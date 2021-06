Tầm nhìn phát triển bền vững bất động sản Hội An

Dân trí Dịch Covid-19 tác động không nhỏ tới nền kinh tế cũng như thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với những tiềm năng sẵn có của vùng đất di sản và những chủ trương phát triển bền vững, Hội An vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn của giới đầu tư.

Bà Hoàng Thị Thùy Giang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển BĐS PEAKHOMES có những chia sẻ xung quanh vấn đề này.

La Queenara mở ra xu hướng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng mang giá trị và lợi nhuận bền vững tại khu vực ven biển miền Trung.

Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Hội An nói riêng đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tại sao PEAKHOMES lựa chọn phát triển dự án La Queenara trong thời điểm hiện tại ?

Trước hết phải kể đến Hội An - di sản văn hóa thế giới và là điểm đến du lịch hàng đầu của khách quốc tế cũng như khách nội địa, nhờ vị trí địa lý thuận lợi và những bản sắc văn hóa gắn liền với vùng đất này. Hội An còn rất nhiều tiềm năng phát triển bất động sản bởi đây là một trong hiếm hoi các khu vực còn giữ được quy hoạch gọn gàng và mang tính bản địa bởi tỉnh Quảng Nam luôn đặt tiêu chí bảo tồn thiên nhiên, văn hóa và du lịch lên hàng đầu.

La Queenara được phát triển theo mô hình Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp nên các sản phẩm ở đây sẽ có sự khác biệt nổi trội so với bất động sản nhà ở hay bất động sản nghỉ dưỡng thông thường. Thời điểm hiện tại là phù hợp để chuẩn bị đón đầu sự hồi phục và phát triển mạnh mẽ trở lại của nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản cũng như du lịch nói riêng sau khi dịch bệnh qua đi trong thời gian một đến hai năm tới.

Phát triển dự án bất động sản nghỉ dưỡng trong thời điểm thị trường đang gặp nhiều khó khăn khiến công ty gặp những thách thức gì? Công ty đã làm cách nào để hóa giải các thách thức?

Có thể nói các dự án bất động sản nghỉ dưỡng thời điểm này đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Tuy nhiên, chúng tôi phát triển La Queenara không phải là sản phẩm thuần bất động sản nghỉ dưỡng mà là sự kết hợp của một khu đô thị với đầy đủ các tiện ích để ở như trường học, phòng khám, siêu thị, thương mại,… và các tiện ích nghỉ dưỡng như công viên lớn, tổ hợp các bể bơi, hệ thống spa chăm sóc sức khỏe, khu tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật… nhằm khai thác kinh doanh và nghỉ dưỡng, đáp ứng đa dạng các mục đích sử dụng của khách hàng.

Với vị trí rất đẹp kề biển cận sông trên cung đường huyết mạch nối liền Đà Nẵng - Hội An, đối diện với bãi biển An Bàng - một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, La Queenara có lợi thế đặc biệt mà hiếm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng nào có được, đó là pháp lý sở hữu lâu dài mang tính di sản truyền đời. Bởi vậy, dự án La Queenara không bị ảnh hưởng nhiều giống như các dự án bất động sản nghỉ dưỡng khác. Những thách thức chủ yếu là liên quan tới việc đi lại, gặp gỡ do giãn cách từ các đợt dịch. Chúng tôi cũng triển khai nhiều công cụ online nhằm mang tới khách hàng những thông tin cập nhật và thiết thực nhất giúp họ đưa ra quyết định đầu tư phù hợp mà họ không cần phải đi lại nhiều.

Theo bà điểm khác biệt của Hội An so với những địa phương khác là gì?

Như tôi đã đề cập ở trên, Hội An thực sự là vùng đất có tiềm năng phát triển rất lớn bởi vị trí địa lý thuận lợi kết nối giao thông khu vực trọng điểm và sở hữu nhiều lợi thế du lịch lớn như đường bờ biển dài 125km, phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, các địa danh văn hóa như khu đền tháp Mỹ Sơn…

Hơn nữa, Hội An nằm trong số hiếm các địa danh du lịch được quy hoạch bài bản và bền vững, bảo tồn được các nét văn hóa di sản cũng đảm bảo được các tỷ lệ vàng của khu du lịch.

