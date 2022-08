Sunshine Sky City mang đến không gian sống đẳng cấp cho khách nước ngoài

TPHCM - bến đỗ "an cư - lập nghiệp" cho nhiều người nước ngoài

Theo báo cáo thường niên của InterNational, TPHCM xếp thứ 3 Đông Nam Á và thứ 6 trong số 57 thành phố trên toàn cầu về xếp hạng địa danh đáng sống nhất tại châu Á đối với người nước ngoài.

Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ theo chuẩn khách sạn 4.0 ven sông tại quận 7.

Bên cạnh đó, TPHCM đang trở thành "đại bản doanh" của nhiều tập đoàn quốc tế. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút 2,18 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều nhân sự cao cấp, các nhóm chuyên gia, kỹ thuật viên đa quốc gia sẽ tới đây để sinh sống và làm việc, mở ra cơ hội phát triển cho thị trường căn hộ cho thuê, căn hộ cao cấp dành cho những "công dân toàn cầu".

Sunshine Sky City mang giá trị xanh bền vững vào trong từng thiết kế.

Với vị trí đắc địa tại quận 7, nơi được ví như trung tâm tài chính - thương mại mới của TPHCM, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Sunshine Sky City nằm trong tọa độ "vàng" khi ở tâm điểm giao thương thịnh vượng giữa quận 1, quận 7 và quận 2, nơi được cộng đồng người ngoại quốc ưa chuộng. Dự án gắn liền với thương hiệu Sunshine Group, hứa hẹn mang tới không gian sống theo tiêu chuẩn thượng lưu vượt trội, phục vụ cuộc sống đẳng cấp xứng tầm quốc tế cho nhóm khách ngoại quốc.

Không gian sống - nghỉ dưỡng tại gia cho những công dân toàn cầu

Như một resort thu nhỏ ngay trong lòng phố thị, quần thể các tòa tháp tại Sunshine Sky City được kiến tạo theo hình thái ba mặt hướng sông mang đến cho chủ nhân tầm view với nhịp sống yên bình, trong lành bên sông Cả Cấm.

Mật độ xây dựng chiếm 29,5% đã giúp Sunshine Sky City trở thành một trong số rất khu đô thị cao cấp đầu tư mạnh cho không gian khi phủ rộng gần 12.000m2 diện tích cho mặt nước, cây xanh. Đây là điểm cộng rất lớn mà khách hàng ngoại quốc hứng thú ngay khi vừa đặt chân đến dự án, theo chủ đầu tư.

Căn hộ sở hữu thiết kế theo hướng thông minh hoàn mỹ, giao thoa của nghệ thuật và công nghệ.

Với phân bổ cơ cấu sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu từ: căn hộ hạng sang, Sky villa đến Multi-functional Office với diện tích linh hoạt, Sunshine Sky City hứa hẹn là lựa chọn cho những cư dân ngoại quốc sống độc thân hay mang theo cả gia đình. Tại đây, chủ nhân có không gian riêng tư trong từng căn hộ, vừa có sự kết nối cùng cộng đồng cư dân khi chia sẻ hơn 50 tiện ích nội khu, hay cùng thỏa sức mua sắm tại khối đế thương mại dịch vụ.

Căn hộ thông minh trong từng nhịp sống với hệ thống Smart Home.

Với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ tại Sunshine Sky City được phủ đầy ánh sáng tự nhiên với hệ thống kính Low-E sang trọng, mang đến không gian sống thoáng đãng. Bên cạnh đó, nội thất và trang thiết bị nhập khẩu chính hãng từ châu Âu như thiết bị vệ sinh Duravit, thiết bị phòng tắm Hansgrohe, khóa từ kỹ thuật số và thiết bị bếp Hafele… mang đến một không gian sống sang xứng tầm.

Cư dân tại Sunshine Sky City đều có thể sử dụng một "ngôn ngữ chung" - đó chính là công nghệ 4.0 hiện đại, tích hợp trong hệ sinh thái Smart Living. Không chỉ vận hành cuộc sống một cách tiện nghi, cư dân yên tâm với một vành đai bảo vệ đa lớp - hệ thống camera an ninh 24/7 từ hầm gửi xe đến sảnh chờ, thang máy đến khóa cửa thông minh, chuông hình tại mỗi căn hộ.

Sunshine Sky City - một bước chân ngàn tiện ích.

Mang tới cuộc sống nghỉ dưỡng tại gia đích thực, Sunshine Sky City được vận hành tiêu chuẩn 5 sao bởi Matterhorn Hotels & Resorts cùng các đơn vị quản lý và vận hành quốc tế, chuẩn hóa các dịch vụ trong hệ tiện ích "all in one" đẳng cấp… Ngay tại Sunshine Sky City, cư dân còn được hưởng những dịch vụ tài chính đặc quyền với sự hiện diện của hệ thống văn phòng giao dịch ngân hàng số chuẩn quốc tế cùng hệ thống máy giao dịch ngân hàng tự động STM hiện đại. Những điểm cộng này được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ chinh phục những nhóm khách nước ngoài đang tìm chốn an cư lạc nghiệp tại Việt Nam.

Để đón đầu dòng khách hàng tiềm năng này, từ tháng 6/2022, khách hàng mua để ở hoặc đầu tư cho thuê sinh lời tại Sunshine Sky City sẽ được áp dụng chính sách ưu đãi. Chủ đầu tư tặng ngay 5 chỉ vàng 9999 cho khách hàng đặt mua; hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% trong 18 tháng. Tiến độ thanh toán 8 đợt linh hoạt; chiết khấu thanh toán sớm lên tới 15,2% giá trị bất động sản (áp dụng với khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng); chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11%/năm/số ngày vượt.