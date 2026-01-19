Sức hút của dự án Emerald Symphony tại đất cảng

Vị trí thuận lợi kết nối

Vị trí là yếu tố quyết định giá trị của bất động sản (BĐS). Lựa chọn một dự án có vị trí chiến lược không chỉ là quyết định đúng đắn cho an cư, mà còn là sự đầu tư dài hạn cho tương lai. Đó là nơi hội tụ trọn vẹn giá trị sống, tiềm năng khai thác và dư địa tăng trưởng bền vững theo thời gian.

“Hai căn nhà có thiết kế giống nhau, diện tích tương đương, nhưng chỉ khác nhau về vị trí đã có thể chênh lệch lên đến hàng trăm triệu. Thời gian gần đây, theo quan sát của tôi, các dự án phát triển tại khu vực Thủy Nguyên đang nhận được sự quan tâm từ thị trường.

Nổi bật trong số đó là Emerald Symphony - dự án thấp tầng đầu tiên được Dojiland triển khai tại Hải Phòng, sở hữu vị trí chiến lược cùng nhiều tiềm năng tăng trưởng”, anh Đỗ Văn Bình, một môi giới bất động sản lâu năm chia sẻ.

Tọa lạc tại khu vực phát triển năng động bậc nhất của Hải Phòng, Emerald Symphony cách trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên 5 phút di chuyển, đồng thời được bao quanh bởi sông nước và không gian xanh rộng mở, mang đến sự cân bằng và môi trường sống riêng tư, an lành hiếm có giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Emerald Symphony sở hữu vị trí kết nối giao thông chiến lược (Ảnh: CĐT).

Vị trí tâm điểm cũng giúp cư dân Emerald Symphony dễ dàng kết nối với mọi tiện ích hiện đại. Từ dự án, chỉ mất 10 phút để đến trung tâm Hải Phòng qua cầu Hoàng Văn Thụ; tuyến đường 359 mở rộng, Quốc lộ 10 và các khu công nghiệp lớn.

Trong tương lai gần, cầu Bến Rừng dự kiến hoàn thiện giai đoạn 2026-2027 sẽ tiếp tục mở rộng không gian kết nối, hình thành trục giao thông thông suốt giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, gia tăng giá trị cho khu vực.

Emerald Symphony được đánh giá hội tụ tiềm năng tăng trưởng và mở ra cơ hội đầu tư đột phá trên thị trường.

Emerald Symphony: Điểm đến an cư - đầu tư - kinh doanh

Không dừng lại ở việc xây dựng công trình hay kinh doanh bất động sản theo cách truyền thống, Dojiland mang đến những sản phẩm đẳng cấp để khẳng định vị thế chủ nhân, khác biệt.

Emerald Symphony là minh chứng cho triết lý mà Dojiland theo đuổi. Cùng với lợi thế về vị trí, công trình sở hữu hệ giá trị khác biệt, theo phong cách “kim địa ốc”.

Điều đó được thể hiện qua thiết kế độc đáo, tiện ích đồng bộ, mật độ xây dựng thấp cùng quy hoạch cảnh quan - không gian xanh hài hòa… Qua đó, gia tăng sức hấp dẫn, trở thành bảo chứng để nhà đầu tư, khách hàng tự tin đưa ra quyết định xuống tiền.

Với 99% sản phẩm 2 mặt thoáng và sân vườn riêng biệt, Emerald Symphony không chỉ thuận tiện cho cuộc sống thường nhật mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị (Ảnh: CĐT).

Một trong những điểm khác biệt lớn của Emerald Symphony là 99% sản phẩm tại đây đều sở hữu hai mặt tiền và vườn xanh riêng tư. Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp, mật độ xây dựng tại các đô thị liên tục gia tăng, việc phát triển một dự án có nhiều sản phẩm hai mặt tiền là lợi thế hiếm có trên thị trường.

Nhờ lợi thế này, sản phẩm được định giá cao hơn so với nhà một mặt tiền có diện tích tương đương trong cùng khu vực, đồng thời có khả năng thanh khoản tốt và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

“Việc phát triển dòng sản phẩm hai mặt tiền, vườn xanh riêng tư, xây dựng mật độ thấp cùng cùng hệ tiện ích đồng bộ… cho thấy tầm nhìn dài hạn cũng như sự nghiêm túc trong cách Dojiland kiến tạo giá trị thực cho khách hàng. Đó là điều mà những khách hàng như tôi đánh giá rất cao”, ông Lê Xuân Văn, một khách hàng chia sẻ.

Thiết kế 2 mặt tiền mở ra cơ hội kinh doanh vượt trội với dòng sản phẩm shophouse. Shophouse hai mặt tiền dễ dàng thu hút sự chú ý, gia tăng độ nhận diện thương hiệu và tối ưu hiệu quả trưng bày, quảng bá sản phẩm - yếu tố quan trọng đối với các mô hình kinh doanh dịch vụ, bán lẻ, F&B, showroom hay spa chăm sóc sức khỏe.

Cộng đồng tinh hoa sinh sống tại Emerald Symphony sẽ là tệp khách hàng tiềm năng ổn định và có khả năng chi tiêu cao. Đây sẽ là nền tảng để các mô hình kinh doanh phát triển, gia tăng doanh thu theo thời gian.

Shophouse 2 mặt tiền mở ra cơ hội kinh doanh, sinh lời (Ảnh: CĐT).

Không chỉ mang ý nghĩa về giá trị sở hữu hay tiềm năng kinh doanh, thiết kế 2 mặt tiền còn trực tiếp nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân theo tinh thần “wellness living” mà dự án theo đuổi.

Kết hợp với hệ thống hơn 99 tiện ích cao cấp được quy hoạch đồng bộ - từ công viên cảnh quan, đường dạo bộ, khu thể thao, bể bơi, khu vui chơi trẻ em đến không gian sinh hoạt cộng đồng…, Emerald Symphony mang đến một hệ sinh thái khép kín, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - nghỉ dưỡng - giải trí - chăm sóc sức khỏe cho mọi thế hệ.

Trong bối cảnh quỹ đất ngày càng thu hẹp, Emerald Symphony được kỳ vọng là lựa chọn cho những khách hàng đang tìm kiếm một sản phẩm hội tụ 3 giá trị: an cư - đầu tư - kinh doanh.