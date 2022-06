Tâm sự của môi giới vào nghề bằng 2 bàn tay trắng, 3 lần vỡ nợ

Ông Đỗ Hùng Cường là một người nhiều năm kinh nghiệm về bất động sản thổ cư, nhà phố. Ông sinh năm 1983, quê quán Sóc Sơn - Hà Nội. Vào nghề từ năm 2018, với ưu thế diễn thuyết và kinh nghiệm bám theo thực tế của môi giới, ông Cường đã lĩnh hội, rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm để có thể bước tới con đường thành công.

Vào nghề với 2 bàn tay trắng, 3 lần vỡ nợ

Ông Cường chia sẻ, lý do ông đến với bất động sản là do vỡ nợ. Theo ông, nhiều người đến với bất động sản do 2 nguyên nhân: đam mê hoặc đã đến bước đường cùng.

"Tôi đã vào nghề với con đường thứ 2. Trước kia tôi có mở công ty kinh doanh lớn ở Hà Nội rồi chuyển qua làm bầu show, sau đó quay sang mở cửa hàng nhưng đều thất bại", ông Cường chia sẻ.

Sau 3 lần vỡ nợ, ông đã quyết định đến với bất động sản, dù trước đây ông đã từng không có cảm tình với nghề này.

Ông Đỗ Hùng Cường - Chuyên gia bất động sản tại Nhà Phố (Ảnh: Nhaphonet.vn).

"Tôi vào nghề với 2 bàn tay trắng, không có máy tính, không có cả xe máy. Đối với môi giới, xe máy là một thứ đặc biệt quan trọng để có thể làm nghề. Nhưng tôi có chỉ vỏn vẹn chiếc điện thoại Nokia Lumia do bố tặng để có thể đăng tin", ông kể lại.

Dù thiếu thốn về mặt vật chất, ông vẫn kiên trì trong công việc đầy thách thức, thậm chí đã có khoảng thời gian hơn 400 ngày không có giao dịch.

Con đường dẫn đến thành công

Từng bỏ nghề môi giới để làm việc khác, sau đó lại tìm cách quay trở lại vì nghĩ rằng không có gì bằng bất động sản, ông Cường tiếp tục hành trình và thêm 7 tháng nữa không có giao dịch. Mãi cho đến 2020, ông mới chốt được giao dịch đầu tiên, từ đó mở ra một con đường xán lạn hơn với nghề môi giới.

Tính từ năm 2021 cho đến nay, ông đã đạt kỷ lục mà ở công ty chưa có ai làm được. Ông Cường chia sẻ: "Thời gian đầu khi làm môi giới không có giao dịch là thực trạng chung của mọi người. Những người mới vào nghề, họ đem theo đam mê rất lớn, vẽ ra một tương lai màu hồng. Tuy nhiên, tương lai đó có màu hồng hay không, thì cần phải biết cách, nếu không sớm thì muộn cũng sẽ bỏ nghề như tôi đã từng. Không mấy ai có sự kiên trì, bền bỉ lâu đến vậy, thường làm đến độ 3-5 tháng không có giao dịch là nhiều người đã nản chí và bỏ việc rồi".

Khi có giao dịch đầu tiên, ông Cường cũng đã phải ngồi ngẫm lại lý do tại sao người ta có thể chốt được rất nhiều giao dịch trong khi mình lại không. Sau đó, ông đã đổi kế hoạch, xác định lại mục tiêu và cố gắng học hỏi những người xung quanh. "Khi đó tôi thấy mình đã làm sai, thậm chí là sai quá nhiều", ông nói.

Sau khi khiến bản thân trở lại về quỹ đạo, ông đã có những vụ giao dịch khác, kỷ lục nhất là chốt 7 giao dịch liên tiếp gần nhau, trong đó có những vụ một mình ông trên các cương vị khác nhau. Từ tháng 3/2020 đến nay, ông đã có cho mình khoảng 100 giao dịch lớn nhỏ.

Trước khi có trăm giao dịch như vậy, ông Cường tâm sự rằng, đã từng phải chạy Grab để có thêm tiền trả lương cho trợ lý và các phí phát sinh. Sau 4 tháng, ông đã có được những thành quả đầu tiên. Và từ con số 0, ông đã xây dựng phòng của mình trở thành một trong những phòng đứng top của doanh nghiệp sau 3 năm.

"Nụ cười ngày hôm nay là những giọt nước mắt của những ngày qua. Nhìn chung thì sẽ còn rất nhiều khó khăn phía trước, nhưng tôi tin là mình đã và đang đi đúng hướng", ông Cường chia sẻ.

Hiện tại ông Cường cũng là một người truyền cảm hứng cho những người trẻ, đặc biệt là những nhà môi giới mới bước chân vào nghề có tâm tư, hoàn cảnh giống như ông đã từng. Câu chuyện của ông đã tiếp thêm "lửa" cho lớp trẻ đang chập chững bước vào nghề môi giới bất động sản và một số người trong đó cũng đã gặt hái thành tích nhất định. Từ một người vỡ nợ, sau gần 4 năm, ông đã thành công sau khi có cái nhìn đúng đắn hơn về con đường đi của bản thân.