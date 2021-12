Sức hút từ tổ hợp nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế bên Vịnh Non Nước

Dân trí Tổ hợp nghỉ dưỡng bên Vịnh Non Nước (Đà Nẵng) của Tập đoàn Danh Khôi tăng thêm sức hút khi sở hữu những tiêu chuẩn quốc tế từ nhà quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới Best Western.

Tiêu chuẩn càng cao, doanh thu càng lớn

Theo thống kê, những khách sạn, resort mang thương hiệu của đơn vị quản lý vận hành quốc tế thường được tập khách hàng cao cấp lựa chọn, tỷ lệ lấp đầy phòng luôn cao dù chi phí lưu trú cho một đêm không thấp. Hàng năm, những khách sạn "hàng hiệu" này mang về doanh thu lớn vào tất cả các thời điểm trong năm, không phân biệt mùa cao điểm hay thấp điểm, đặc biệt là tại những thành phố du lịch nổi tiếng.

Các chuyên gia phân tích, những thương hiệu quản lý vận hành quốc tế có lịch sử hình thành lâu đời và hệ thống trải rộng trên khắp thế giới với bộ máy quản lý được đầu tư xây dựng bài bản, kinh nghiệm cùng tiêu chuẩn cao hướng đến giá trị phát triển bền vững. Đây là bảo chứng cho khả năng tăng trưởng của một khách sạn hoặc resort.

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western đánh dấu sự hợp tác giữa Tập đoàn Danh Khôi và Tập đoàn Best Western Hotels & Resorts.

Chia sẻ về những "tiêu chuẩn 4 sao" tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western của Tập đoàn Danh Khôi, ông Erwann Mahe - Giám đốc Điều hành - Vận hành Quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực Châu Á cho biết: "Trong quá trình tìm kiếm đối tác chiến lược, chúng tôi luôn ưu tiên lựa chọn những đơn vị phát triển chuyên nghiệp và có tầm nhìn thật sự khác biệt, những dự án có câu chuyện hấp dẫn và giàu tiềm năng tăng trưởng bền vững trong tương lai".

Cũng theo ông Erwann Mahe, các dự án mà Best Western Hotel and Resorts thẩm định trước khi ký kết hợp tác phải đảm bảo các tiêu chí như vị trí phù hợp, thiết kế kiến trúc và quy hoạch độc đáo, tiện ích đủ đầy và đa công năng, các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn 4-5 sao. Bên cạnh đó còn là phong cách thiết kế kiến trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, thân thiện với môi trường, và mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Tất cả điều này đều hội tụ tại Tổ hợp nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western nằm bên Vịnh Non Nước.

Giá trị khác biệt của Tổ hợp nghỉ dưỡng bên Vịnh Non Nước

Tổ hợp Căn hộ du lịch - Biệt thự - Khách sạn nghỉ dưỡng Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western là dự án bất động sản biển hạng sang được phát triển bởi Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị sở hữu nhiều quỹ đất quy mô lớn ven biển tại Đà Nẵng, Bình Định, Nha Trang, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western tọa lạc ngay trên cung đường Trường Sa nối liền giữa Đà Nẵng và Hội An, gồm 2 tòa tháp căn hộ Aqua Tower và Eden Tower, mỗi tháp cao 30 tầng với tổng số 838 căn; 2 tòa tháp khách sạn "Sadie Best Western Aria Da Nang Hotel & Resort" và khu biệt thự sang trọng, đẳng cấp.

Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Non Nước.

Có tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh biển Non Nước và bãi biển Mỹ Khê - 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh, Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western được phát triển theo mô hình "Vogue Interated Resort", nơi khách hàng có thể nghỉ dưỡng, giải trí, kết hợp làm việc và tận hưởng tối đa nhu cầu trải nghiệm cá nhân.

Hệ tiện ích được đầu tư bài bản nhằm chinh phục du khách yêu nghệ thuật như Phim trường Hollywood, Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu biểu diễn nghệ thuật Aria Art, Trung tâm hội nghị Ballroom Rome… Cùng với đó là các tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng thời thượng như Rooftop Grill & Bar, Beer Hub Brussels, Babylon BBQ Garden, Nhà hàng Panorama, Dòng sông lười Seine, Hồ bơi Maldives, Ốc đảo Morocco, Hồ bơi tràn bờ view biển, hệ thống Olympus Gym, Yoga Bay, Vườn Zen…

Hệ tiện ích thời thượng theo mô hình "Vogue Interated Resort" tại Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western thu hút du khách sành điệu.

Với sự đồng hành của thương hiệu quốc tế Best Western Hotels & Resorts, thị trường sẽ đón nhận thêm một tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp, tôn vinh thêm ngành du lịch Việt Nam. Trong khi đó, các nhà đầu tư hiện nay có xu hướng lựa chọn những dự án mang thương hiệu quốc tế vì đánh giá cao khả năng quản lý, vận hành của các "ông lớn" ngành khách sạn, yếu tố chủ chốt giúp gia tăng giá trị, dịch vụ và trải nghiệm vượt mong đợi, từ đó mang lại nguồn khách lưu trú dồi dào.

