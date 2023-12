Sức sống mới đầy năng lượng tại khu trung tâm, nơi bờ Đông Thủ đô

Kiến tạo chất sống đẳng cấp từ những "kỳ quan"

Với sự hiện diện của công trình mang dấu ấn độc đáo riêng có như VinWonders Hà Nội Water Park hay quảng trường Kinh đô Ánh sáng với tháp Tượng thần Ánh sáng cao 50m, Vinhomes Ocean Park 2 từ ngày ra mắt đã được nhắc đến như nơi tập trung những "kỳ quan" của Ocean City.

Tại đây, hàng loạt sự kiện hoành tráng, hấp dẫn thường xuyên được Vinhomes tổ chức như "Hello Summer" (Chào mùa hè), lễ hội bia, đại nhạc hội đa dạng phong cách… thu hút hàng chục nghìn lượt khách ghé thăm, mang tới sự sôi động cho đại đô thị và tiếp thêm sức sống cho cộng đồng dân cư.

Nhiều sự kiện lớn đã được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2.

Trong thời gian tới, "thành phố lễ hội" này càng bùng nổ với sự ra mắt của những điểm đến mới như "vũ trụ" giải trí Mega Grand World Hà Nội và "Hàm cá mập" Center Point. Các tổ hợp thương mại dịch vụ này sẽ là nơi tập trung hàng trăm thương hiệu thuộc nhiều ngành nghề kinh doanh phục vụ cho nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí cho cư dân cũng như du khách tới trải nghiệm.

Điển hình như sự kiện "K-Day in K-Town" - Lễ hội Hàn Quốc ngày 25/11 thu hút hàng nghìn lượt khách đến với Mega Grand World Hà Nội để trải nghiệm nét văn hóa đặc sắc của các gian hàng cũng như kiến trúc độc đáo mang đặc trưng của xứ sở kim chi của phân khu K-Town tại đây.

Gần đây nhất là sự kiện "K-Day in K-Town" thu hút hàng nghìn người tham dự.

Trong dịp lễ Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, Vinhomes Ocean Park 2 tổ chức một loạt sự kiện, mang đến cho cư dân và du khách thêm một điểm đến để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của mùa lễ hội cuối năm.

Tại Mega Grand World Hà Nội, buổi trình diễn thời trang độc đáo "The Grand Cruise to the new horizons" với những màn trải nghiệm âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật biểu diễn đỉnh cao của thế giới mở màn vào dịp khai trương 21/12. Kèm theo đó, sự kiện lễ hội Giáng sinh Christmas L'amore và lễ hội trải nghiệm văn hóa Japan Wave mang tới cho cư dân và du khách hoạt động trải nghiệm ấn tượng.

Loạt chương trình biểu diễn hoành tráng dự kiến được tổ chức trong thời gian tới tại Vinhomes Ocean Park 2 khiến nhiều người mong chờ.

Sức sống mới của cộng đồng dân cư

Hàng loạt các lễ hội, hội chợ, chương trình âm nhạc thường xuyên được tổ chức tại Vinhomes Ocean Park 2 thời gian qua đã biến nơi này trở thành một trung tâm lễ hội với những "kỳ quan" đẳng cấp nhất trong khu vực, đồng thời thúc đẩy xu hướng "chuyển cư" về đây.

Chỉ sau hơn một năm ra mắt, cộng đồng dân cư tại Vinhomes Ocean Park 2 đã phát triển nhanh chóng với 4.000 cư dân đến định cư và hàng trăm gia đình khác cũng đang chuẩn bị sửa sang, trang hoàng nhà cửa đón Tết, chuẩn bị cho cuộc sống mới. Con số này vẫn đang không ngừng gia tăng, mang tới cho đại đô thị sức sống mới rộn ràng và náo nhiệt mỗi ngày.

Nhằm kết nối cộng đồng cư dân, Vinhomes cũng thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao hay chương trình hội chợ. Cư dân trong đô thị cũng gắn kết hơn thông qua các hoạt động rèn luyện sức khỏe, tận hưởng bầu không khí nghỉ dưỡng tại khu vực công viên Silk Park hay vui chơi tại các khu vực tiện ích nội khu và cùng tham gia các chương trình, sự kiện lớn của Ocean City.

Sức sống mới của khu vực này cũng được thể hiện qua những sự kiện gắn kết cộng đồng cư dân.

Sức sống sôi động của cộng đồng dân cư còn được tiếp sức bởi chính sách thu hút của chủ đầu tư. Trong thời gian qua, Vinhomes liên tục mở ra cơ hội sở hữu, khai thác cho các khách hàng thuê thông qua các chương trình ưu đãi hấp dẫn như Tổ ấm an vui, Sức sống trung tâm, thuê villa trải nghiệm cuộc sống Ocean City… thu hút thêm lượng lớn cư dân về đây sinh sống.

Nơi đây đang dần trở thành điểm đến an cư lạc nghiệp tại khu vực phía Đông Hà Nội.

Nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích khép kín đáp ứng đầy đủ cho các yếu tố "sống - học tập - làm việc - lập nghiệp" của cộng đồng cư dân, các đại tiện ích như Bệnh viện quốc tế Vinmec Health Resort 5 sao, trường liên cấp Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega, tòa tháp văn phòng,… cũng đang được phát triển. Đây sẽ là những mảnh ghép góp phần tạo nên cộng đồng cư dân sôi động, văn minh tại Vinhomes Ocean Park 2.