Với tiềm năng tăng trưởng mạnh những năm trước đại dịch, khách du lịch Hội An tăng bình quân 50% hàng năm và đạt con số ấn tượng với 08 triệu lượt khách năm 2019. Tỉnh Quảng Nam cũng đang có những bước chuyển mình ấn tượng nhằm phát triển du lịch của tỉnh như đang xem xét cải tạo xây dựng sân bay Chu Lai trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam; khơi thông sông Cổ Cò nhằm thúc đẩy phát triển các khu đô thị hai bên bờ sông.

Ngoài ra, Nghị quyết 43 về việc đưa Đà Nẵng trở thành khu đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và là một trong những trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á cũng tạo điều kiện cho Hội An ngày càng phát triển mạnh mẽ về du lịch và bất động sản.

Phong cách và định hướng chuyên nghiệp tại dự án La Queenara tạo nên sức hút với các nhà đầu tư.

PEAKHOMES đã làm gì để phát triển dự án giữ được bản sắc di sản Hội An mà vẫn mang tinh thần hiện đại để thu hút du khách du lịch trong nước và quốc tế?

Hội An là vùng đất di sản văn hóa thế giới nên phải đảm bảo cả tiêu chí bảo tồn, gìn giữ di sản đồng thời phát triển bền vững. Đây cũng là lý do khiến Hội An đặc biệt với bãi biển hoang sơ, cánh đồng lúa vàng, làng rau, vùng sông nước mênh mang và những ngôi làng mái ngói đỏ không bị lấn lướt bởi các dự án nhà cao tầng bê tông hóa như các địa phương khác.

Bởi vậy, Hội An hàng chục năm trước và tới nay vẫn vậy, vẫn là "nơi trú ẩn", nghỉ ngơi tĩnh dưỡng an lành được khách quốc tế vô cùng yêu mến cũng như giành được quá nhiều ưu ái của người Việt nơi thành phố khói bụi và náo nhiệt.

Theo đó, những dự án bất động sản Hội An cũng cần phải gìn giữ được bản sắc di sản Hội An, bảo tồn thiên nhiên cũng như duy trì tỷ lệ vàng hiện hữu mà chỉ Hội An mới có.

La Queenara được định hướng phát triển thành Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp và là đô thị vệ tinh của Hội An với đa dạng sản phẩm tùy theo nhu cầu ở hay khai thác kinh doanh của khách hàng như mô hình shoptel, hometel, boutique hotel. Điều đó có nghĩa là chủ nhân các căn nhà này có thể vừa ở vừa kinh doanh khách sạn, hoặc vừa kinh doanh cho thuê mặt bằng thương mại vừa kinh doanh khách sạn nhằm tạo ra nguồn thu nhập thụ động trên hiện trạng tài sản đất sở hữu lâu dài luôn gia tăng giá trị theo thời gian.

Đây là mô hình chúng tôi nghiên cứu học hỏi từ các khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp khác trên thế giới cũng như từ kinh nghiệm của dịch Covid-19 lần này nhằm giảm thiểu rủi ro đồng thời luôn tạo ra giá trị sử dụng cũng như lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Bà đánh giá như thế nào về triển vọng của thị trường bất động sản trong thời gian tới?

Thời điểm hiện tại, nhiều nước đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ vắc xin nên chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng trong thời gian một đến hai năm tới, dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới và các nền kinh tế được mở cửa phát triển mạnh mẽ trở lại sau thời gian bị kìm nén. Với hiện trạng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng tốt, lãi suất ngân hàng thấp, bất động sản luôn là kênh đầu tư an toàn và bền vững.

Với những dự án như La Queenara thì việc đầu tư gần như rủi ro không có vì hiện trạng đất sở hữu lâu dài. Chúng tôi đang gấp rút công tác xây dựng, cảnh quan và các tiện ích nhằm đưa dự án vào vận hành trong hai năm tới để đón đầu làn sóng đầu tư và du lịch trở lại mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Xin cảm ơn bà về các thông tin trên!

Trường Thịnh