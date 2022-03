Tầm vóc của Sun Property nhìn từ chính sách hậu mãi tại Sun Premier Village Primavera

Nhận ưu đãi khủng, đón mùa vàng du lịch

Được biết đến với lối kiến trúc Địa Trung Hải lãng mạn, hào hoa, tái hiện hình ảnh thị trấn Amalfi, miền Nam Italy, Sun Premier Village Primavera là điểm đến hấp dẫn ở Phú Quốc, thu hút tín đồ xê dịch suốt thời gian qua.

Năm 2022, để thổi hồn cho những khu phố thương mại đậm chất nghệ thuật này, Sun Property (thành viên Sun Group) công bố tung ra một loạt gói chính sách hậu mãi dành cho chủ sở hữu Sun Premier Village Primavera, hướng tới mở cửa kinh doanh, khai thác đồng loạt các shophouse, đón sóng phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt năm 2022.

Sun Property chi hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ chủ sở hữu shophouse Sun Premier Village Primavera.

Gói hỗ trợ tiềm năng dành tặng chủ sở hữu một phần chi phí hoàn thiện shophouse, tương ứng mức hỗ trợ 2-4 triệu đồng/m2 xây dựng tùy theo vị trí shophouse. Chương trình áp dụng cho shophouse hoàn thiện, mở cửa kinh doanh trước ngày 30/11/2022 và duyệt trình kinh doanh tối thiểu 24 tháng. Tổng giá trị chương trình ưu đãi lên tới hơn 500 tỷ đồng.

Không chỉ có các gói hỗ trợ chi phí thi công xây dựng, Sun Property cam kết hỗ trợ chủ sở hữu shophouse tìm kiếm đối tác, thương hiệu uy tín về triển khai hoạt động kinh doanh tại Sun Premier Village Primavera - không thu phí môi giới.

Bên cạnh đó, chủ sở hữu có thể đẩy mạnh hợp tác chéo với các đối tác của Sun Group, nội bộ Sun Group, bao gồm việc mở văn phòng đại lý bất động sản, phòng vé, công ty lữ hành, showroom nội thất…

"Thị trấn Địa Trung Hải" hướng tới trở thành tâm điểm giải trí - nghỉ dưỡng - mua sắm tầm cỡ quốc tế.

Chia sẻ về mục tiêu của gói hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Lan Quyên, Phó tổng giám đốc Kinh doanh Bất động sản Thương mại của Sun Property cho biết, chính sách hỗ trợ thúc đẩy chủ shophouse nhanh chóng triển khai và đưa vào vận hành những nhóm ngành dịch vụ quan trọng như lưu trú, F&B, spa, thời trang, nghệ thuật, du lịch - lữ hành. Đây là bước tiến mạnh mẽ trên hành trình biến Phú Quốc nói chung, khu vực "Địa Trung Hải" nói riêng thành điểm đến sôi động, hấp dẫn trước thềm du lịch hồi phục sau dịch bệnh.

"Chính sách này cũng là minh chứng cho việc Sun Property thực hiện cam kết là sẽ luôn đồng hành cùng chủ sở hữu ngay cả khi dự án đã được bàn giao", bà Nguyễn Thị Lan Quyên khẳng định.

Chiến lược đồng hành cùng nhà đầu tư

Sự đồng hành của Sun Property đối với chủ sở hữu bất động sản không chỉ dừng lại ở các gói hỗ trợ và việc kết nối đối tác kinh doanh. Trong định hướng sắp tới, chủ đầu tư này sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động hấp dẫn để thu hút khách du lịch, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho tất cả các loại hình dịch vụ tại Sun Premier Village Primavera.

Trước đó, ngay trong giai đoạn gặp khó khăn vì dịch bệnh, Sun Property nói riêng và Sun Group nói chung đã tổ chức nhiều sự kiện đình đám để tăng sức hút cho điểm đến "Thị trấn Địa Trung Hải" như đại nhạc hội Countdown chào năm mới, show thời trang Fashion Voyage #3, lễ hội Giáng sinh tại "bảo tàng nghệ thuật" Sun Signature Gallery…

Với mô hình 3 "chân kiềng": Du lịch nghỉ dưỡng (Sun Hospitality), vui chơi giải trí (Sun World), bất động sản cao cấp (Sun Property), các hệ sinh thái 3S Sun Group đã định vị những điểm sáng mới trên bản đồ bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam. Trong đó, Phú Quốc được đánh giá là một trong những thị trường trọng điểm nhất để phát triển kinh doanh thương mại nhờ lợi thế của điểm đến.

Sun Group tổ chức nhiều sự kiện đình đám để tăng sức hút cho điểm đến.

Vị trí tâm điểm kết nối với toàn bộ hệ sinh thái vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng giúp Shophouse Sun Premier Village Primavera đón trọn dòng khách đến mua sắm, trải nghiệm, ăn uống, sử dụng các dịch vụ du lịch. Đó là dòng khách lưu trú ở quần thể nghỉ dưỡng 5 sao bên Bãi Kem, cư dân và du khách tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, du khách trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park… Ngay nội khu "thị trấn Địa Trung Hải" đã và đang hoàn tất chuỗi công trình biểu tượng hứa hẹn là điểm check in sáng giá: Tháp đồng hồ, Sun Signature Gallery, Cầu Hôn, Sun Signature Show…

Song song đó, Sun Property sẽ tiếp tục đồng hành cùng chủ sở hữu ngay cả sau khi bàn giao bằng các chính sách hỗ trợ. Hệ sinh thái Sun Group đang "thay da đổi thịt" từng ngày và sẽ không ngừng bổ sung những công trình biểu tượng mới, chuỗi sự kiện lễ hội quy mô đẳng cấp hơn để bồi đắp thêm cho sự sôi động của Sun Premier Village Primavera, thu hút nhiều hơn nữa du khách trong, ngoài nước. Sun Premier Village Primavera, với sức hút từ kiến trúc, cảnh quan cũng đã sẵn sàng để tỏa sáng trên bản đồ dịch vụ giải trí - nghỉ dưỡng Phú Quốc.