghỉ và ngắm nhìn dòng người qua lại... Đây cũng là những điều xa xỉ mà tầng lớp trí thức, thành đạt vẫn luôn mong ước tìm kiếm giữa nhịp sống đô thị nhanh và đầy áp lực như hiện nay.

Sở hữu bộ sưu tập tiện ích đẳng cấp, The Paris kiến tạo phong cách sống thượng lưu cho các gia chủ tinh hoa (Ảnh: Vinhomes).

Hướng tới mục tiêu giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống, The Paris cũng mang tới hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, nổi bật với khu vực tập gym, phòng tập golf 3D, phòng tập yoga dây… Cư dân phân khu còn được hưởng đặc quyền tại hàng nghìn tiện ích chăm sóc sức khỏe - vui chơi - mua sắm hiện đại, đồng bộ của Ocean City như Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, vũ trụ giải trí Grand World, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park…

Với sự hợp tác toàn diện của Vinhomes và Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) cùng những lợi thế vượt trội về vị trí, cảnh quan và tiện ích đẳng cấp, The Paris hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống chất lượng đỉnh cao, trở thành siêu phẩm an cư và đầu tư của giới tinh hoa.